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A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe: por qué su estilo se convirtió en un código universal de la moda

La actriz y modelo estadounidense construyó una identidad visual reconocible a partir de siluetas ceñidas, el cuello halter, el uso del blanco y del rojo, y una combinación calculada de sensualidad y sofisticación

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Día internacional del bikini
Cada verano, las mallas inspiradas en el estilo de Marilyn Monroe reafirman el valor de lo atemporal en la moda de playa (Hollywood Archive/The Grosby Group)

Marilyn Monroe siempre mantuvo una presencia constante en el universo de la moda. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de la actriz y modelo estadounidense que supo convertir su estilo en una referencia indiscutible.

Su imagen, cargada de glamour, sensualidad y cercanía, trascendió su época y continúa inspirando a generaciones de diseñadores, estilistas y aficionados de la moda en todo el mundo.

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Además, el magnetismo de Monroe no solo reside en su estatus de estrella de cine, sino en la forma en que reinventó el mundo fashion.

Elementos clave del estilo característico de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe se consolidó como símbolo de glamour atemporal /REUTERS/Arafat Barbakh
Marilyn Monroe se consolidó como símbolo de glamour atemporal /REUTERS/Arafat Barbakh

Su imagen en la moda se forjó a partir de una serie de recursos estilísticos que la convirtieron en una figura reconocible y aspiracional.

Entre los más representativos se encuentran las siluetas que realzan la figura, como los vestidos ajustados y de corte halter que acentuaban sus curvas, y que aún hoy sirven de inspiración para el diseño de prendas que celebran la diversidad corporal femenina.

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El famoso vestido blanco de cuello halter, utilizado en “The Seven Year Itch”, es uno de los ejemplos más icónicos y ha sido reinterpretado en múltiples ocasiones por diferentes casas de moda.

Marilyn Monroe en un escenario oscuro, de pie y sonriendo ante un micrófono con un vestido brillante y ajustado. Un atril de madera se ve a su derecha
Los jeans de cintura alta y las blusas anudadas anticipan el llamado “vintage casual” contemporáneo (Grosby)

También, apostó por colores llamativos: aunque su imagen suele asociarse al blanco, no dudaba en lucir tonos vibrantes como el rojo o el azul, aportando dinamismo y fuerza a su presencia.

Este uso audaz del color se convirtió en una práctica habitual tanto en la alta costura como en la moda cotidiana, donde la autoexpresión y la individualidad son valores cada vez más apreciados.

Otro aspecto central de su estilo era una combinación de sensualidad y sofisticación que se reflejaba en detalles como los escotes pronunciados, los tejidos fluidos y los conjuntos coordinados de pollera y blazer.

marilyn monroe jeans portada
Marilyn fue un ícono de los jeans (Grosby)

Su capacidad para fusionar el glamour clásico con un aire de accesibilidad marcó en la moda, impulsando el resurgimiento de prendas como los vestidos vaporosos y los trajes de dos piezas.

En su vida cotidiana, prefería looks informales pero igualmente estudiados: jeans de talle alto, blusas anudadas y faldas lápiz que delineaban su silueta, adelantándose a tendencias que hoy se consideran básicas dentro del llamado “vintage casual”.

Incluso elementos como sus abrigos ceñidos fueron readaptados por marcas contemporáneas, demostrando la versatilidad y modernidad de su propuesta estética.

Marilyn Monroe remando en un bote, vestida de blanco, en una foto en blanco y negro con el cabello rubio ondulado. Luces difusas se reflejan en el agua oscura
El vintage de los años 50 regresa con faldas lápiz, cardigans y pantalones de talle alto

El impacto de Marilyn Monroe en las tendencias actuales

En la moda contemporánea, las referencias al estilo de Marilyn Monroe son evidentes y múltiples. El cuello halter reapareció con fuerza en colecciones recientes, tanto en trajes de baño como en vestidos de cóctel, reinterpretado con nuevos materiales y estampados.

Esta prenda, que destaca la espalda y el contorno de los hombros, es un homenaje directo a Monroe y un guiño al glamour hollywoodense.

El glamour de la alfombra roja, otro de los sellos de Monroe, sigue vigente en los vestidos de gala que eligen las celebridades para eventos importantes.

Fotografía en blanco y negro de Marilyn Monroe sonriendo, con Robert F. Kennedy a su lado. Se encuentran en una habitación con estanterías de libros
Marilyn Monroe, luciendo su icónico vestido brillante, acompañada por Robert F. Kennedy. Su elegancia combina sensualidad y sofisticación en escotes, tejidos fluidos y conjuntos coordinados (Grosby)

Materiales como la seda y la gasa, junto con cortes ceñidos y detalles brillantes, evocan sus apariciones más recordadas y marcan tendencia entre diseñadores que buscan infundir sofisticación atemporal en sus creaciones.

La fascinación por el renacimiento vintage ha traído de vuelta la estética de los años 50, con prendas como las faldas lápiz, los cardigans y los pantalones de talle alto combinados con toques modernos. Este diálogo entre pasado y presente permite que la figura de Monroe siga siendo actual y relevante en las calles y en las pasarelas.

En el ámbito informal, la tendencia de mezclar comodidad y atractivo vintage toma inspiración del estilo casual de Monroe, reflejado en colecciones que priorizan la practicidad sin sacrificar el encanto.

La construcción consciente de imagen convierte la moda en una herramienta de autonomía y reinvención profesional /REUTERS/Carlo Allegri
La construcción consciente de imagen convierte la moda en una herramienta de autonomía y reinvención profesional /REUTERS/Carlo Allegri

Los diseñadores actuales adoptaron elementos como los jeans de cintura alta y las blusas ajustadas, reafirmando la influencia de la actriz en la moda diaria.

En la moda de playa, los trajes de baño de talle alto y los bañadores de una pieza remiten directamente a los conjuntos playeros que popularizó Monroe. Esta tendencia, que resalta la feminidad y la confianza, se mantiene como un estándar en las colecciones de verano, perpetuando el legado de la actriz en cada temporada.

Nacida como Norma Jeane Mortenson, superó una infancia marcada por la adversidad para convertirse en un símbolo universal de encanto y sofisticación.

Su ascenso en Hollywood estuvo acompañado de una meticulosa construcción de imagen, en la que la actriz aprovechó no solo su talento sino también su control sobre la moda y el maquillaje para proyectar una personalidad magnética.

Día internacional del bikini
Los trajes de baño de talle alto y los bañadores de una pieza, emblemas del look playero de Monroe, regresan cada temporada como símbolos de confianza y feminidad (REX Features/The Grosby Group)

Monroe, que falleció el 4 de agosto de 1962, fue pionera en el uso consciente de la moda como herramienta de empoderamiento, eligiendo prendas y siluetas que resaltaban su figura y desafiaban los cánones tradicionales de feminidad de su época.

Su influencia en los estándares de belleza se refleja en detalles icónicos como su lunar facial, antes visto como una imperfección y que, gracias a ella, se transformó en un rasgo deseado y celebrado. Su melena rubio platino, su piel luminosa y el uso del labial rojo intenso redefinieron la estética del glamour.

Más allá de la pantalla, el legado de Monroe trasciende su tiempo y se ancla en la cultura popular como un símbolo de reinvención y autonomía.

Su capacidad para diseñar su propio look, así como la decisión de fundar su propia productora y exigir mayor control creativo, la convirtieron en referente de estilo y de independencia profesional.

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