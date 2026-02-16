Día Mundial de la Almendra: siete recetas fáciles y saludables para preparar en casa

En los campos mediterráneos y en las mesas de todo el mundo, la almendra ha pasado de ser un simple fruto seco a convertirse en un símbolo de nutrición y versatilidad culinaria.
Cada 16 de febrero se celebra el Día Mundial de la Almendra para resaltar los beneficios de este superalimento para la salud cardiovascular y su aporte a la gastronomía global.
La Harvard T.H. Chan School of Public Health destacó que una porción de 28 gramos de almendras —aproximadamente 23 unidades— aporta 165 calorías, 6 gramos de proteína, 14 gramos de grasa (80% monoinsaturada), 6 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra.
Este perfil nutricional convierte a la almendra en una fuente destacada de grasas saludables, vitamina E, fibra y minerales como calcio, fósforo y magnesio. Su consumo habitual está relacionado con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mayor sensación de saciedad, sin asociarse al aumento de peso.
Tarta de almendras
Ingredientes:
- 200 g de harina de almendra
- 4 huevos
- 180 g de azúcar
- Ralladura de 1 limón
Preparación:
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Añadir la ralladura de limón y la harina de almendra.
- Mezclar todo hasta integrar.
- Verter la masa en un molde enmantecado.
- Hornear a 180°C hasta que la superficie esté dorada y la tarta, esponjosa.
- Dejar enfriar antes de servir.
Pollo en salsa de almendras
Ingredientes:
- 2 pechugas de pollo cortadas en dados
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 100 g de almendras molidas
- 1 rebanada de pan
- 300 ml de caldo de pollo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
- Sellar los dados de pollo en aceite de oliva y reserva.
- En la misma sartén, cocinar la cebolla y el ajo picados.
- Añadir las almendras molidas y el pan desmenuzado, mezclar bien.
- Incorporar el caldo de pollo y devolver el pollo a la sartén.
- Cocinar a fuego suave hasta que la salsa espese.
- Salpimentar al gusto y servir caliente.
Leche de almendras casera
Ingredientes:
- 200 g de almendras crudas
- 1 litro de agua
Preparación:
- Remojar las almendras en agua durante al menos ocho horas.
- Escurrir y triturar las almendras con un litro de agua fresca.
- Filtrar la mezcla usando una tela fina o colador.
- Servir fría o utilizar en café, batidos o repostería.
Ensalada de espinacas y almendras tostadas
Ingredientes:
- 150 g de hojas de espinaca
- 80 g de queso de cabra en cubos
- 1 manzana en rodajas finas
- 50 g de almendras tostadas
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de vinagre balsámico
- Sal y pimienta
Preparación:
- En un bol, combinar las hojas de espinaca, el queso de cabra, la manzana y las almendras.
- Mezclar el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta para el aderezo.
- Verter el aderezo sobre la ensalada y mezcla antes de servir.
Mazapán
Ingredientes:
- 200 g de almendras molidas
- 200 g de azúcar
- 1 clara de huevo
Preparación:
- Mezclar las almendras molidas con el azúcar.
- Añadir la clara de huevo hasta obtener una masa moldeable.
- Formar figuras pequeñas con la masa.
- Llevar al horno a temperatura baja hasta que estén apenas doradas.
Galletas de almendra sin gluten
Ingredientes:
- 200 g de harina de almendras
- 1 huevo
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación:
- Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.
- Formar pequeñas bolas y aplástalas ligeramente.
- Distribuir en una bandeja para horno.
- Hornear a 180°C hasta que estén doradas.
Ajoblanco: sopa fría de almendras, tradición andaluza
Ingredientes:
- 100 g de almendras crudas peladas
- 1 diente de ajo
- 100 g de pan remojado en agua
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de vinagre de vino blanco
- 500 ml de agua fría
- Sal
- Uvas o melón para decorar
Preparación:
- Triturar las almendras con el ajo, el pan remojado, el aceite, el vinagre y la sal.
- Añadir el agua fría poco a poco hasta obtener una textura cremosa.
- Servir bien fría, decorada con uvas o trozos de melón.