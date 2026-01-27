Tendencias

Receta de yogur griego sin yogurtera, rápida y fácil

Este producto lácteo se volvió tendencia y existe una preparación sencilla con utensilios e ingredientes que se pueden hallar en cualquier hogar

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sabor con historia simple y resultado garantizado. El yogur griego casero sorprende por su cremosidad y frescura. Sin embargo, lo que más atrae es saber que, con dos ingredientes y sin yogurtera, se puede lograr en casa algo tan natural y rico como este producto lácteo para cualquier momento del día y con una simple receta.

En Argentina, esta comida es una tendencia creciente para quienes buscan opciones saludables y caseras. Suele disfrutarse en desayunos, meriendas o como postre liviano. La versión sin máquina es ideal para familias y aficionados que valoran lo artesanal y práctico. Su tradición milenaria lo convierte en una de las opciones fermentadas más valoradas en todo el planeta.

Una de sus grandes cualidades es la versatilidad. Se puede disfrutar solo o con una amplia variedad de ingredientes. Los frutos secos, semillas, pedazos de frutas o incluso miel y granola pueden aportar una faceta energética y nutritiva.

Receta de yogur griego sin yogurtera

El yogur griego sin yogurtera es una variante espesa y cremosa de la versión tradicional. Se obtiene al fermentar leche con un poco de yogur natural, que son los dos ingredientes esenciales, y luego colar la mezcla para quitarle el suero, logrando un sabor más intenso.

El secreto está en la fermentación lenta y en el colado posterior, que otorga esa textura tan cremosa y densa que lo distingue. Es una receta pensada para quienes buscan un alimento fresco, natural y adaptable, ideal para sumar a desayunos, meriendas o para disfrutar solo, con frutas, cereales o miel. Con pocos pasos y mínimos utensilios, cualquier cocina puede transformarse en una pequeña fábrica de yogur saludable y artesanal.

Tiempo de preparación

  • Total: 12 horas
  • Activo (preparación): 15 minutos
  • Reposo/fermentación: 10 a 12 horas

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera (preferentemente fresca, no UAT)
  • 2 cucharadas de yogur natural (sin azúcar, con cultivos vivos)
  • 1 paño limpio tipo muselina o gasa para colar (Opcional)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer yogur griego sin yogurtera, paso a paso

  1. Calentar la leche: Colocar la leche en una olla y llevar a fuego medio hasta que alcance 90 °C (sin hervir). Este paso ayuda a darle mejor textura.
  2. Enfriar la leche: Retirar del fuego y dejar enfriar hasta 45 °C (tibia, se puede tocar sin quemarse).
  3. Agregar el yogur: Disolver las 2 cucharadas de yogur en un poco de leche tibia y mezclar con el resto de la leche.
  4. Fermentar: Tapar la olla y envolverla con un repasador. Dejarla en un lugar cálido (dentro del horno apagado, por ejemplo) entre 8 y 12 horas, hasta que espese y tenga aroma suave.
  5. Colar para espesar: Colocar un colador grande sobre un bol y forrarlo con la muselina. Verter el yogur y dejar escurrir en heladera entre 2 y 4 horas, hasta lograr la textura típica del yogur griego.
  6. Guardar: Pasar el yogur espeso a un recipiente hermético. Mantenerlo en heladera.
  7. Consejo clave: Usar leche entera y no saltarse el colado; es fundamental para la textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde 4 porciones generosas (de aproximadamente 200 g cada una).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Proteínas: 7 g

Los valores que aporta esta receta son estimados. Cada dato numérico preciso depende de cuáles sean los ingredientes, la cantidad utilizada en la preparación y el tamaño de las porciones que salen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta receta puede conservarse, en la heladera, hasta 7 días en un recipiente que esté cerrado herméticamente. Al ser un producto lácteo, no debe guardarse fuera ni tampoco en el freezer, ya que pierde la textura, cremosidad y beneficios.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren cómo una flor asiática evolucionó de forma inesperada para convivir con distintos tipos de polinizadores

Es la flor de la vid de lápiz labial, una enredadera. Jing-Yi Lu, líder del estudio e investigador en el Field Museum de Estados Unidos, explicó a Infobae cómo las flores de esta planta se adaptan a diferentes aves polinizadoras según la región

Descubren cómo una flor asiática

Hallazgo clave sobre el clima espacial: por qué la protección frente a rayos cósmicos varía según la región

Una tormenta solar permitió, por primera vez, comparar la eficacia del escudo protector en diferentes ubicaciones

Hallazgo clave sobre el clima

Por qué la sal gruesa mejora la limpieza del inodoro

El empleo de este ingrediente en la higiene diaria responde al interés creciente por opciones naturales y económicas, favoreciendo la eliminación de sarro y olores sin recurrir a productos químicos convencionales

Por qué la sal gruesa

Una telaraña con propiedades inéditas promete transformar los materiales del futuro

Investigadores del CONICET junto con colegas de Alemania y Australia revelaron que la araña Asianopis subrufa produce una seda con características nunca vistas. El descubrimiento abre posibilidades para crear fibras artificiales más resistentes y flexibles

Una telaraña con propiedades inéditas

Cómo ganar masa muscular de manera efectiva: claves sobre el volumen, dieta y recuperación

Especialistas consultados por Women’s Health explicaron por qué el desarrollo de músculo excede lo estético y detallaron cuáles son los factores que determinan el éxito del proceso

Cómo ganar masa muscular de
DEPORTES
Talleres vence a Vélez en

Talleres vence a Vélez en Liniers por la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Las pulseras inteligentes de Alcaraz, Sinner y Sabalenka desataron la polémica: por qué el Australian Open decidió prohibirlas

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

TELESHOW
Quién es Julen Katzy, la

Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: los ingresos

Crisis en Cuba: los ingresos por turismo se desploman y se profundizan los problemas en la isla

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico