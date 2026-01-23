Por qué mirar el celular para relajarse mantiene al cerebro en estado de alerta

El uso excesivo de redes sociales y pantallas mantiene al cerebro en alerta y dificulta el descanso mental profundo, según expertos en salud (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso simultáneo de varios dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tablets y televisores, se consolidó como la principal actividad de ocio en los últimos años. Millones de adultos dedican entre seis y siete horas diarias a las pantallas, convencidos de que esto les ayuda a relajarse tras las exigencias diarias. Sin embargo, esta práctica, lejos de aliviar el estrés, parece contribuir al deterioro de la salud mental, especialmente entre jóvenes y mujeres.

Investigadores señalan que la industria del bienestar experimentó un crecimiento notable y sostiene una economía global de varios billones de dólares en productos y servicios enfocados al autocuidado.

A pesar de esta expansión, los índices de salud mental muestran una tendencia negativa. De acuerdo con datos del instituto Gallup, la percepción de bienestar mental se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde 2001.

Millones de adultos invierten entre seis y siete horas diarias en dispositivos electrónicos, percibiendo un falso alivio del estrés (Imagen ilustrativa Infobae)

Aproximadamente un tercio de los adultos afirma sentirse sobrepasado la mayor parte del tiempo, y los síntomas más frecuentes incluyen trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, ansiedad y agotamiento emocional.

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), seis de cada diez adultos estadounidenses viven con al menos una enfermedad crónica, y cuatro de cada diez enfrentan múltiples afecciones de este tipo.

Los expertos vinculan estos problemas al estrés persistente, que puede desencadenar alteraciones biológicas responsables de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Las multitareas digitales y el uso simultáneo de varias pantallas potencian la fatiga cognitiva y afectan la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocio digital: ¿descanso o sobrecarga?

De acuerdo con el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, ver televisión continúa siendo la forma de ocio preferida, superando ampliamente a actividades como el ejercicio, el encuentro con amigos o la meditación. Además, la irrupción de los teléfonos inteligentes intensificó este fenómeno: el uso del móvil representa hoy la principal pantalla de interacción diaria para muchos adultos.

Las investigaciones advierten que, para una gran parte de la población, consultar redes sociales o mirar vídeos cortos se convirtió en un hábito automático asociado al tiempo libre. Esta práctica, conocida como “second screening” (uso simultáneo de varias pantallas), se normalizó en hogares y espacios de trabajo. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que este tipo de multitarea digital tiene efectos contraproducentes.

Según especialistas citados por O Globo, la división constante de la atención y la exposición a múltiples estímulos sensoriales y emocionales mantienen el sistema nervioso en estado de alerta, dificultando el descanso genuino.

Ver televisión y consultar el teléfono móvil es la principal forma de ocio, superando a la actividad física y la interacción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno digital actual se caracteriza por la inmediatez y la fragmentación. Las personas saltan entre aplicaciones, responden notificaciones y consumen información de manera ininterrumpida. Este flujo continuo de estímulos activa los mismos circuitos neuronales que deberían recuperarse durante los momentos de ocio. El resultado es un aumento notable de la fatiga cognitiva y el estrés.

Las plataformas potencian la estimulación

Las plataformas digitales fueron diseñadas para maximizar la interacción. Los algoritmos priorizan contenidos que generan emociones intensas, como la indignación o la ansiedad, porque estos sentimientos impulsan la participación y el tiempo de permanencia en línea.

Según expertos consultados por The Conversation, este diseño intencional se asocia con mayores niveles de distracción y sobrecarga mental.

Los algoritmos de plataformas digitales priorizan contenidos que generan emociones intensas y aumentan la sobrecarga mental -Imagen Ilustrativa Infobae

Datos recientes revelan que los estadounidenses revisan sus teléfonos móviles unas 200 veces al día. Este comportamiento interrumpe tareas cotidianas y fragmenta la atención, impidiendo periodos de reposo mental.

Estrategias como dejar la televisión encendida como ruido de fondo o desplazarse sin pausa por los feeds de redes sociales se presentan como alternativas de descanso, aunque en realidad aumentan la estimulación y la fatiga.

Cuando las personas buscan relajarse con pantallas, pueden experimentar una falsa sensación de descanso. A pesar de estar en reposo físico, el cerebro permanece activo y sometido a estímulos constantes, lo cual impide la restauración biológica que requiere el organismo para recuperarse del estrés diario.

El hábito de revisar el móvil unas 200 veces al día fragmenta la atención y dificulta la recuperación biológica necesaria contra el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas para un descanso real

Especialistas sugieren que la clave para un descanso efectivo no radica en incorporar nuevas actividades, sino en reducir las demandas impuestas al cerebro. Limitar la multitarea digital, evitar el uso simultáneo de varios dispositivos y restringir las interrupciones tecnológicas constituyen estrategias recomendadas para favorecer el bienestar.

El contacto con ambientes tranquilos, la lectura en papel, la escritura o los paseos al aire libre se destacan como opciones que permiten una recuperación cognitiva auténtica. Estas actividades de baja estimulación facilitan el equilibrio emocional y mejoran la calidad del descanso.

Robin Pickering, profesora y directora del Departamento de Salud Pública en Gonzaga University, enfatiza que el objetivo debe ser proteger espacios libres de estímulos electrónicos, sin necesidad de eliminar por completo los dispositivos digitales.

Especialistas recomiendan limitar la multitarea digital y el uso de dispositivos para favorecer un descanso real y mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Menos pantallas, menos demandas emocionales y más tiempo protegido para la recuperación mental son componentes esenciales de una estrategia de bienestar eficaz”, explicó Pickering.

La comprensión de la diferencia entre sentir que se descansa y lograr una verdadera recuperación es fundamental para la salud mental. El desafío, según los expertos, consiste en construir rutinas que permitan al cerebro y al cuerpo desconectarse realmente de la sobrecarga digital que caracteriza a la vida contemporánea.