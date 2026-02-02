Receta de maicenitas, rápida y fácil

Un aroma a infancia invade la casa cuando se hornean maicenitas. El suave perfume a vainilla y manteca se mezcla con la promesa de una merienda compartida. Hay algo profundamente argentino en el ritual de unir con dulce de leche esas tapitas tan frágiles como irresistibles y acompañarlo en las meriendas con infusiones como té, mate e incluso con un café.
También conocidos como alfajorcitos de maicena, son protagonistas de cumpleaños, reuniones familiares y hasta picnics improvisados. Tan queridas por chicos como por grandes, son un clásico de panadería y también de las cocinas caseras, donde la receta se transmite de generación en generación y nunca falla.
Cada persona adapta la preparación a su manera, pero la tradición marca que llevan coco rallado en sus costados para darle un sabor único y distintivo.
La historia está ligada a la llegada de la fécula de maíz a la cocina argentina a fines del siglo XIX. Inspirados en la repostería europea, los panaderos locales comenzaron a experimentar con este ingrediente, que aportaba una textura más suave y desmenuzable a las galletitas.
Receta de maicenitas
Las maicenitas son pequeñas galletitas elaboradas con fécula de maíz (maicena), harina, azúcar y manteca. Se caracterizan por su textura suave y arenosa que se deshace en la boca. Se rellenan con dulce de leche y se terminan pasando los bordes por coco rallado, creando un bocado delicado y muy argentino. Algunas personas optan por utilizar la alternativa repostera, que tiene un cuerpo más expeso y permite que el snack dulce no se deshaga tan fácilmente.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 8-9 minutos
Ingredientes
- 200 gr de manteca (a temperatura ambiente)
- 150 gr de azúcar
- 3 yemas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 200 gr de harina 0000
- 300 gr de maicena (fécula de maíz)
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- Dulce de leche repostero, cantidad necesaria
- Coco rallado, cantidad necesaria
Cómo hacer maicenitas, paso a paso
- Tamizar juntos la harina, la maicena, el bicarbonato y el polvo de hornear. Reservar.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar de a una las yemas, batiendo bien cada vez.
- Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Sumar los ingredientes secos tamizados y unirí todo sin amasar demasiado, solo hasta formar una masa lisa.
- Espolvorear la mesada con maicena y estirar la masa de 0,5 cm de espesor.
- Cortar las tapitas con un cortante redondo (aprox. 4 cm de diámetro).
- Distribuir las tapitas en placas enmantecadas y enharinadas, dejando espacio entre ellas.
- Cocinar en horno precalentado a temperatura media (180°C) durante 8 a 9 minutos. No deben dorarse, solo secarse.
- Retirar con cuidado y dejá enfriar completamente antes de manipular.
- Unir de a dos tapitas con abundante dulce de leche. Pasar los bordes por coco rallado.
- Guardar en envase hermético para que se mantengan frescos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Los ingredientes y las cantidades de cada uno rinden aproximadamente 36 alfajorcitos de maicena.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 1,5 gr
Los valores numéricos nutricionales son estimados de acuerdo con los datos arrojados por cada ingrediente. En cada receta dependerá la cantidad específica utilizada en la preparación y el tamaño de la porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En recipiente hermético, duran hasta 1 semana en heladera. También se pueden freezar las tapitas para armar los alfajorcitos en otro momento o las maicenitas ya listas para volver a consumir más adelante.