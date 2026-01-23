Emma Stone rompe récords en los Oscar y deslumbra en la moda: sus ocho looks más icónicos

Emma Stone hace historia en la temporada de premios con siete nominaciones al Oscar y deslumbra en cada gala con su estilo único (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La más reciente temporada de premios puso a Emma Stone en el centro de la conversación por un récord histórico: a los 37 años, se convirtió en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones a los premios Oscar, superando a una referente como Meryl Streep.

Este logro refuerza no solo su prestigio en Hollywood, sino también su influencia como ícono de estilo en cada alfombra roja. Con cada aparición, Stone transforma el vestuario en una declaración personal que inspira a toda la industria y marca tendencia.

1- Look satinado en marfil y dorado pálido

El conjunto satinado en marfil y dorado pálido de Emma Stone fusiona elegancia clásica y modernidad (REUTERS)

En una de sus apariciones más comentadas, en los Globos de Oro 2026, optó por un conjunto que fusiona elegancia clásica y modernidad. La actriz lució un top sin mangas, de línea recta y tejido satinado en color marfil, que aporta una luminosidad discreta sobre su piel.

Este se combinó con una falda larga de textura densa en tono dorado pálido, decorada cuidadosamente con pequeños destellos que capturan la luz en cada movimiento. El estilismo se completó con su cabello corto, peinado liso y con raya al medio, enmarcando el rostro de manera natural.

2- Vestido blanco plisado con cinturón oscuro en los AFI Awards

El vestido blanco plisado con cinturón oscuro resalta la habilidad de Emma Stone para reinterpretar la feminidad clásica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los aspectos más admirados del estilo de Emma Stone es su habilidad para reinterpretar la feminidad clásica. En este caso, para los American Film Institute (AFI) 2026, la actriz apostó por un vestido blanco de escote palabra de honor, confeccionado en tejido plisado y ligero. La estructura holgada en la zona superior y la falda de corte midi aportaron movimiento y frescura, mientras que el cinturón fino de color oscuro marca de forma sutil la cintura.

El cabello, recogido hacia atrás con un acabado pulcro, completó un estilismo que remite a la sencillez y el refinamiento.

3- Vestido negro de hombros descubiertos en la gala de los Oscar

Emma Stone apuesta por la sofisticación sobria con un vestido negro de hombros descubiertos y detalles brillantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otro de sus momentos destacados, para los Governors Awards 2026 deslumbró con un vestido largo negro de corte recto, hombros descubiertos y escote decorado por una tira brillante que recorre la parte superior del busto y los brazos. El diseño, sobrio y sofisticado, resaltó la silueta sin recurrir a excesos.

La selección de este atuendo reflejó el dominio de Stone para mezclar la elegancia tradicional con toques de modernidad y destellos de luz que capturan la atención.

4- Vestido naranja intenso con estola vaporosa

El vestido naranja intenso y la estola vaporosa muestran la audacia cromática y el dinamismo visual (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Apostando por la audacia cromática, para la premiere de “Bugonia” en 2025, eligió un vestido largo de tirantes finos en tono naranja intenso. El diseño, de corte recto y vaporoso, se acompañó de una estola del mismo tejido que cae suavemente por los brazos, sumando movimiento y dinamismo visual.

El cabello, de tono cobrizo y peinado hacia un lado, potencia la calidez del conjunto. Este look evidenció la disposición de Stone a experimentar con colores vibrantes y siluetas fluidas.

5- Vestido blanco con cuello abanico estructurado

Un vestido blanco de cuello abanico estructurado refleja el enfoque arquitectónico y la sofisticación (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Para el Festival de Cannes de 2025, llevó un vestido largo blanco de tejido liso y corte ajustado, destacando por un cuello estructurado en forma de abanico rígido que enmarca los hombros y la espalda. El cabello recogido reforzó la imagen de sofisticación.

6- Vestido azul marino satinado con encaje blanco

El vestido azul marino satinado con encaje blanco y volantes resalta el glamour internacional y la versatilidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Para el Festival de Cannes 2025, optó por un vestido largo de tirantes finos y tejido satinado azul marino. El diseño incorporó franjas de encaje blanco en el busto, la cintura y el dobladillo, así como volantes superpuestos que añadieron textura y movimiento. El cabello corto, ondulado y peinado hacia un lado enmarcó el rostro de la actriz.

7- Vestido claro con líneas diagonales brillantes

Un vestido claro con líneas diagonales brillantes y falda abullonada aporta modernidad y elegancia sencilla (REUTERS/Remo Casilli)

En otra alfombra roja, para el Festival de Venecia 2025 optó por un vestido largo de tirantes finos en tono claro, decorado con líneas diagonales de brillo plateado. La parte superior, ceñida, contrasta con la falda de efecto abullonado.

El peinado corto y ladeado aportó un aire juvenil y fresco, consolidando una imagen de modernidad y elegancia sencilla.

8- Vestido metálico de lentejuelas plateadas

El vestido metálico de lentejuelas plateadas reafirma la capacidad de Emma Stone para captar todas las miradas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Finalmente, uno de los looks más deslumbrantes de Emma Stone fue el vestido largo de escote pronunciado y tirantes anchos, confeccionado en un tejido metálico de lentejuelas plateadas que usó para los Oscar 2025. La silueta ajustada y el cabello recogido refuerzan la sofisticación.