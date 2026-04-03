Las 10 islas más espectaculares para viajar en 2026: playas paradisíacas, naturaleza única y culturas inolvidables

El archipiélago caribeño obtiene la máxima puntuación de satisfacción global, destacando por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y hospitalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las islas más bellas del mundo encabezan los listados internacionales de destinos para quienes buscan paisajes excepcionales, playas distantes y experiencias únicas en 2026. Las selecciones reflejan la diversidad natural y cultural de los principales destinos insulares del planeta.

Las 10 islas consideradas más bellas para visitar este año combinan entornos de preservación ambiental, playas reconocidas a nivel mundial y culturas vibrantes. Además, fueron puntuadas según su entorno natural, hospitalidad y nivel de satisfacción, abordando tanto la excelencia en playas como la conservación ambiental o la autenticidad cultural.

1- Islas Turcas y Caicos: playas paradisíacas en el Caribe

Las Islas Turcas y Caicos son reconocidas por su arena blanca, aguas azul turquesa y un entorno de tranquilidad (Chule Valerga)

Las Islas Turcas y Caicos encabezan el ranking mundial de satisfacción. Este archipiélago caribeño recibió una valoración destacada del 98,91% entre quienes lo visitaron. Se describe como un “destino paradisiaco”, reconocido por sus playas de arena blanca y aguas azul turquesa, además de brindar tranquilidad y privacidad incomparables.

Su atractivo se fundamenta en la calidad de sus entornos costeros y la hospitalidad local, elementos que han elevado su reconocimiento global para planificar vacaciones exclusivas junto al mar.

2- Saint-Barth: exclusividad y belleza caribeña

Saint-Barth destaca por su ambiente sofisticado, playas selectas y una oferta de servicios premium (Unsplash)

El segundo lugar corresponde a Saint-Barthélemy o Saint-Barth, con un 98,78% de satisfacción entre los visitantes. Esta isla del Caribe sobresale por su ambiente exclusivo, playas selectas y una atmósfera refinada que atrae a viajeros en busca de privacidad y servicios de alto nivel.

La percepción de lujo discreto y el equilibrio entre belleza natural y oferta premium han hecho de Saint-Barth un referente entre los destinos más codiciados del Caribe para 2026.

3- Islas Scilly: el tesoro oculto frente a la costa inglesa

Las Islas Scilly ofrecen paisajes serenos, playas apartadas y actividades al aire libre (REUTERS/Tom Nicholson)

Las Islas Scilly, situadas frente a la costa sur de Inglaterra, ocuparon el tercer lugar, con una puntuación de 98,85%. Este archipiélago es una alternativa poco conocida, ideal para quienes buscan vacaciones relajadas alejados de multitudes.

Su entorno combina playas apartadas, paisajes serenos y actividades al aire libre, convirtiendo a las Scilly en un destino recomendado para quienes desean tranquilidad y contacto genuino con la naturaleza.

4- Madagascar: biodiversidad única y paisajes singulares

Madagascar cautiva por su biodiversidad única, con especies endémicas y paisajes singulares que la convierten en un paraíso

Madagascar, localizada frente a la costa africana, se distingue por su biodiversidad. El 90% de su fauna y flora es endémica y no existe en ningún otro lugar del planeta. Este destino fascina por la diversidad de lémures, camaleones de colores intensos y los imponentes baobabs.

Madagascar atrae tanto a naturalistas como a viajeros en busca de paisajes poco intervenidos y aventuras fuera de lo habitual. El acceso mejorado y propuestas como el resort sostenible Miavana realzan su valor para quienes aprecian la naturaleza exclusiva.

5- Isla de Vancouver: naturaleza salvaje en América del Norte

La Isla de Vancouver combina bosques, avistamiento de fauna y rutas de senderismo (Unsplash)

La Isla de Vancouver sobresale en las listas de satisfacción internacional, alcanzando un 97,26% entre los viajeros. Ubicada en el oeste de Canadá, seduce por sus escenarios forestales, la posibilidad de avistar osos, orcas y ballenas, y por la energía de ciudades costeras como Victoria.

