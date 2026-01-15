Tendencias

Más allá de las playas: cinco rincones poco explorados de Mar del Plata para disfrutar de la naturaleza

La ciudad tiene entornos únicos que combinan historia, paisajes y actividades al aire libre

Guardar
En Mar del Plata y
En Mar del Plata y alrededores, la diversidad de ambientes permite disfrutar de actividades recreativas, deportivas y culturales en contacto con la naturaleza sin importar la estación

Mar del Plata, además de sus playas emblemáticas, tiene una diversidad de paisajes para quienes buscan conectar con la naturaleza y disfrutar de la ciudad desde nuevas perspectivas.

Más allá del clásico turismo de sol y mar, existen espacios donde la riqueza ambiental, la cultura y la recreación se integran en experiencias únicas durante todo el año.

Aquí, un repaso por cinco lugares que se destacan por su valor natural y cultural.

1- Bosque Peralta Ramos: naturaleza y tradición

Bosque Peralta Ramos: Un barrio-reserva
Bosque Peralta Ramos: Un barrio-reserva al sur de la ciudad, donde pinos y eucaliptos enmarcan senderos ideales para caminatas y actividades culturales

En la zona sur de la ciudad, el Bosque Peralta Ramos fue declarado reserva forestal en la década de 1990. Es un barrio residencial rodeado de pinos y eucaliptos, con calles de tierra y un entorno arbolado que acoge tanto a residentes como a visitantes. La regulación es estricta: está prohibido acampar, encender fuego y talar árboles, medidas que buscan preservar el equilibrio ambiental. Entre sus principales atractivos se encuentran la Plaza de los Artesanos, su tradicional Casa de Té y el espacio cultural Color Humano, donde tradición y naturaleza conviven.

2- Playas del sur: médanos y acceso libre

Playas del sur: Extensas áreas
Playas del sur: Extensas áreas de arena y médanos, sin grandes desarrollos inmobiliarios, que invitan a disfrutar del mar en un entorno natural y libre (Foto: Ente de Turismo y Cultura de Mar del plata)

Las playas del sur ofrecen extensiones de costa pública, como la Reserva Forestal Verde Mundo, y presentan un ambiente natural con médanos bien conservados y escaso desarrollo inmobiliario, dijeron a Infobae fuentes del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata.

Destacan Playa San Carlos, Los Acantilados y Playa de Los Lobos, accesibles por caminos de arena o rutas asfaltadas. Familias, jóvenes y artesanos locales confluyen en estos espacios, donde es habitual la práctica de deportes como surf, kitesurf y parapente. Aquí, el acceso es libre y se promueve que cada visitante retire sus residuos, consolidando un perfil natural y sustentable.

3- Chapadmalal: senderismo y paisajes cambiantes

Chapadmalal: Polo de actividades al
Chapadmalal: Polo de actividades al aire libre, con circuitos de senderismo y playas rodeadas de acantilados, a 23 kilómetros de Mar del Plata (Crédito: Prensa Emtur)

A 23 kilómetros al sur de Mar del Plata, Chapadmalal se consolidó como un polo para actividades de naturaleza. El circuito turístico comienza en el complejo estatal y sus nueve hoteles históricos, y se extiende hasta el embalse del Arroyo Chapadmalal. La zona permite recorridos a pie por espacios verdes, playas amplias, acantilados y bosques, con itinerarios guiados o independientes de hasta 15 kilómetros, adaptados a diferentes niveles de dificultad y con paisajes en constante transformación.

4- Reserva Mar Chiquita: biodiversidad y paisajes únicos

Reserva Mar Chiquita: Un ecosistema
Reserva Mar Chiquita: Un ecosistema único en la región, con mezcla de aguas dulces y saladas, senderos y avistaje de flora y fauna autóctona

Ubicada a menos de 40 kilómetros de la ciudad, la Reserva Mar Chiquita es reconocida por su geografía singular. El intercambio continuo entre aguas dulces y saladas da origen a cuerpos de agua salobre únicos. Rodeada de médanos prístinos, la reserva ofrece senderos y miradores que conducen a amplias playas públicas. Los recorridos más populares conectan con localidades como Parque Lago, Mar de Cobo y La Caleta, donde la conservación de la fauna y la flora autóctonas es prioritaria.

5- Laguna de los Padres y Sierra de los Padres

Laguna de los Padres: Humedal
Laguna de los Padres: Humedal protegido y punto de encuentro para la pesca deportiva, paseos en bote y observación de aves a pocos minutos de la ciudad (Emtur)

El circuito de Laguna de los Padres y Sierra de los Padres, a 12 kilómetros al oeste de Mar del Plata, comprende un humedal que es refugio de más de 120 especies de aves y diversas formas de vida autóctona, indicó el Ente de Turismo. Las actividades más frecuentes incluyen pesca deportiva, remo, canotaje y parapente.

El área cuenta con campings, centros recreativos y una variada oferta gastronómica regional. El entorno permite paseos en bicicleta o a pie, áreas de picnic y propuestas culturales como el Museo Municipal José Hernández y la Reducción Nuestra Señora del Pilar. En Sierra de los Padres, los visitantes pueden disfrutar de comercios, adquirir productos regionales y participar en actividades como escalada, arquería y vuelos en parapente.

La diversidad de ambientes y actividades que ofrecen Mar del Plata y sus alrededores permite descubrir circuitos distintos, impulsando una mirada renovada sobre el cuidado ambiental y el valor cultural de cada sitio. Naturaleza, patrimonio y recreación se conjugan en una región que invita a nuevas exploraciones durante todo el año.

Temas Relacionados

Mar del PlataTurismo de naturalezaBosque Peralta RamosReserva Mar ChiquitaLaguna de los PadresChapadmalalPunta MogotesVeranoVerano 2026últimas noticias

Últimas Noticias

Volver a empezar y el desafío de reinventar la propia historia, según Gabriel Rolón y lo que aprendió en su vida personal

En La Fórmula Podcast, el psicoanalista reflexionó sobre la presión de las expectativas y la falsa idea de “empezar de cero”. En la primera de 5 conversaciones especiales, analizó cómo la zona de confort puede transformarse en una trinchera e invitó a preguntarse desde el deseo y no desde la costumbre

Volver a empezar y el

Qué alimentos conviene evitar en verano: consejos para una dieta saludable

Los días calurosos exigen prestar atención a lo que se pone en el plato, ya que algunas opciones pueden dificultar la hidratación, mientras que otras favorecen una mejor adaptación al clima

Qué alimentos conviene evitar en

Moda nocturna de verano: los looks que lucen las famosas en sus vacaciones

Transparencias y encajes definen los outfits de Pampita, Zaira Nara y otras celebridades

Moda nocturna de verano: los

Nueva longevidad: por qué un solo año de buena salud puede transformar la economía de un país

Invertir en estrategias que mejoren la calidad de vida saludable resulta clave para lograr mayor equidad en la sociedad y más productividad

Nueva longevidad: por qué un

Cómo el aumento de incendios en el Ártico podría alterar el clima global, según científicos

Un informe advirtió por las dimensiones de esta problemática. Las claves

Cómo el aumento de incendios
DEPORTES
Fue segundo en el Rally

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

Lévi-Strauss en Brasil: los “años decisivos” del hombre que revolucionó la antropología