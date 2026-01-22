Entretenimiento

Emma Stone logra un récord histórico de nominaciones al Oscar y reescribe las reglas de Hollywood

Con apenas 37 años, Emma Stone ya supera la proeza de figuras como Meryl Streep

Emma Stone continúa haciendo historia
Emma Stone continúa haciendo historia en la industria del cine

El anuncio de las nominaciones al Oscar 2026 situó a Emma Stone en el centro de la conversación sobre récords de la industria. A sus 37 años, la actriz se convirtió en la segunda persona más joven, y la mujer más joven, en alcanzar siete nominaciones a los Premios de la Academia, una marca que hasta ahora solo había superado Walt Disney con 34 años en 1936. La marca histórica previa para una mujer la mantenía Meryl Streep, quien sumó su séptima candidatura a los 38 años en 1988.

La protagonista de Bugonia logró por segunda vez una doble nominación como productora y actriz principal por el mismo filme. Según los registros de The Hollywood Reporter, Frances McDormand fue la primera en hacerlo, gracias a Nomadland en 2021. Stone repitió la hazaña con Poor Things en 2023 y la consolidó este año al ser postulada nuevamente en ambas categorías por su trabajo en Bugonia.

De las cinco candidaturas obtenidas por Stone antes del anuncio de este jueves, dos resultaron en victoria en la categoría de mejor actriz: una por La La Land en 2016 y otra por Poor Things. Solo dos actrices superaron ese palmarés: “Solo tres mujeres han ganado el Oscar como mejor actriz en tres o más ocasiones: Katharine Hepburn, quien sumó cuatro estatuillas, y McDormand y Streep, que alcanzaron tres cada una", documentó la publicación.

En la contienda de mejor actriz, Stone compartió la lista de nominadas con Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Renate Reinsve (Sentimental Value). Mientras tanto, en la puja por mejor película, Bugonia figuró entre las seleccionadas junto a F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Bugonia sumó además nominaciones en las categorías de mejor guion adaptado, competencia liderada por Will Tracy, y mejor banda sonora original, a cargo de Jerskin Fendrix.

