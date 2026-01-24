El verano de las famosas: el blanco y los estampados conquistan los looks de playa

El blanco y los estampados dominan la moda playera de las celebridades argentinas en esta temporada

El verano es una auténtica pasarela donde las celebridades marcan el pulso de las tendencias. El color blanco y los estampados emergen como los grandes protagonistas de los looks playeros 2026, con la búsqueda de frescura y sofisticación.

Desde los espacios al aire libre junto al mar hasta interiores bañados por la luz natural, las famosas apuestan por prendas que realzan su estilo y personalidad.

Looks en blanco: frescura, naturalidad y elegancia

Los looks de verano fusionan elegancia y frescura con prendas en tonos claros y motivos naturales (@noeliamarzolok)

Noelia Marzol encarna la esencia del verano con un conjunto que fusiona comodidad y elegancia. En una de sus apariciones en redes eligió un top blanco anudado en el centro, que resaltaba los hombros y el abdomen, sumando un aire despreocupado pero chic. El pantalón amplio en tono beige claro, de textura visible, contribuyó a una silueta relajada y moderna.

Un cinturón marrón definió la cintura, mientras que las gafas de sol de gran tamaño y el calzado beige reforzaron la apuesta por los accesorios prácticos.

El estilo bohemio y los detalles en crochet se convierten en un must entre las famosas (@zaira.nara)

Zaira Nara optó en una ocasión por un enfoque distendido y veraniego. Se presentó en un bikini blanco de triángulos, que resaltaba la piel bajo la luz natural. Una gorra beige y un collar de cuentas sumaron un aire desenfadado y juvenil.

La búsqueda de comodidad y sofisticación define la elección de prendas para el verano en la costa (@holasoylaurita)

Laurita Fernández eligió un set de chaleco sin mangas y pantalón corto en beige claro, confeccionados en tela lisa. El chaleco, de escote en pico y botones frontales, junto al pantalón de bolsillos laterales, compusieron un look que equilibraba funcionalidad y estilo.

Las pulseras metálicas en la muñeca izquierda y la melena ondulada reforzaron la imagen fresca típica del verano en la playa, donde el color blanco y los tonos crudos se integraban con el entorno urbano y natural.

Las celebridades apuestan por accesorios artesanales, cinturones anchos y gafas de sol para completar sus estilos (@pampitaoficial)

Pampita exploró la versatilidad del blanco en un vestido largo y translúcido, con mangas largas y escote pronunciado para sus vacaciones en Punta del Este. El cinturón ancho negro destacaba la cintura, generando un contraste visual marcado. La prenda incluyó una abertura alta en la falda, que deja una pierna expuesta y aportó un toque sensual sin perder la elegancia.

Además, combinó sandalias de tacón negras y llevaba en ese momento el cabello suelto con ondas suaves, detalles que se integraron con la calidez de la luz ambiente y recrearon una atmósfera sofisticada, ideal para eventos nocturnos junto al mar.

El contraste entre blanco puro y estampados audaces realza la personalidad de las figuras del espectáculo (@poggiojulieta)

En sus vacaciones en Córdoba, Julieta Poggio apostó por un conjunto tejido calado en blanco, con escote profundo adornado por cuentas de madera. El sombrero de ala ancha blanco y el cabello suelto y ondulado definieron un estilo bohemio, muy propio de los días de playa.

Estampados y texturas: la audacia de los motivos naturales

La tendencia de los outfits tejidos y el animal print destaca en las playas argentinas este verano (@tinistoessel)

Tini Stoessel exploró la tendencia de los estampados con un vestido corto sin mangas en tono beige, realzado por líneas onduladas marrón claro que evocan un animal print sutil y contemporáneo. El cinturón ancho marrón, con hebilla circular, aporta un toque distintivo. El cabello rubio con raíces oscuras y el maquillaje natural completan un look que equilibra audacia y sofisticación, ideal para momentos de relax o salidas nocturnas.

Los vestidos fluidos y los conjuntos de dos piezas marcan la pauta en la moda estival (Instagram: @floppytesouro)

Floppy Tesouro apuesta de lleno por el estampado animal. Su vestido largo ajustado, de estampado leopardo en marrones y beige, destacó su silueta y conjugó sensualidad con elegancia. El cinturón ancho oscuro y las botas marrones reforzaron la inspiración natural y salvaje. La tela semitransparente sumó un matiz sugestivo.

Cada famosa interpreta la tendencia veraniega integrando accesorios únicos y detalles originales (@stephaniedemner)

Stephanie Demner recurrió a la artesanía del crochet para uno de sus looks de playa. Eligió un conjunto de top asimétrico y pantalón de pierna ancha, ambos tejidos con gruesas franjas verticales en marrón y beige.

El top dejó el abdomen parcialmente expuesto y el pantalón, de cintura baja, invitó a la libertad de movimiento. Las gafas de sol pequeñas ovaladas y un collar fino completaron un estilo desenfadado y moderno, perfectamente adaptado al ambiente costero.