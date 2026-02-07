Tendencias

Massimo Dutti: radiografía de la etiqueta europea que sigue vigente y conquista la moda internacional

El proyecto nació con un enfoque en el diseño clásico masculino y logró posicionarse en el segmento de lujo accesible a través de tiendas propias y presencia en más de 70 países

Massimo Dutti nació en Barcelona
Massimo Dutti nació en Barcelona en 1985 con una propuesta de moda masculina clásica (@massimodutti)

En una esquina de Barcelona, un pequeño local de camisas masculinas abría sus puertas en 1985 sin imaginar que, años más tarde, su nombre recorrería el mundo y vestiría a figuras de la realeza, la moda y la política. Massimo Dutti surgió como un proyecto independiente, enfocado en la sastrería clásica y el diseño atemporal para hombres, con una propuesta que combinaba sofisticación europea y precios más competitivos que el lujo tradicional.

La apuesta por la elegancia discreta y la calidad en los materiales permitió que la marca se expandiera más allá de sus orígenes catalanes para convertirse en uno de los sellos globales del grupo Inditex.

La notoriedad de Massimo Dutti experimentó un curioso capítulo en Argentina, cuando Luis Caputo, ministro de Economía, exhibió un saco de la firma durante una entrevista televisiva. La mención de la etiqueta encendió la conversación pública sobre qué marcas eligen los funcionarios argentinos y reabrió el debate sobre el acceso a productos importados y el consumo de moda en el país. La elección del funcionario no solo generó polémica, sino que también expuso la posición de la marca en el segmento denominado “premium accesible”, donde la elegancia y la sobriedad se presentan sin el costo de las grandes casas de alta costura.

El nombre Massimo Dutti no
El nombre Massimo Dutti no tiene origen italiano sino una combinación creada por su fundador español (@massimodutti)

El verdadero origen del nombre Massimo Dutti

Detrás del nombre Massimo Dutti no existe ningún diseñador italiano ni una tradición familiar de modistos. La marca fue creada por Armando Lasauca, un empresario español nacido en Madrid que se trasladó a Barcelona, donde comenzó su recorrido profesional vendiendo camisas puerta a puerta. Su espíritu emprendedor y su habilidad para conectar con los clientes le permitieron abrir, en 1985, la primera tienda en la ciudad catalana, orientada inicialmente a la moda masculina.

El nombre de la firma surge de una combinación singular. Por un lado, “Massimo” refleja la ambición de Lasauca de hacer “lo máximo” con su proyecto comercial, buscando transmitir una idea de excelencia y sofisticación. Por otro lado, “Dutti” proviene del apodo “Armandutti”, utilizado por sus amigos y allegados. Pese a la sonoridad italiana, la elección del nombre fue completamente estratégica, diseñada para asociar la marca al estilo y la tradición europea, aunque su origen es cien por ciento español.

Armando Lasauca comenzó vendiendo camisas
Armando Lasauca comenzó vendiendo camisas puerta a puerta antes de abrir su primera tienda (@massimodutti)

Con una propuesta de prendas clásicas, materiales de calidad y diseño atemporal, Massimo Dutti logró consolidarse en el mercado español. Primero se enfocó en camisas para hombres y, tras expandir su catálogo, llamó la atención de Inditex, el grupo fundado por uno de los empresarios más influyentes del mundo, Amancio Ortega Gaona.

En 1991, Inditex adquirió el 65 % de la empresa y, cuatro años después, completó la compra total, lo que marcó el inicio de una nueva etapa de expansión internacional.

Su visión empresarial y su capacidad para identificar oportunidades en el sector de la moda impulsaron el crecimiento global de Massimo Dutti. Hoy, Inditex —con sede en Galicia— agrupa a firmas como Zara, Bershka y Pull&Bear, y suma más de 600 tiendas de Massimo Dutti en 78 mercados, con presencia online en 215 países. La gestión y el liderazgo de Ortega fueron clave para convertir a Massimo Dutti en una marca reconocida por su elegancia sobria y su alcance internacional dentro del universo de la moda europea.

“Massimo” alude a la búsqueda
“Massimo” alude a la búsqueda de excelencia y sofisticación en cada prenda (@massimodutti)

Massimo Dutti: moda masculina e identidad europea

La evolución de Massimo Dutti refleja una estrategia de crecimiento basada en el diseño sobrio, la versatilidad y el cuidado por los detalles. La marca se consolidó como referente de moda masculina, apostando por la sastrería, los tejidos naturales y un estilo que remite a la elegancia europea.

Sus desfiles, como el presentado en el Palais de Tokyo de París, muestran una paleta de colores neutros, cortes limpios y una reinterpretación contemporánea de los clásicos.

El hombre Massimo Dutti se identifica con la discreción, la comodidad y la búsqueda de prendas que resistan el paso del tiempo, alejadas de modas efímeras.

“Dutti” proviene de un apodo
“Dutti” proviene de un apodo personal del fundador, transformado en marca global (@massimodutti)

La propuesta de la marca para el público masculino va más allá del vestuario cotidiano. Massimo Dutti supo posicionarse como una opción para quienes valoran la personalización en la sastrería, el cuidado en la elección de materiales y la coherencia en la imagen.

En cada colección, la firma apuesta por la versatilidad y la adaptabilidad, integrando piezas que funcionan tanto en contextos formales como en el día a día. Esta visión permitió que la marca se mantuviera relevante en un mercado competitivo y que fuera elegida por figuras públicas de diferentes ámbitos.

Celebridades y mujeres icónicas que visten Massimo Dutti

El universo de Massimo Dutti también suma presencia femenina y celebridades internacionales. La firma cuenta con la modelo argentina Mica Argañaraz como una de sus caras más reconocidas, reforzando su vínculo con la moda global y el talento latinoamericano.

Mica Argañaraz, modelo argentina, representa
Mica Argañaraz, modelo argentina, representa la conexión de la marca con la moda global y el talento latinoamericano (@massimodutti)

La reina Letizia de España optó por Massimo Dutti en actos institucionales, validando su perfil de marca elegante y sobria.

Otras figuras como Catherine, princesa de Gales, han incorporado prendas de la firma en ocasiones informales, consolidando la imagen de un sello transversal, apto tanto para hombres como para mujeres que buscan distinción sin estridencias.

Figuras como la reina Letizia
Figuras como la reina Letizia y Catherine, princesa de Gales, han elegido la marca en actos públicos

La capacidad de Massimo Dutti para recorrer desde los pasillos del poder hasta las pasarelas internacionales responde a su apuesta por la consistencia, la calidad y la atención al detalle.

