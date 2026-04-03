Un estudio reveló que el 25% de los accidentes en menores de 5 años es por productos de limpieza: cómo prevenirlos

El estudio revela que los productos de limpieza domésticos siguen generando lesiones en niños pequeños en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio advierte que los productos de limpieza domésticos siguen representando una causa importante de lesiones en niños pequeños. La investigación, realizada en Estados Unidos con datos del Hospital Infantil Nationwide, indica que cada 35 minutos un menor de cinco años es atendido en urgencias por accidentes relacionados con estos productos.

Los sobres de detergente y el cloro (también conocido como lavandina) son los principales responsables de las lesiones infantiles por productos de limpieza. Esto llevó a especialistas a pedir medidas más estrictas, como envases más seguros, campañas educativas y mejoras en el hogar.

Entre 2007 y 2022, el Centro de Investigación y Políticas sobre Lesiones (CIRP) registró más de 240.800 casos de niños menores de cinco años atendidos en emergencias por accidentes con productos de limpieza. La mayoría de estos incidentes ocurrió por ingestión.

Tras la implementación de envases opacos y cierres a prueba de niños, los accidentes bajaron, aunque los sobres de detergente siguen siendo los productos más peligrosos para los niños pequeños.

Por qué los niños pequeños corren más riesgo

studio revela que niños de uno a dos años presentan mayor riesgo de intoxicaciones por productos de limpieza domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio resalta que los niños de entre uno y dos años son los más vulnerables a accidentes con productos de limpieza domésticos. A esta edad, los menores exploran su entorno llevándose objetos a la boca y no pueden reconocer los peligros, lo que los expone a intoxicaciones y quemaduras. Además, suelen tener acceso a productos mal almacenados o en lugares de fácil alcance.

Lara McKenzie, investigadora principal del CIRP, explicó que la facilidad de uso y la presencia de pulverizadores en los hogares incrementan el riesgo, ya que estos envases suelen estar al alcance de los niños y son fáciles de manipular.

Antes de que los sobres de detergente fueran comunes, los pulverizadores eran la principal causa de lesiones. Aunque su incidencia ha bajado tras la llegada de los sobres, siguen representando un peligro relevante porque muchos hogares continúan utilizándolos de forma cotidiana y a menudo no cuentan con cierres de seguridad.

Qué tipo de lesiones sufren los niños

Las lesiones más frecuentes asociadas a productos de limpieza domésticos en menores incluyen intoxicaciones, quemaduras químicas, lesiones oculares y dermatitis. El CIRP detalla que casi todas las intoxicaciones se deben a la ingestión accidental, mientras que los aerosoles provocan principalmente lesiones en los ojos, que pueden ser graves.

La dermatitis en menores es una de las afecciones más reportadas tras el contacto con productos de limpieza domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aproximadamente una de cada cuatro exposiciones a aerosoles, un adulto rocía accidentalmente a un niño, lo que demuestra la importancia de la supervisión constante durante la limpieza. El estudio también indica que la tasa de hospitalización por estos accidentes aumentó al 7%, comparado con el 5,5% de análisis anteriores, lo que sugiere complicaciones más severas en algunos casos.

El cloro suele estar en botellas con pulverizador y los detergentes en sobres individuales, dos presentaciones que facilitan el acceso accidental, sobre todo en hogares donde los productos no se guardan en lugares seguros. Esta combinación de factores aumenta el riesgo de contacto directo y lesiones en los niños pequeños.

Cómo prevenir accidentes en casa

Para reducir el riesgo de accidentes con productos de limpieza domésticos, los especialistas aconsejan almacenar estos productos siempre fuera del alcance y la vista de los niños, de preferencia en armarios altos o cerrados con llave. Es fundamental elegir envases a prueba de niños y mantener los productos en su empaque original, asegurándose de cerrarlos correctamente después de cada uso. Además, se recomienda evitar el trasvase a botellas o recipientes que puedan confundirse con envases de alimentos o bebidas.

El Centro de Investigación y Políticas sobre Lesiones (CIRP) recomienda tener siempre visible el número de emergencias por intoxicación y actuar de inmediato si un niño entra en contacto con estos productos, incluso si no presenta síntomas, ya que una intervención temprana puede evitar complicaciones graves.

El Hospital Infantil Nationwide destaca la importancia de la organización del hogar y la supervisión constante de los niños durante la limpieza para evitar incidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante que los adultos responsables conozcan los pasos básicos de primeros auxilios, como enjuagar la zona afectada y buscar atención médica rápidamente si es necesario.

El Hospital Infantil Nationwide subraya que, además de envases seguros y almacenamiento adecuado, es esencial acompañar estas medidas con campañas educativas y cambios en la organización del hogar. Esto incluye la reubicación de productos peligrosos, la supervisión constante de los niños durante las tareas de limpieza y la creación de rutinas seguras en el hogar.

La comunicación con los niños, adaptada a su nivel de comprensión, también contribuye a que aprendan a reconocer y evitar los productos peligrosos.

Estas recomendaciones se sustentan en el análisis de registros nacionales de emergencias, lo que permite identificar patrones de riesgo y diseñar estrategias preventivas más efectivas. El objetivo es disminuir la frecuencia y la gravedad de las lesiones causadas por productos de limpieza y fortalecer la conciencia social sobre la importancia de la prevención y la seguridad en el entorno doméstico.