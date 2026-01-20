Tendencias

Evan Peters cumple años: así evolucionó su estilo en las alfombras rojas

El actor estadounidense supo reinventar su imagen en cada etapa de su carrera, apostando por prendas clásicas y detalles modernos que demostraron su elegancia masculina

Los looks de Evan Peters
Los looks de Evan Peters combinan clasicismo, detalles modernos y un toque juvenil (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Evan Peters cumple hoy 39 años y su evolución estilística es motivo de atención entre seguidores de la moda y el cine. El actor estadounidense demostró una notable capacidad para reinventarse, adaptando su imagen según el contexto y la etapa de su carrera.

A continuación, cinco de sus looks más emblemáticos en alfombras rojas, para entender cómo transitó del desenfado juvenil a la sofisticación actual.

1. Conjunto monocromático negro de chaqueta ligera y camiseta

El uso de prendas minimalistas
El uso de prendas minimalistas y accesorios clásicos define la nueva imagen de Evan Peters (REUTERS/Yara Nardi)

En una de sus apariciones más recientes, en el marco de eventos relacionados con la serie “The Beauty”, Peters introdujo una variante más relajada a su repertorio formal. Eligió un conjunto monocromático negro compuesto por chaqueta ligera, pantalón a juego y camiseta negra, sin corbata.

Este look expresó una elegancia contemporánea. El diseño sencillo y la ausencia de adornos reforzaron la idea de comodidad sin renunciar al estilo. El peinado ligeramente despeinado reafirmó esa actitud relajada y moderna.

Apostó por la versatilidad y la sencillez, alineándose con tendencias actuales del vestuario masculino donde el minimalismo y la funcionalidad tienen protagonismo.

2. Saco gris oscuro, pantalón de pana marrón y accesorios clásicos

La versatilidad y autenticidad se
La versatilidad y autenticidad se reflejan en las elecciones de vestuario de Evan Peters (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En otra aparición asociada a “The Beauty”, Peters combinó un saco gris oscuro con una camisa blanca y una corbata marrón de rayas diagonales. El pantalón de pana marrón y los zapatos marrones completaron el conjunto, aportando textura y calidez.

La mezcla de tejidos clásicos y colores cálidos dio una imagen sofisticada pero cercana. El resultado fue un look que dialoga entre lo formal y lo casual, ideal para contextos donde la etiqueta permite mayor creatividad.

3. Traje de tres piezas negro con corbata

La moda masculina encuentra en
La moda masculina encuentra en Evan Peters un referente de estilo contemporáneo (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja de “TRON Ares”, en octubre pasado, el actor reafirmó su inclinación por la sobriedad con un traje de tres piezas compuesto por saco, chaleco y pantalón negro. Lo combinó con una camisa blanca y una corbata negra, manteniendo la paleta cromática en tonos neutros.

El minimalismo de este conjunto refuerza la imagen de un Peters más maduro. El corte ajustado y los tejidos lisos contribuyeron a una silueta nítida y elegante.

4. Esmoquin negro de solapa satinada y moño

El actor demuestra que la
El actor demuestra que la sofisticación puede ir de la mano con la comodidad y la autenticidad (REUTERS/Daniel Cole)

En otra de sus apariciones en eventos de máxima formalidad como los premios Emmy 2025, optó por el esmoquin negro de solapa satinada, acompañado de camisa blanca y moño negro. El conjunto se completó con botones negros en la camisa y acabados en satén que aportaron brillo sutil.

Este look destacó por su clasicismo y refinamiento: es la definición de la elegancia atemporal. Peters acompañó el esmoquin con un peinado ligeramente despeinado, que equilibró la sofisticación del vestuario con una nota de naturalidad.

El esmoquin negro con moño se consolidó como el sello de su madurez estilística, ya que en varias oportunidades se lo pudo ver utilizándolo.

5. Traje negro con camisa estampada y cinturón marrón: desenfado juvenil

Las alfombras rojas han sido
Las alfombras rojas han sido el escenario perfecto para la transformación estilística de Evan Peters (AFP)

En la premiere de “Dark Phoenix” en 2019, el actor exploró una faceta más juvenil y desenfadada. Eligió un traje negro que acompañó con una camisa negra de pequeños puntos blancos, cinturón marrón y zapatos oscuros de estilo deportivo.

Este look destacó por el contraste entre el formalismo del traje y la frescura que aportan la camisa estampada y el cinturón en tono distinto. El cabello más largo y peinado hacia atrás mostró la juventud y la espontaneidad del conjunto.

El uso de prendas con detalles y colores inesperados marcó la etapa más experimental de Peters, antes de consolidar su preferencia por la elegancia sobria.

Además, transitó un camino claro: de la experimentación y la frescura juvenil a la adopción de códigos clásicos y sofisticados. La elección de esmóquines, trajes de tres piezas y combinaciones monocromáticas evidenció su evolución hacia una imagen más madura y refinada, sin perder la autenticidad ni la capacidad de sorprender con detalles personales.

