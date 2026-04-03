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Rosca de Pascua: origen, tradición y receta clásica, paso a paso

Con su forma circular y su inconfundible aroma a cítricos y vainilla, marcó durante generaciones el cierre de la Semana Santa en los hogares argentinos

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Primer plano de una rosca de Pascua argentina entera, mostrando detalles de crema pastelera en espiral, azúcar blanca espolvoreada y cerezas rojas brillantes.
La receta se adaptó a ingredientes locales y se transformó en un clásico de las mesas argentinas, con la crema pastelera como sello distintivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rosca de Pascua se convirtió en uno de los dulces más emblemáticos de la Semana Santa en la Argentina. Su historia tiene raíces en las tradiciones europeas, especialmente de Italia y España, donde los panes dulces con forma circular simbolizaban el ciclo de la vida y el renacer.

A medida que estas costumbres llegaron con los inmigrantes, la receta se adaptó a ingredientes locales y se transformó en un clásico de las mesas argentinas, con la crema pastelera como sello distintivo.

Durante décadas, familias de distintas regiones prepararon la rosca de Pascua en sus hogares, siguiendo un ritual que combinó trabajo artesanal y momentos de encuentro.

El proceso, que involucra a varias generaciones, mantuvo viva una costumbre que se convirtió en patrimonio culinario nacional.

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 gramos de harina común
  • 100 gramos de azúcar
  • 100 gramos de manteca
  • 3 huevos
  • 25 gramos de levadura fresca
  • 200 mililitros de leche
  • Ralladura de un limón
  • Ralladura de una naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para la crema pastelera:

  • 500 mililitros de leche
  • 2 huevos
  • 2 yemas
  • 150 gramos de azúcar
  • 40 gramos de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar:

  • Cerezas al marrasquino
  • Azúcar granulada
  • Frutas abrillantadas (opcional)

Cómo se realiza la rosca de Pascua, paso a paso

Primer plano de una rosca de Pascua argentina cortada, revelando el relleno de crema pastelera; decorada con crema, grana y cerezas rojas sobre una tabla de madera.
Cada Pascua, la rosca reúne a familiares y amigos alrededor de una receta que combina historia y sabor
  1. Preparar la esponja: se disuelve la levadura fresca en 70 mililitros de leche tibia. Se agrega una cucharadita de azúcar y dos cucharadas de harina. Se mezcla y se deja reposar hasta que duplique su volumen.
  2. Mezclar la masa: en un bowl grande se dispone la harina en forma de corona. En el centro se coloca la esponja levada, los huevos, el azúcar, la sal, la esencia de vainilla y las ralladuras de limón y naranja. Se mezclan los ingredientes líquidos y luego se integra la harina de los bordes. Se suma la leche restante y, cuando la masa toma cuerpo, se incorpora la manteca pomada en trozos pequeños.
  3. Amasar y dejar levar: se amasa durante unos diez minutos hasta obtener una masa suave y elástica. Se forma un bollo, se cubre con un paño y se deja levar en un lugar templado hasta que duplique su tamaño.
  4. Formar la rosca y dejar levar nuevamente: Al completar el primer levado, se desgasifica la masa con un suave amasado y se le da forma de rosca, abriendo un orificio central amplio. Se acomoda en una placa enmantecada y enharinada, se cubre y se deja levar por segunda vez hasta que tome buen volumen.
  5. Preparar la crema pastelera: mientras la masa reposa, se mezclan en una cacerola los huevos, las yemas, el azúcar y el almidón de maíz. Se añade la leche y se cocina a fuego moderado, batiendo constantemente hasta que espese. Se retira del fuego, se incorpora la esencia de vainilla y se deja entibiar antes de colocar en una manga pastelera.
  6. Decorar la rosca: sobre la masa ya levada, se pinta la superficie con huevo batido. Se decora con hileras de crema pastelera, cerezas al marrasquino y azúcar granulada. Algunas versiones incluyen frutas abrillantadas.
  7. Cocinar: se lleva la rosca al horno precalentado a 180°C durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto.
  8. Enfriar y finalizar: se retira la rosca del horno y se deja enfriar sobre una rejilla. Para dar brillo y suavidad, se puede pincelar con un almíbar ligero.

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