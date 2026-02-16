Tendencias

Día Mundial de la Almendra: siete recetas fáciles y saludables para preparar en casa

Desde alternativas sin gluten hasta opciones frescas y tradicionales para aprovechar el sabor y la textura únicos de este alimento vegetal

La almendra, protagonista del Día
La almendra, protagonista del Día Mundial de la Almendra el 16 de febrero, destaca por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la cocina internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los campos mediterráneos y en las mesas de todo el mundo, la almendra ha pasado de ser un simple fruto seco a convertirse en un símbolo de nutrición y versatilidad culinaria.

Cada 16 de febrero se celebra el Día Mundial de la Almendra para resaltar los beneficios de este superalimento para la salud cardiovascular y su aporte a la gastronomía global.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health destacó que una porción de 28 gramos de almendras —aproximadamente 23 unidades— aporta 165 calorías, 6 gramos de proteína, 14 gramos de grasa (80% monoinsaturada), 6 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra.

Este perfil nutricional convierte a la almendra en una fuente destacada de grasas saludables, vitamina E, fibra y minerales como calcio, fósforo y magnesio. Su consumo habitual está relacionado con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mayor sensación de saciedad, sin asociarse al aumento de peso.

Tarta de almendras

Un postre esponjoso y aromático,
Un postre esponjoso y aromático, elaborado solo con harina de almendra, huevos, azúcar y ralladura de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 g de harina de almendra
  • 4 huevos
  • 180 g de azúcar
  • Ralladura de 1 limón

Preparación:

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  2. Añadir la ralladura de limón y la harina de almendra.
  3. Mezclar todo hasta integrar.
  4. Verter la masa en un molde enmantecado.
  5. Hornear a 180°C hasta que la superficie esté dorada y la tarta, esponjosa.
  6. Dejar enfriar antes de servir.

Pollo en salsa de almendras

Una receta que une tradición
Una receta que une tradición y proteína, con pollo en dados bañado en una salsa cremosa de almendras y pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo cortadas en dados
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de almendras molidas
  • 1 rebanada de pan
  • 300 ml de caldo de pollo
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Sellar los dados de pollo en aceite de oliva y reserva.
  2. En la misma sartén, cocinar la cebolla y el ajo picados.
  3. Añadir las almendras molidas y el pan desmenuzado, mezclar bien.
  4. Incorporar el caldo de pollo y devolver el pollo a la sartén.
  5. Cocinar a fuego suave hasta que la salsa espese.
  6. Salpimentar al gusto y servir caliente.

Leche de almendras casera

Bebida vegetal sencilla de preparar,
Bebida vegetal sencilla de preparar, que resulta una alternativa saludable y apta para múltiples usos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 g de almendras crudas
  • 1 litro de agua

Preparación:

  1. Remojar las almendras en agua durante al menos ocho horas.
  2. Escurrir y triturar las almendras con un litro de agua fresca.
  3. Filtrar la mezcla usando una tela fina o colador.
  4. Servir fría o utilizar en café, batidos o repostería.

Ensalada de espinacas y almendras tostadas

Combinación fresca de espinacas, queso
Combinación fresca de espinacas, queso de cabra, manzana y almendras, aderezada con aceite de oliva y vinagre balsámico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 150 g de hojas de espinaca
  • 80 g de queso de cabra en cubos
  • 1 manzana en rodajas finas
  • 50 g de almendras tostadas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de vinagre balsámico
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. En un bol, combinar las hojas de espinaca, el queso de cabra, la manzana y las almendras.
  2. Mezclar el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta para el aderezo.
  3. Verter el aderezo sobre la ensalada y mezcla antes de servir.

Mazapán

Dulce clásico a base de
Dulce clásico a base de almendras molidas, azúcar y clara de huevo, moldeado en pequeñas figuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 g de almendras molidas
  • 200 g de azúcar
  • 1 clara de huevo

Preparación:

  1. Mezclar las almendras molidas con el azúcar.
  2. Añadir la clara de huevo hasta obtener una masa moldeable.
  3. Formar figuras pequeñas con la masa.
  4. Llevar al horno a temperatura baja hasta que estén apenas doradas.

Galletas de almendra sin gluten

Opción apta para celíacos, con
Opción apta para celíacos, con harina de almendras, huevo, azúcar y vainilla, sin harinas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 g de harina de almendras
  • 1 huevo
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

  1. Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.
  2. Formar pequeñas bolas y aplástalas ligeramente.
  3. Distribuir en una bandeja para horno.
  4. Hornear a 180°C hasta que estén doradas.

Ajoblanco: sopa fría de almendras, tradición andaluza

Sopa fría andaluza que aprovecha
Sopa fría andaluza que aprovecha el sabor suave de la almendra, acompañada de uvas o melón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 100 g de almendras crudas peladas
  • 1 diente de ajo
  • 100 g de pan remojado en agua
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de vinagre de vino blanco
  • 500 ml de agua fría
  • Sal
  • Uvas o melón para decorar

Preparación:

  1. Triturar las almendras con el ajo, el pan remojado, el aceite, el vinagre y la sal.
  2. Añadir el agua fría poco a poco hasta obtener una textura cremosa.
  3. Servir bien fría, decorada con uvas o trozos de melón.

