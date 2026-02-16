Día Mundial de la Almendra: siete recetas fáciles y saludables para preparar en casa

La almendra, protagonista del Día Mundial de la Almendra el 16 de febrero, destaca por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la cocina internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los campos mediterráneos y en las mesas de todo el mundo, la almendra ha pasado de ser un simple fruto seco a convertirse en un símbolo de nutrición y versatilidad culinaria.

Cada 16 de febrero se celebra el Día Mundial de la Almendra para resaltar los beneficios de este superalimento para la salud cardiovascular y su aporte a la gastronomía global.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health destacó que una porción de 28 gramos de almendras —aproximadamente 23 unidades— aporta 165 calorías, 6 gramos de proteína, 14 gramos de grasa (80% monoinsaturada), 6 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra.

Este perfil nutricional convierte a la almendra en una fuente destacada de grasas saludables, vitamina E, fibra y minerales como calcio, fósforo y magnesio. Su consumo habitual está relacionado con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mayor sensación de saciedad, sin asociarse al aumento de peso.

Tarta de almendras

Un postre esponjoso y aromático, elaborado solo con harina de almendra, huevos, azúcar y ralladura de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

200 g de harina de almendra

4 huevos

180 g de azúcar

Ralladura de 1 limón

Preparación:

Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Añadir la ralladura de limón y la harina de almendra. Mezclar todo hasta integrar. Verter la masa en un molde enmantecado. Hornear a 180°C hasta que la superficie esté dorada y la tarta, esponjosa. Dejar enfriar antes de servir.

Pollo en salsa de almendras

Una receta que une tradición y proteína, con pollo en dados bañado en una salsa cremosa de almendras y pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 pechugas de pollo cortadas en dados

1 cebolla

2 dientes de ajo

100 g de almendras molidas

1 rebanada de pan

300 ml de caldo de pollo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación:

Sellar los dados de pollo en aceite de oliva y reserva. En la misma sartén, cocinar la cebolla y el ajo picados. Añadir las almendras molidas y el pan desmenuzado, mezclar bien. Incorporar el caldo de pollo y devolver el pollo a la sartén. Cocinar a fuego suave hasta que la salsa espese. Salpimentar al gusto y servir caliente.

Leche de almendras casera

Bebida vegetal sencilla de preparar, que resulta una alternativa saludable y apta para múltiples usos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

200 g de almendras crudas

1 litro de agua

Preparación:

Remojar las almendras en agua durante al menos ocho horas. Escurrir y triturar las almendras con un litro de agua fresca. Filtrar la mezcla usando una tela fina o colador. Servir fría o utilizar en café, batidos o repostería.

Ensalada de espinacas y almendras tostadas

Combinación fresca de espinacas, queso de cabra, manzana y almendras, aderezada con aceite de oliva y vinagre balsámico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

150 g de hojas de espinaca

80 g de queso de cabra en cubos

1 manzana en rodajas finas

50 g de almendras tostadas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre balsámico

Sal y pimienta

Preparación:

En un bol, combinar las hojas de espinaca, el queso de cabra, la manzana y las almendras. Mezclar el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta para el aderezo. Verter el aderezo sobre la ensalada y mezcla antes de servir.

Mazapán

Dulce clásico a base de almendras molidas, azúcar y clara de huevo, moldeado en pequeñas figuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

200 g de almendras molidas

200 g de azúcar

1 clara de huevo

Preparación:

Mezclar las almendras molidas con el azúcar. Añadir la clara de huevo hasta obtener una masa moldeable. Formar figuras pequeñas con la masa. Llevar al horno a temperatura baja hasta que estén apenas doradas.

Galletas de almendra sin gluten

Opción apta para celíacos, con harina de almendras, huevo, azúcar y vainilla, sin harinas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

200 g de harina de almendras

1 huevo

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Formar pequeñas bolas y aplástalas ligeramente. Distribuir en una bandeja para horno. Hornear a 180°C hasta que estén doradas.

Ajoblanco: sopa fría de almendras, tradición andaluza

Sopa fría andaluza que aprovecha el sabor suave de la almendra, acompañada de uvas o melón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

100 g de almendras crudas peladas

1 diente de ajo

100 g de pan remojado en agua

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

500 ml de agua fría

Sal

Uvas o melón para decorar

Preparación:

Triturar las almendras con el ajo, el pan remojado, el aceite, el vinagre y la sal. Añadir el agua fría poco a poco hasta obtener una textura cremosa. Servir bien fría, decorada con uvas o trozos de melón.