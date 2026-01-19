Una multitudinaria carrera combinó actividad física y música en un exclusivo sunset de Pinamar

El verano en Pinamar se caracteriza por la multiplicidad de propuestas que incluyen desde actividades deportivas al aire libre hasta eventos multitudinarios como la Ochentosa Run (Fotos: Pablo Kauffer)

(Enviado especial) El verano en Pinamar va mucho más allá del descanso en la playa o los paseos por sus avenidas.

La ciudad se ha consolidado como un escenario donde el deporte ocupa un lugar destacado, ya que miles de turistas eligen mantenerse en movimiento y participar en actividades físicas al aire libre durante sus vacaciones.

En este contexto, el calendario de la temporada suma propuestas que integran a residentes y visitantes en experiencias compartidas.

Por ejemplo, la ciudad fue sede de la Ochentosa Run, una carrera multitudinaria que fusionó deporte, tendencias y espectáculo. El evento, que convocó participantes de todas las edades, se realizó el domingo 18 de enero desde las 15. Destacó por su estética de los años 80, ambiente festivo y un fuerte compromiso solidario.

La carrera partió desde la Playa Pública, en la intersección de la avenida Del Mar y De los Trirremes, luego de la reprogramación motivada por el mal tiempo.

El evento ofreció tres modalidades: la prueba competitiva de ocho kilómetros con chip de clasificación, la participativa de tres kilómetros orientada a una experiencia recreativa y la carrera para niños de un kilómetro, dirigida a menores de seis a trece años acompañados por adultos. Así, convergieron corredores experimentados, familias y grupos de amigos en una misma jornada.

La Ochentosa Run se consolidó como una cita esencial del verano, propiciando el encuentro entre generaciones

La consigna de vestimenta invitó a revivir el estilo ochentoso: vinchas, colores fluorescentes y remeras estampadas dominaron la escena. Los disfraces inspirados en películas y cultura pop de los 80, como los de Star Wars, complementaron la propuesta. Durante el recorrido, la música de clásicos de Madonna, Queen y Soda Stereo acompañó la experiencia.

Mike Cameroni, host del evento, dijo a Infobae: "Fue muy lindo. Me emocioné antes incluso de recibir el reconocimiento; de repente, se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza. A pesar del clima complicado, con mucho viento y la lluvia que obligó a postergar la jornada, la convocatoria fue muy buena. La música, las palabras y la gente hicieron que todo valiera la pena".

Muchos corredores describieron el recorrido como desafiante debido a las ráfagas de viento y las lomadas de arena

Cameroni valoró: “A la gente le atraen las propuestas diferentes. Esta movida suma mucho a enero, y en febrero, cuando todo es más familiar y tranquilo, se percibe otro clima. Los eventos sunset, por ejemplo, aportan variedad. En cuanto a estar siempre a la vanguardia y atento a las tendencias, durante el año me tomo un tiempo para descansar y, a veces, viajar. Siempre busco actualizarme en moda, redes sociales y nuevas tendencias, cosas que aprendí solo. Me siento orgulloso porque la gente me reconoce y se engancha con lo que hago”.

Gustavo Palmer, productor y DJ del encuentro, afirmó en conversación con Infobae: “Pinamar significa todo para mí, me ha dado mucho. Si algo salió bien en mi vida fue el club. Tuve varias discotecas, pero el amor que siento por esta ciudad me llevó a idear una maratón junto a Rodolfo Rossi para celebrar los 35 años del club. El objetivo era unir a la familia, que padres e hijos pudieran compartir y mostrar lo que era el club, siempre en un ambiente saludable: bebidas energizantes, cerveza sin alcohol, gaseosa y agua. Quisimos reunir a la familia en torno al arte de combinar sonidos, que es la música".

“La realización de este evento fue muy importante: logramos el récord de inscripciones en la historia de Pinamar, con 1.953 participantes, algo inédito. El año que viene lo repetiremos. Ayer esperábamos 5.000 personas, aunque el clima no lo permitió, y hoy asistieron 2.200, a pesar del viento. Lo fundamental es la salud, el baile y el compromiso con la vida. Queremos que cada persona, a través del baile y la cultura, fortalezca su amor propio y transmita esa sabiduría a las nuevas generaciones", destacó Palmer.

