Jennifer Aniston cumple 57 años: sus looks que dejaron una huella indeleble en la moda

La evolución estilística de Jennifer Aniston a lo largo de los años la consolidó como una inspiración constante para quienes buscan un equilibrio entre modernidad y tradición en la moda (EFE/EPA/Allison Dinner)

Jennifer Aniston se consolidó como una referencia indiscutida en el mundo de la moda. Desde los años noventa, la actriz transformó cada aparición en una declaración de estilo y autenticidad.

Hoy, a sus 57 años, su recorrido fashionista combina minimalismo, sofisticación y toques audaces, reflejando una capacidad única para reinventarse sin dejar de ser fiel a sí misma.

Un recorrido por sus looks más icónicos muestra cómo sigue marcando tendencia con una elegancia atemporal.

1. Vestido negro y elegante

El vestido negro de corte recto y cuello alto de Jennifer Aniston en el estreno de “The Morning Show” resaltó su elegancia sobria y minimalista (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

En el estreno de la tercera temporada de “The Morning Show” en Los Ángeles, Jennifer eligió un vestido largo negro, de corte recto, sin mangas y con cuello alto. El diseño, sin detalles visibles ni adornos, acentuó una silueta simple y pulida.

El cabello, suelto y peinado con ondas suaves, y los labios en tono natural, acompañaron un estilismo de elegancia sobria. Junto a Reese Witherspoon, posó con postura relajada, transmitiendo seguridad y sofisticación en una alfombra negra.

2. Minivestido con transparencias

El minivestido de transparencias en tonos plata y gris, con pedrería geométrica, mostró el lado más fresco y moderno de Jennifer Aniston durante un evento al aire libre (@jenniferaniston)

Durante un encuentro al aire libre, Jennifer apostó por un minivestido de transparencias en tonos plata y gris. El vestido se destacó por la pedrería geométrica y destellos metálicos, sin mangas y con escote redondo, dejando brazos y piernas al descubierto.

Llevó sandalias plateadas de tiras finas, mientras el cabello, suelto y ligeramente ondulado, completó una imagen fresca y moderna.

3. Look en los Emmy Awards 2024

El vestido palabra de honor bordado con perlas y cristales en los Emmy Awards 2024 consagró a Jennifer Aniston como referente de sofisticación clásica en la alfombra roja (REUTERS/Mike Blake)

En la alfombra roja de los Emmy Awards, Jennifer deslumbró con un vestido largo palabra de honor cubierto por completo de bordados de perlas y pequeños cristales, dispuestos en patrones simétricos. La prenda presentaba textura tridimensional y un ajuste preciso al cuerpo, potenciando la presencia de la actriz.

Lució pendientes largos y un brazalete plateado. El cabello, suelto con raya lateral y ondas suaves, sumó un aire de sofisticación clásica que no pasó desapercibido.

4. Vestido midi estampado

El vestido midi burdeos con estampado floral y abertura lateral que lució Jennifer Aniston en el evento FYC de “The Morning Show” combinó lo casual y lo sofisticado en un solo look (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el evento FYC de “The Morning Show” en Paramount Studios, Jennifer caminó con un vestido midi burdeos con tirantes finos, estampado de flores rojas y abertura lateral en la falda. Combinó el atuendo con sandalias de tiras al tono y un bolso negro de mano, así como un collar con piedra roja. El cabello, liso y peinado por encima de los hombros, reforzó un estilo relajado y femenino. La elección destacaba por el equilibrio entre lo casual y lo sofisticado.

5. Jennifer Aniston en los SAG Awards 2024

El vestido largo plateado de lentejuelas y escote en V, elegido por Jennifer Aniston para los SAG Awards 2024, sumó un toque audaz y moderno a su estilo clásico (REUTERS/Mike Blake)

Sobre una alfombra gris, Jennifer optó por un vestido largo plateado de tirantes finos y escote en V, completamente cubierto de pequeñas lentejuelas que reflejaban la luz.

La prenda incluía una abertura alta en la pierna izquierda, añadiendo un toque audaz y moderno. Completó el conjunto con sandalias plateadas y clutch negro. El cabello, suelto y con raya lateral, aportó coherencia a su estilo clásico.

6. Critics’ Choice Awards

El jumpsuit negro sin mangas y escote corazón de Jennifer Aniston en los Critics’ Choice Awards evidenció su capacidad de adaptar tendencias sin perder elegancia (REUTERS/Aude Guerrucci)

En la alfombra roja de los Critics’ Choice Awards, Jennifer eligió un jumpsuit negro sin mangas y escote corazón, con pantalón recto y una banda larga de tela que caía hacia un costado. Los zapatos de tacón negro cerrado sumaron sobriedad.

El cabello, suelto y con ondas suaves, acompañó esta variante moderna de su elegancia habitual, mostrando que puede adaptar tendencias sin perder su sello personal.

7. Cena formal posterior a premiación

El vestido negro sin tirantes y falda de textura geométrica que Jennifer Aniston lució en la cena posterior a los Golden Globes 2024 reflejó una sofisticación sobria ideal para una gala exclusiva l(REUTERS/Mario Anzuoni)

En una cena de gala de los Golden Globes 2024, Jennifer lució un vestido largo negro sin tirantes, con corsé liso y falda de textura geométrica. Sostuvo un clutch negro y llevó el cabello suelto, peinado hacia un lado bajo la luz cálida. El conjunto reflejó una sofisticación sobria, ideal para una velada exclusiva tras una premiación.

8. SAG Awards 2020

El vestido asimétrico de satén blanco y drapeado lateral que Jennifer Aniston llevó en los SAG Awards 2020 reafirmó su elegancia atemporal (REUTERS/Monica Almeida)

En la alfombra gris de los SAG Awards de 2020, Jennifer apareció con un vestido largo de satén blanco, de corte asimétrico y drapeado lateral, dejando un hombro al descubierto. La falda, fluida, caía suavemente, y el cabello, liso y peinado hacia un lado, junto con pendientes largos plateados, completaron una imagen de elegancia atemporal.