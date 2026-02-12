Por qué cada vez menos jóvenes eligen oficios y carreras técnicas, según un especialista en mercado laboral

La falta de interés en oficios y carreras técnicas en Argentina genera una desconexión crítica entre educación y demanda laboral

Crece la falta de interés por los oficios en Argentina. La falta de formación técnica es uno de los factores cruciales a la hora de explicar la desconexión entre la oferta educativa y la demanda real de empresas y sectores productivos del país. Matías Ghidini, especialista en el mercado laboral a nivel país analizó en Infobae en Vivo A las Nueve cómo interfiere esto a nivel social.

“La carencia de conocimientos y experiencias técnicas en Argentina es evidente. No hablamos solo de formación avanzada; la falta abarca desde oficios poco calificados hasta carreras de grado y posgrado”, señaló Ghidini en diálogo con el equipo periodístico de Infobae en Vivo. Subrayó que esta brecha no solo condiciona las posibilidades de quienes buscan empleo, sino que complica también a las compañías para encontrar perfiles adecuados.

En cuanto a la desconexión entre oferta y demanda laboral, Ghidini fue contundente: “En Argentina faltan conocimientos y experiencias técnicas. Estas carencias afectan el acceso al empleo a todos los niveles, no solo a quienes egresan de la universidad”. Aclaró que el fenómeno golpea tanto a graduados como a quienes recién se acercan a un oficio tradicional.

Expertos en mercado laboral advierten que la carencia de formación técnica limita las oportunidades de empleo y afecta la productividad del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate surgió luego de que Beltrán Briones, desarrollador inmobiliario, ilustrara la crisis de los oficios tradicionales: “Nadie quiere ser plomero, nadie quiere ser electricista, nadie se quiere dedicar a estas cosas. Se sobrestimó el valor del título universitario y se desatendió el tema de los oficios”.

Como ejemplo, Briones relató la experiencia de su propio plomero: “Mi plomero da abasto para seis obras, ya le doy una séptima y me dice: ‘Che, no me da la gente’. No encuentro gente que trabaje bien”. Destacó lo rentable que puede resultar para quienes sí eligen esas profesiones.

Ghidini matizó: “Hay que distinguir entre lo que parece cierto y lo que merece ser desmenuzado. En el mundo se habla de áreas del futuro como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero en Argentina predomina el tinte social en las carreras”. Citando datos de la Universidad de Buenos Aires, puntualizó que carreras como medicina, psicología y derecho reúnen la mayor parte de las inscripciones, mientras que la ingeniería queda relegada.

El predominio de carreras sociales en Argentina se traduce en una menor oferta de perfiles técnicos requeridos por empresas y sectores productivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Somos un país donde las carreras sociales predominan. Eso es cultural y demográfico. El famoso ‘mi hijo el doctor’ sigue vigente, pero quizás deberíamos pensar en ‘mi hijo el programador’. Hoy quedan diez mil puestos sin cubrir en tecnología por falta de gente”, profundizó el especialista.

Al comparar ingresos entre oficios y profesiones universitarias, Ghidini describió: “Un profesional graduado, contador con inglés, puede estar ganando dos millones de pesos al mes. Un cajero de banco, capaz gana cuatro. Pero el contador, en cinco años, crece y puede llegar a ser gerente o director y ganar mucho más. El cajero aumenta solamente por paritaria”. Destacó que la diferencia fundamental está en la proyección profesional y las posibilidades de crecimiento a largo plazo, más allá del salario inicial.

Durante el programa, se mencionó la creencia de que “una consulta médica puede salir más barata que la visita de un plomero a casa”. Ghidini contestó: “Hay varias cosas, una es oferta y demanda. Si hubiera un millón de plomeros, sería diferente. Además, la carrera con más inscripciones en Argentina es medicina. Hay un lado que es oferta y demanda, y también hay un tema de vocación”.

En cuanto al planeamiento estratégico y la educación técnica, Ghidini lamentó: “Argentina carece de un planeamiento estratégico de sus recursos humanos. ¿Cuáles van a ser nuestros modelos productivos? ¿Qué gente tenemos?”. Recordó que “cuando se investigó Vaca Muerta, una universidad muy importante calculó que se necesitaban trescientos ingenieros en petróleo en régimen. ¿Sabés cuántos se gradúan por año? Menos de cincuenta”.

La falta de planificación estratégica impide al país cubrir la demanda de profesionales en áreas como tecnología e ingeniería, afectando el desarrollo productivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar la oferta universitaria, profundizó: “La carrera con más graduados en Argentina es Derecho. El 14% de los graduados son en Derecho. Por cada ingeniero se inscriben dos psicólogos”. Para Ghidini, “lo que falta es saber con qué mercado laboral te vas a encontrar para desafiar esa vocación, reafirmarla y decidir: ‘Es lo mío, voy a fondo’”.

Sobre las oportunidades de la educación técnica, el especialista opinó: “Las escuelas técnicas siguen siendo una buena salida. En los años 80′ y 90′, las automotrices tenían sus propias escuelas, aunque muchas desaparecieron. Una formación universitaria avanzada permite resolver problemas complejos y seguir creciendo. Pero en carreras con demanda, una formación técnica puede ser suficiente para andar muy bien”.