Los visitantes valoran especialmente las rutas de senderismo y excursiones en kayak, además de la combinación de naturaleza casi intacta y vida cultural local. Su conectividad aérea facilita la llegada a exploradores que buscan paisajes singulares y aventura en América del Norte.

6- São Miguel: aventuras volcánicas en el corazón del Atlántico

São Miguel, en las Azores, invita a descubrir lagunas volcánicas, piscinas naturales y actividades de aventura (Adobe Stock)

São Miguel, la mayor de las islas Azores en Portugal, figura en las recomendaciones por su carácter volcánico, propuestas de aventura y hospitalidad. Este destino integra lagunas termales, senderos entre cráteres, avistamiento de ballenas y piscinas naturales.

Un aspecto destacado es el equilibrio logrado entre el desarrollo turístico y la preservación ambiental. El aeropuerto de São Miguel ampliará sus conexiones internacionales en 2026, permitiendo un acceso más sencillo a experiencias de turismo activo y naturaleza, como baños en aguas geotermales y visitas a plantaciones de té.

7- Komodo: el hogar del dragón y de playas míticas

El Parque Nacional de Komodo es famoso por el dragón de Komodo, playas de arena rosa y un enfoque en el turismo sostenible (Adam Dean para The New York Times)

El Parque Nacional de Komodo en Indonesia es conocido por albergar al dragón de Komodo, un reptil emblemático de la región. Dan Flying Solo resalta la biodiversidad del parque y su enfoque en el turismo sostenible. Komodo incluye playas de arena rosa, actividades de buceo y un entorno parcialmente deshabitado.

El acceso se ha simplificado gracias a los vuelos directos desde Kuala Lumpur, aunque los permisos de entrada han incrementado su precio. La visita a Komodo es recomendada para quienes desean explorar la vertiente más salvaje e intacta de Indonesia.

8- Bora Bora: la perla azul de la Polinesia

Bora Bora, en la Polinesia Francesa, es famosa por sus lagunas turquesa, playas icónicas y alojamientos de lujo

Bora Bora ocupa un lugar predominante entre los destinos insulares. Elegida con un 97,86 % de satisfacción, es reconocida como la imagen icónica de la Polinesia Francesa. Su laguna turquesa, playas de arena blanca y bungalows sobre el agua la convierten en un favorito de quienes buscan experiencias románticas y belleza natural.

Bora Bora es valorada por la posibilidad de hacer esnórquel, buceo y disfrutar de alojamientos de alto estándar, reforzando su condición de destino inolvidable en el Pacífico Sur.

9- Naxos: tradición y playas en el mar Egeo

Naxos, en el mar Egeo, se distingue por sus playas extensas, tradiciones auténticas y una vida cultural vibrante (REUTERS/Stringer)

La isla griega de Naxos, parte de las Cícladas en el mar Egeo, logró una calificación de 95,71 % en el listado. Es reconocida por grandes playas, aguas color esmeralda y una vida cultural activa.

Naxos se destaca por sus tradiciones auténticas, arquitectura blanca característica y gastronomía local. Ofrece deportes acuáticos, recorridos arqueológicos y opciones culinarias que exaltan sus valores como destino imprescindible en Grecia.

10- Sri Lanka: cultura milenaria y paisajes tropicales

Sri Lanka combina cultura milenaria, naturaleza exuberante y playas vírgenes, consolidándose como un destino esencial en el Océano Índico (REUTERS/Thilina Kaluthotage)

Sri Lanka sobresale como “La Perla del Océano Índico”. El país combina cultura ancestral, naturaleza exuberante y múltiples sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Entre sus atractivos destacan rutas panorámicas en tren, migraciones de elefantes, templos históricos y playas vírgenes.

La variedad culinaria, hospitalidad y diversidad de propuestas para el turismo activo o de descanso consolidan a Sri Lanka como un destino equilibrado, capaz de cautivar a aficionados a la historia, naturaleza y bienestar.