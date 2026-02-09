Dove Cameron confiesa su año de soledad antes de enamorarse de Damiano David

La intima entrevista de la actriz Dove Cameron en el podcast "Call Her Daddy"

La cantante estadounidense Dove Cameron reveló en el pódcast Call Her Daddy que su relación con el vocalista de Måneskin, Damiano David, solo fue posible tras superar ambos un periodo de profundas crisis personales.

Durante la entrevista, la artista compartió detalles inéditos sobre el origen de su vínculo amoroso y la importancia del momento vital en el que ambos se encontraron.

Dove Cameron junto a su futuro marido Damiano David

Según relató Cameron, el primer contacto con David ocurrió en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2022, donde ambos estaban nominados a Mejor Artista Nuevo.

La cantante recordó que la interacción en ese evento fue casi nula y estuvo marcada por malentendidos. “Él tampoco transmitía una actitud amistosa. Yo pensé, ‘Este chico me odia’”, contó Cameron en el pódcast conducido por Alex Cooper.

Asimismo, aclaró que interpretó el comportamiento distante del músico como una falta de interés. “Yo lo tomé de manera personal y pensé, ‘Qué raro. Bueno, adiós’”, expresó la intérprete durante la charla.

La percepción de la famosa cambió al conocer el contexto real detrás de la actitud de David en ese encuentro. “Después supe que él simplemente estaba en un muy mal momento”, explicó la cantante, quien subrayó que esa primera impresión fue errónea.

Alex Cooper, creadora y entrevistadora del podcast "Call Her Daddy"

Además, desmintió que hubiera existido algún acercamiento a través de redes sociales: “Nunca le mandé un mensaje coqueto, simplemente compartí un vídeo de su actuación y etiqueté a la banda. Yo era fan de su música”.

El acercamiento auténtico se produjo un año después, durante los VMAs de 2023, cuando ambos se reencontraron ya solteros y con una disposición emocional distinta. “Sí, me acuerdo de vos. Sos muy diferente ahora. Era muy amable. Después me preguntó si quería ir a su concierto en Madison Square Garden y acepté”, relató Cameron.

Desde ese momento, la relación avanzó de manera espontánea. “Empezamos a salir, y ahora estamos comprometidos. Es algo tan inocente y sencillo”, afirmó la artista.

Dove insistió en que el tiempo resultó determinante para el éxito de la relación. “Si yo lo hubiera conocido antes, en un momento en el que él estuviera interesado y existiera la oportunidad de salir, no habría estado lista porque estaba muy deprimida”, sentenció la cantante.

Dove Cameron se abrió sentimentalmente en el podcast "Call Her Daddy"

Según su testimonio, durante el periodo previo al noviazgo optó por el celibato y una vida social reducida. “No me toques, no me mires, no te acerques a mí, no estoy saliendo de mi casa. Fue como una noche oscura del alma que duró un año”, destacó en la entrevista reproducida por Call Her Daddy.

La decisión de abrirse al amor tampoco fue premeditada. La actriz relató un episodio revelador: “Literalmente le escribí a mis amigas y les dije: ‘Creo que estoy lista para salir con alguien’. Una semana después, él me dijo: ‘Mucho gusto en conocerte’”.

La pareja mantuvo el romance alejado del foco mediático durante varios meses. Según la artista, la oficialización de la relación ocurrió en febrero de 2024 y el compromiso matrimonial fue anunciado en enero de 2026.