Más detalles de la carrera

La largada se transformó en un espectáculo, con un despliegue de luces, humo y DJs invitados. La conducción de Bebe Sanzo y Sebas Esquerdo animó la previa, incluida la entrada en calor grupal, lo que convirtió la competencia en una fiesta a cielo abierto.

El costado solidario fue central: parte de lo recaudado se destinó al Hospital de Pinamar para fortalecer el apoyo a la salud comunitaria. La organización buscó que el cónclave conectara a deportistas, amantes de la nostalgia y vecinos en un acto solidario.

Los premios reforzaron el espíritu nostálgico: vinilos, cassettes y medallas de finalista reconocieron tanto el rendimiento como el entusiasmo con la temática ochentosa. Todos los corredores recibieron una medalla alusiva al finalizar cualquiera de las distancias, símbolo de una vivencia que trasciende lo deportivo.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la Fiesta Reencuentro KU by Palmer, una celebración musical y de baile con temática ochentosa al aire libre. El ambiente retro se extendió hasta la noche, consolidando a la carrera como un encuentro social destacado.

La tendencia de los sunset, la música y la playa fue señalada como un atractivo central para los jóvenes y adultos que buscan experiencias diferentes

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, conversó con Infobae tras el evento y precisó: “Fue emocionante ver a tantas personas saltando y disfrutando de la música de Gustavo Palmer, un fenómeno que siempre dio todo por Pinamar. Este tipo de celebración revive lo que fue una época gloriosa para la ciudad, especialmente recordando a Ku, un lugar al que muchos de los presentes asistieron hace veinte años".

“La jornada también incluyó un evento deportivo, una carrera que consideramos fundamental. Apostamos mucho por el deporte en la ciudad porque representa salud y fomenta la actividad al aire libre, algo que buscamos potenciar siempre. Es un evento muy completo, pensado para toda la familia. Nos entusiasma que se organicen este tipo de encuentros en la ciudad, donde se combinan deporte, diversión y música. Queremos que quienes visitan Pinamar disfruten y se lleven recuerdos valiosos de los momentos vividos aquí, además de las ganas de regresar", dijo el intendente.

La música de clásicos de Madonna, Queen y Soda Stereo acompañó a los corredores durante el recorrido

Y sumó: “La tendencia de los sunset, la música y la playa es algo que atrae mucho a la gente, especialmente a los jóvenes. Es positivo que haya propuestas para todos. La playa, sobre todo en temporada alta, funciona como un imán: algunos vienen simplemente a tomar mate y descansar, mientras que otros eligen disfrutar de este tipo de encuentros. La combinación de deporte, música y actividades al aire libre fortalece el atractivo de Pinamar".

Francisco y Silvina, quienes viven en el barrio porteño de Villa del Parque, participaron de la carrera. Ante la consulta de Infobae, el primero de ellos describió: “Realmente impresionante. No quedó otra opción que suspender, pero hoy la jornada tuvo muchos matices y estuvo muy bien. El viento al regreso era tan fuerte que parecía un muro, y las lomadas sumaron dificultad, haciendo la carrera muy entretenida. La organización fue excelente y la fiesta con Palmer fue la frutilla del postre, realmente genial".

El encuentro se extendió hasta la noche con música, baile y un ambiente retro

Silvina, a su turno, repasó: “La expectativa era alta, porque correr en arena y en la playa siempre representa un gran desafío. Ya habíamos participado en una carrera en Pinamar y sabemos que este tipo de pruebas son exigentes. Hemos corrido media maratón en Mar del Plata varias veces, pero enfrentar tres kilómetros por arena con ráfagas de viento tan intensas como las de hoy fue realmente especial. Cada carrera es distinta, y aunque hemos participado en treinta, todas dejan una enseñanza y se viven como únicas".

La organización estuvo a cargo de RUN, bajo la dirección del ultramaratonista y empresario Rodolfo Rossi.

Así las cosas, la Ochentosa Run se reafirmó como una cita esencial del verano y propició el encuentro entre generaciones bajo la impronta irrepetible de los 80.

*Fotos: Pablo Kauffer