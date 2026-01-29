Cuáles son las tendencias en trajes de baño este verano 2026: los modelos y colores más usados

Tendencias

Este año, las elecciones de las famosas sirven de inspiración para quienes buscan renovar su look estival sin perder comodidad ni personalidad

En los días de calor la costa despliega su propio desfile de moda. Las playas argentinas y uruguayas se llena de color cuando las celebridades eligen sus trajes de baño para la temporada.

La pregunta se repite cada año: ¿cuáles son las tendencias en mallas para el verano 2026? Las figuras más seguidas en redes sociales da la respuestas con looks que combinan moldería clásica, detalles de lujo y una paleta pensada para resaltar el bronceado.

La bikini triángulo sobresale como la más elegida entre las famosas. Este corte se adapta a distintos estilos, pero se mantiene como el básico infaltable. El modelo triangular permite que cada quien aporte su impronta y, al mismo tiempo, favorece la silueta. la bikini se convierte en una especie de lienzo para sumar accesorios y detalles personalizados.

Zaira Nara: microbikini bicolor y contraste

En la elección de Zaira Nara se encuentra una de las tendencias más fuertes del verano: la microbikini bicolor. La base verde lima se combina con vivos violeta, generando un contraste de alto impacto.

El corpiño triangular de breteles finos y la bombacha colaless de tiras ajustables estilizan la figura. Los lentes de sol rectangulares y un collar de cuentas oscuras suman un aire retro. El beauty look es sencillo: cabello oscuro suelto y bronceado, sin maquillaje recargado. El contraste de colores intensos domina la temporada.

Antonela Roccuzzo: negro con tachas, aire glam-rock

Antonela Roccuzzo apuesta por el negro clásico, pero lo actualiza con tachas metálicas plateadas en los bordes del corpiño y la bombacha. El formato triangular y las tiras laterales ofrecen comodidad y un perfil deportivo-elegante.

El efecto “wet look” del cabello mojado y la piel bronceada resalta el brillo de los detalles metálicos. Antonela mantiene los accesorios al mínimo, con una pulsera negra y un piercing discreto en el ombligo, priorizando la naturalidad y la fuerza visual del conjunto.

Tini Stoessel: minimalismo urbano y accesorios protagonistas

El look de Tini Stoessel se apoya en una bikini negra de corpiño triangular fijo y bombacha ultra cavada. Este corte alarga la línea de las piernas y resalta la cadera.

Tini suma lentes de sol retro y un collar rígido tipo “clavo” dorado, mientras que sus tatuajes (dragón, sol y araña) se vuelven parte de la composición visual.

Graciela Alfano: lujo boho en clave amarilla

El look de Graciela Alfano destaca por el uso de un bikini amarillo canario con herrajes dorados y piedras verdes en la base del corpiño. La bombacha, de tiro bajo y estilo colaless, repite el motivo de los eslabones dorados. Alfano completa el conjunto con un sombrero cowboy de rafia decorado con un “ojo turco”, un bolso de rafia de Prada y gafas oversized. El pareo de crochet blanco suma textura y suaviza el impacto visual del amarillo. Alfano demuestra que el boho-chic puede convivir con la sofisticación y la tendencia de lujo.

Wanda Nara: celeste pastel y detalles de alta gama

El minimalismo se combina con el lujo en el bikini de Wanda Nara. La prenda es de color celeste pastel, con textura acanalada y tiras nude que generan un efecto visual delicado.

Los detalles de carey se ubican tanto en el corpiño como en la bombacha de tiro bajo, funcionando como piezas de joyería. Wanda suma un collar rígido tipo “clavo” y una manicura en bordó oscuro. La elección de tonos suaves y materiales nobles consolida su imagen fresca.

Florencia Peña: bicolor y tatuajes al frente

La apuesta de Florencia Peña se inclina hacia el minimalismo con una bikini bicolor en crema y marrón chocolate. El corpiño bandeau sin breteles y la bombacha pequeña de tiras laterales permiten que se luzcan sus tatuajes, que se convierten en el detalle central del look. La malla funciona como un marco para sus tatuajes, que son parte de su identidad visual.

El cabello con ondas y el maquillaje sutil acompañan una imagen natural y real, que se destaca en paisajes de playa con fondo rocoso.

Julieta Poggio: rayas, vivos y espíritu dosmilero

El diseño elegido por Julieta Poggio se caracteriza por un patrón de rayas verticales sobre fondo oscuro, enmarcado por vivos y breteles amarillos. El corpiño de triángulo fijo y la bombacha de tiro bajo mantienen la coherencia visual, mientras que las gafas cat-eye y el piercing en el ombligo refuerzan el aire vintage y juvenil. El cabello con mechas frontales claras rescata la tendencia “chunky highlights” de los años 2000. Los estampados y los contrastes de color se posicionan como un sello personal en la playa.

Los accesorios completan el estilo de los trajes de baño

La tendencia generalizada es sumar accesorios de alto impacto. Los collares rígidos tipo “clavo”, las pulseras minimalistas y los piercings en el ombligo funcionan como puntos de atención. Las gafas de sol con marcos llamativos —rectangulares, cat-eye, shield u oversized— son infaltables y permiten jugar con estilos retro y contemporáneos.

El beauty look natural es otra constante: el cabello suelto, con ondas suaves o efecto mojado, y el maquillaje casi invisible refuerzan la idea de frescura y autenticidad.

El bikini de triángulo se lleva la mayor preferencia, seguido por variantes bandeau, high-cut y colaless. Los colores más vistos son el amarillo canario, el celeste pastel, el verde lima y el negro clásico. Los diseños se distinguen por la presencia de detalles metálicos, herrajes, vivos en contraste y estampados sutiles. La consigna es sumar personalidad a cada conjunto, combinando comodidad, estilo y una cuota de individualidad.

