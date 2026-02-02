Tendencias

Receta de maicenitas, rápida y fácil

Los alfajorcitos de maicena son una tradición nacional que acompañan las meriendas, cumpleaños y pueden servirse como cualquier postre

Las maicenitas, o alfajorcitos de
Las maicenitas, o alfajorcitos de maicena, una tradición en la pastelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a infancia invade la casa cuando se hornean maicenitas. El suave perfume a vainilla y manteca se mezcla con la promesa de una merienda compartida. Hay algo profundamente argentino en el ritual de unir con dulce de leche esas tapitas tan frágiles como irresistibles y acompañarlo en las meriendas con infusiones como té, mate e incluso con un café.

También conocidos como alfajorcitos de maicena, son protagonistas de cumpleaños, reuniones familiares y hasta picnics improvisados. Tan queridas por chicos como por grandes, son un clásico de panadería y también de las cocinas caseras, donde la receta se transmite de generación en generación y nunca falla.

Cada persona adapta la preparación a su manera, pero la tradición marca que llevan coco rallado en sus costados para darle un sabor único y distintivo.

La historia está ligada a la llegada de la fécula de maíz a la cocina argentina a fines del siglo XIX. Inspirados en la repostería europea, los panaderos locales comenzaron a experimentar con este ingrediente, que aportaba una textura más suave y desmenuzable a las galletitas.

Receta de maicenitas

Las maicenitas son pequeñas galletitas elaboradas con fécula de maíz (maicena), harina, azúcar y manteca. Se caracterizan por su textura suave y arenosa que se deshace en la boca. Se rellenan con dulce de leche y se terminan pasando los bordes por coco rallado, creando un bocado delicado y muy argentino. Algunas personas optan por utilizar la alternativa repostera, que tiene un cuerpo más expeso y permite que el snack dulce no se deshaga tan fácilmente.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 8-9 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de manteca (a temperatura ambiente)
  • 150 gr de azúcar
  • 3 yemas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 200 gr de harina 0000
  • 300 gr de maicena (fécula de maíz)
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • Dulce de leche repostero, cantidad necesaria
  • Coco rallado, cantidad necesaria
Los alfajotcitos de maicena llevan
Los alfajotcitos de maicena llevan ralladura de coco tradicionalmente pero pueden ser decorados de varias maneras (Freepik)

Cómo hacer maicenitas, paso a paso

  1. Tamizar juntos la harina, la maicena, el bicarbonato y el polvo de hornear. Reservar.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar de a una las yemas, batiendo bien cada vez.
  3. Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  4. Sumar los ingredientes secos tamizados y unirí todo sin amasar demasiado, solo hasta formar una masa lisa.
  5. Espolvorear la mesada con maicena y estirar la masa de 0,5 cm de espesor.
  6. Cortar las tapitas con un cortante redondo (aprox. 4 cm de diámetro).
  7. Distribuir las tapitas en placas enmantecadas y enharinadas, dejando espacio entre ellas.
  8. Cocinar en horno precalentado a temperatura media (180°C) durante 8 a 9 minutos. No deben dorarse, solo secarse.
  9. Retirar con cuidado y dejá enfriar completamente antes de manipular.
  10. Unir de a dos tapitas con abundante dulce de leche. Pasar los bordes por coco rallado.
  11. Guardar en envase hermético para que se mantengan frescos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes y las cantidades de cada uno rinden aproximadamente 36 alfajorcitos de maicena.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 1,5 gr

Los valores numéricos nutricionales son estimados de acuerdo con los datos arrojados por cada ingrediente. En cada receta dependerá la cantidad específica utilizada en la preparación y el tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran hasta 1 semana en heladera. También se pueden freezar las tapitas para armar los alfajorcitos en otro momento o las maicenitas ya listas para volver a consumir más adelante.

Día Mundial de los Humedales:

Receta de pesto de albahaca,

Cómo optimizar el espacio de

Revelan por qué la insuficiencia

La causa común detrás de
Le dio un pelotazo en

Rocío Marengo abrió las puertas

El régimen de Irán cedió

