¿Cuánto mide la hamaca de Heidi?: el misterio que los físicos develaron

Un análisis físico arroja luz sobre el columpio más famoso de la televisión, y asombra a seguidores y nostálgicos por su longitud

Para abordar el misterio sobre la hamaca de Heidi, se recurre a la física como herramienta de análisis

Hay grandes enigmas que obsesionan a la humanidad desde hace siglos: cómo se construyeron las pirámides, si estamos solos en el universo… y, por supuesto, cuál es el largo de la hamaca de Heidi.

Para intentar responder al menos una parte de este misterio, podemos recurrir a una herramienta infalible: la física. Después de todo, una hamaca —o columpio— se puede modelar como un péndulo. El primer dato clave es cuánto tarda en completar una oscilación completa, lo que en física se conoce como período (T). Al tomar el tiempo cotamos 8,4 segundos.

Si la oscilación fuese pequeña, bastaría con usar la fórmula clásica del péndulo simple:

La fórmula clásica del péndulo simple

Donde

  • T es el período (ya lo conocemos: 8,4 s),
  • π es el número pi,
  • g es la gravedad en la Tierra (9,8 m/s²),
  • L es la longitud del péndulo, es decir, la altura del columpio. Nuestra incógnita

En ese caso, solo habría que despejar L y el problema estaría resuelto.

El período del columpio, es decir, el tiempo que tarda en completar una oscilación, fue medido en 8,4 segundos

Pero acá aparece un detalle muy importante: la oscilación no es pequeña. Heidi alcanza ángulos cercanos a los 80 grados respecto de la vertical. Para tener una idea, eso significa que el columpio se eleva casi en horizontal en cada vaivén, muy lejos del régimen donde la fórmula simple es válida.

En cada oscilación, Heidi alcanza un ángulo de aproximadamente 80 grados

Para amplitudes tan grandes, el período del péndulo aumenta y hay que recurrir a expresiones más complejas, que incluyen correcciones matemáticas adicionales.

Tras aplicar las correcciones matemáticas necesarias, se estima que la longitud de la hamaca de Heidi es de unos 15 metros

Al realizar esos reemplazos y correcciones, el resultado es sorprendente: la hamaca de Heidi mide aproximadamente 15 metros. ¡Eso equivale a un edificio de cuatro pisos!

Y hay algo todavía más inquietante. En algunas imágenes se observa claramente una casa muy por debajo del punto más bajo del columpio. Es decir, no solo es largo: está colgado a una altura impresionante.

Heidi alcanza ángulos de hasta 80 grados respecto de la vertical, lo que implica un movimiento muy amplio

Lo cual nos lleva a la pregunta más inquietante de todas: ¿De dónde está colgada esa hamaca?

