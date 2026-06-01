Ideas para pasillos estrechos que mejoran la amplitud con cambios simples

Un conjunto de decisiones simples de diseño mejora la amplitud, la luz y la funcionalidad del pasillo, sin reformas y con un resultado visible en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar soluciones para maximizar el espacio en pasillos pequeños representa una prioridad para quienes viven en viviendas donde cada centímetro importa.

House Beautiful ha reunido ideas prácticas orientadas a multiplicar la sensación de amplitud y funcionalidad en estas zonas, abarcando desde el aprovechamiento de la luz natural hasta propuestas ingeniosas de almacenamiento y decoración.

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Estas estrategias no solo amplían visualmente el espacio, sino que también contribuyen a que estos rincones sean útiles y agradables, independientemente de las limitaciones de tamaño.

La planificación del amueblado evita obstáculos y mejora la comodidad diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz natural es un recurso valioso en pasillos estrechos o mal iluminados. Según el medio citado, dejar que la mayor cantidad posible de luz fluya permite que este espacio se perciba como más amplio y conectado con el resto de la vivienda.

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El uso de pinturas en tonos blancos cálidos ayuda a devolver el brillo a paredes y techos, mientras que puertas con vidrio permiten que la claridad ingrese desde habitaciones vecinas.

La arquitecta Emily Pun sugiere aplicar acabados brillantes en proyectos de Londres, ya que reflejan la luz de modo similar a un espejo y resisten el desgaste. Además, detalles funcionales, como estantes estrechos sobre radiadores o cerca de la entrada, facilitan la organización sin obstruir el paso ni sacrificar luminosidad.

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La iluminación distribuida elimina sombras y hace el corredor más uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colores y acabados para ampliar o unificar el pasillo

Seleccionar el color correcto cambia por completo la percepción del espacio. Cuando hay luz natural suficiente, los tonos claros amplifican la amplitud. Si la luz escasea, el medio aconseja optar por colores profundos, que resalta la iluminación y los elementos decorativos.

La interiorista Laura Stephens recomienda explorar patrones con una paleta limitada —por ejemplo, azul, rosa, amarillo y burdeos—, aportando carácter sin saturar el ambiente. Unificar el color en puertas, barandales y zócalos, como se observa en proyectos londinenses, contribuye a crear continuidad y una sensación de unidad en todo el recorrido.

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Los tonos claros potencian la claridad y refuerzan la sensación de apertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones de almacenamiento para pasillos pequeños

El almacenamiento representa una preocupación en pasillos reducidos. House Beautiful destaca que los muebles empotrados, como armarios que van del suelo al techo, resuelven la necesidad de guardar abrigos y proporcionan un lugar para sentarse al ponerse los zapatos.

La clave está en mantener unas superficies visualmente ligeras, como sugieren los paneles de mimbre usados en proyectos de Golden. Aprovechar el espacio por encima de las puertas permite guardar libros o elementos decorativos sin bloquear la circulación ni restar luz. Así, con creatividad, hasta el rincón menos accesible puede transformarse en un almacenamiento práctico y discreto.

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La continuidad visual convierte el recorrido en un espacio más integrado con la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos de decoración para crear amplitud

El diseño visual incide directamente en la percepción espacial. Una estrategia frecuente del medio citado consiste en orientar la atención hacia un punto focal al final del pasillo, como una obra de arte vistosa o una pared de color intenso, para evitar la sensación de encierro.

Los espejos de gran formato multiplican la luz y duplican visualmente la superficie disponible. Los puntos de fuga visuales, como arcos o largas lamas de madera sobre el suelo, logran alargar la impresión del pasillo y conectarlo visualmente con otras zonas, de acuerdo con el estudio House Nine Design.

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Un punto focal al final del pasillo orienta la mirada y reduce el efecto túnel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación distribuida y errores comunes en pasillos pequeños

Una recomendación frecuente entre expertos en diseño de interiores consiste en distribuir la iluminación a lo largo del pasillo, en lugar de depender de un único punto central.

Soluciones como tiras LED ocultas, focos alineados o apliques de pared con luz indirecta permiten eliminar zonas oscuras y potenciar la amplitud visual.

Evitar muebles voluminosos y planificar el espacio antes de incorporar nuevos elementos resulta fundamental para mantener la funcionalidad y evitar errores que suelen reducir la sensación de comodidad en ambientes reducidos, según el análisis de especialistas en reformas de viviendas.

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La luz disponible define la percepción de amplitud en pasillos estrechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos recursos, la arquitectura y el diseño consiguen que el pasillo gane personalidad y contribuya al ambiente general de la vivienda.

Aplicar estas tácticas sencillas en el diseño del pasillo permite renovar el ambiente y mejorar el recibimiento al hogar, sin necesidad de grandes reformas ni inversiones considerables. House Beautiful concluye que, con pequeños ajustes estratégicos, cualquier pasillo reducido puede transformarse en un espacio más funcional y acogedor.

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