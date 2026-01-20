La tenista que viste a la moda: los mejores looks de Naomi Osaka

Naomi Osaka utiliza la moda como un canal de expresión personal, llevando mensajes y simbolismos a través de su vestuario deportivo

Naomi Osaka sorprendió al público del Australian Open 2026 al presentar un atuendo que trascendió la funcionalidad deportiva para convertirse en una verdadera declaración de estilo. La tenista japonesa eligió un conjunto diseñado en colaboración con Robert Wun, de inspiración marina.

El resultado fue una propuesta que combinó la elegancia y el poder de la medusa con la ligereza de la mariposa, dos figuras cargadas de significado en la vida y carrera de la deportista.

La pieza central del look fue una casaca con cierre en tonos turquesa y verde, con efecto tie-dye y zarcillos colgantes en las mangas, acompañada de una minifalda plisada sobre pantalones anchos, sello distintivo del meticuloso trabajo de Wun.

El look de Naomi Osaka en el US Open

Para completar el estilismo, Osaka lució un sombrero de ala ancha decorado con un velo blanco vaporoso y mariposas, en homenaje a aquel episodio viral del Abierto de Australia 2021 en el que una mariposa se posó en su rostro durante un partido.

La inspiración para este atuendo surgió mientras Osaka le leía un cuento a su hija. Una imagen de una medusa captó la atención de la pequeña y encendió la creatividad de la tenista. “La idea es de una medusa.

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open (Reuters)

Quiero saludar y felicitar a Robert Wun por el diseño”, explicó Osaka tras su triunfo en Melbourne Park. Al compartir su visión con el equipo de diseño y sumar a Wun al proyecto, la propuesta tomó forma y profundidad.

El mensaje detrás del look fue claro: energía, transformación y autoafirmación. Para Osaka, la combinación de la medusa y la mariposa representa la capacidad de reinventarse y escribir su propia historia en la cancha.

Esta apuesta, ampliamente celebrada por medios internacionales como Vogue, reafirma su lugar como referente de estilo y creatividad en el deporte.

Otros looks destacados de Naomi Osaka

Conjunto deportivo violeta de alto rendimiento: vestido sin mangas, falda plisada, visera y accesorios a juego para máxima comodidad y estilo (Reuters)

- Púrpura con falda globo en el US Open. En una de sus presentaciones más icónicas, Osaka eligió un vestido de tenis en tono violeta intenso, confeccionado en tejido técnico y transpirable. El diseño elegido para la última edición del torneo estadounidense, sin mangas y con falda plisada “estilo globo” de silueta corta, favorece la libertad de movimiento.

El panel superior microperforado y la banda elástica en la cintura aportan comodidad y ajuste, mientras que la visera y la muñequera a juego completan el conjunto. Las zapatillas blancas con detalles en violeta y negro refuerzan la cohesión cromática y la identidad visual del atuendo.

Una propuesta lúdica y sofisticada: minifalda de volados verde pistacho, chaqueta holgada y lazo oversize como punto focal del estilismo (Reuters)

- Minifalda verde pistacho y lazo oversize. En otra aparición memorable, otra vez en los EEUU, Osaka apostó por una minifalda de volados en verde pistacho, elaborada en tejido ligero y con estructura escalonada. Este look se complementaba con una chaqueta blanca de manga larga y corte holgado, anudada en la espalda con un lazo oversize del mismo tono.

El estilismo se completa con una visera y zapatillas blancas con detalles en verde pistacho, además de un pequeño lazo en la parte trasera de cada zapatilla. La experimentación formal y el juego de proporciones distinguen este conjunto, que lleva la vestimenta deportiva a un terreno más lúdico y sofisticado.

El look de pasarela de Naomi Osaka fusiona moda y deporte, transmitiendo mensajes de autoafirmación y transformación (Reuters)

- Silueta monocromática en negro y blanco. Osaka también ha explorado la estética monocromática con un look vanguardista en negro, realzado por detalles en blanco. El atuendo se compone de una minifalda de volantes y una chaqueta deportiva holgada, ambas en negro.

Silueta monocromática en negro y blanco, con minifalda de volantes y lazo arquitectónico en la espalda, que introduce códigos de alta costura en la cancha (Reuters)

Un lazo blanco de gran tamaño, situado en la espalda y elaborado en material rígido, introduce un elemento arquitectónico al conjunto. Las zapatillas deportivas negras con acentos blancos y lazos a juego, junto con una visera negra y el cabello adornado con cuentas blancas, refuerzan la dualidad de colores.

Este conjunto rompe los límites de la funcionalidad para incorporar códigos de alta costura en la cancha.

La elección de accesorios y colores en los looks de Osaka refuerza la cohesión visual y la identidad de cada conjunto (Reuters)

- Conjunto turquesa y verde agua con volados neón. En una propuesta de inspiración artística, Naomi Osaka llevó este martes en Australia un conjunto de chaqueta y falda corta en tonos turquesa y verde agua, evocando un efecto de nubes o acuarela.

Los volados translúcidos en verde neón, distribuidos en mangas y falda, aportan textura y movimiento. La chaqueta de cuello alto, con cierre frontal, y la falda ajustada garantizan comodidad y libertad de movimiento.

El uso de materiales técnicos ligeros, junto con detalles decorativos poco habituales, demuestran cómo la moda y el rendimiento pueden fusionarse en la cancha, generando un impacto visual distintivo.

Naomi Osaka impone estilo dentro y fuera de las canchas

La tenista japonesa se convirtió en un referente internacional de estilo, inspirando a nuevas generaciones dentro y fuera del circuito profesional (Reuters)

Más allá del tenis, Naomi Osaka se convirtió en un ícono de la moda. Su influencia trasciende los torneos, gracias a colaboraciones con diseñadores y marcas internacionales que han sabido captar su esencia única.

Cada elección estilística se convierte en una forma de expresión, permitiéndole transformar la indumentaria deportiva en un poderoso canal de identidad personal y cultural.

Osaka no solo marca tendencia en la cancha, sino que también inspira a nuevas generaciones a ver la moda como un espacio para la creatividad y la autoafirmación.