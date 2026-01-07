​¿Dormimos mejor junto al mar?: qué dice la ciencia sobre sus beneficios para un sueño reparador

El sonido de las olas y el paisaje marino estimulan neurotransmisores que favorecen la relajación y el descanso durante las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al estar en vacaciones junto al mar es frecuente experimentar que se concilia el sueño más rápido, el descanso es más profundo y la energía se siente más renovada cada mañana.

El biólogo marino Wallace J. Nichols puso el nombre de “Blue Mind”, (mente azul) a ese estado meditativo caracterizado por la serenidad, paz, felicidad y satisfacción que brinda el agua, su color azul y sensaciones al interactuar con ella.

Desde el punto de vista de la Neurociencia, Nichols señaló que los entornos acuáticos —el sonido de las olas, el contacto con el agua y sus paisajes— activan la producción de la dopamina, la serotonina y la oxitocina, hormonas que integran el famoso “Cuarteto de la felicidad”, asociadas con el placer, la relajación y la serenidad.

Estas hormonas son neurotransmisores que se producen en diferentes partes del cuerpo y tienen efectos específicos en el cerebro”, explicó a Infobae la doctora Laura Maffei, (MN 62441), endocrinóloga.

El concepto de “Blue Mind” describe el estado de calma y bienestar que las personas experimentan al interactuar con el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y completó: “La serotonina está involucrada en la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito. La dopamina, por su parte, se produce en diferentes áreas del cerebro y está relacionada con la motivación, la recompensa y la adicción. La oxitocina se produce en el hipotálamo y se libera durante los momentos de cercanía y conexión social, mientras que las endorfinas se producen en el sistema nervioso y actúan como analgésicos naturales”, describió la médica.

Por qué se duerme mejor cerca del mar

Un estudio realizado por la Universidad de Míchigan y publicado en la revista científica PNAS reveló que escuchar los sonidos de la naturaleza benefician la salud mental. Según los autores, “los sonidos naturales mejoran la salud, incrementan el afecto positivo y reducen el estrés”.

Otro análisis de datos realizado en 2024, relacionado con el sueño, que se realizó con la participación de 18.838 adultos de 18 países, reveló que quienes frecuentan espacios azules (como el mar) y verdes (bosques) tienen menos probabilidades de dormir menos de seis horas por noche.

El químico de la Universidad San Pablo CEU, Javier Pérez Castells, analizó en el periódico El Debate cuáles son las causas del mayor bienestar y descanso que ofrece la cercanía al mar. Y enumeró los siguientes:

Estar cerca del mar aumenta la producción de serotonina, dopamina y oxitocina, hormonas clave para el bienestar y el sueño reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión atmosférica. “A nivel del mar, nuestra sangre transporta más oxígeno. Esto nos hace que durmamos más plácidamente porque nuestro corazón tiene que bombear menos, necesita hacer menos trabajo. La respiración también puede ser más pausada y es probable que tengamos una ventaja a la hora de dormir”.

La temperatura. “La adecuada para dormir está situada entre los quince y los veinte grados. Y a nivel del mar, las temperaturas suelen ser más o menos en ese rango. A partir de los veinte grados, cada grado que se aumente, incrementa un diez por ciento los insomnes. Y llegando a veintiséis grados, se dice que es imposible conciliar el sueño”, explicó el experto.

Y agregó que ambas, la presión y la temperatura, inciden en el sueño cuando se hace montañismo.

La serotonina ayuda a regular el estado de ánimo, el sueño y el apetito, influyendo en la calidad del descanso nocturno y las energías al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la montaña puede surgir el mal de altura a partir de los dos mil metros aproximadamente, y se debe a lo que estábamos diciendo. Hay menos presión atmosférica, menos oxígeno disuelto en sangre. Podemos marearnos, estar un poco somnolientos, y cuando después nos ponemos a dormir no podemos dormirnos. ¿Por qué? Porque hay muy poco oxígeno en la sangre, tenemos que hacer trabajar al corazón, probablemente tengamos apnea del sueño en ese momento y todo esto cuesta unos cuantos días de adaptación", detalló.

Efectos psicológicos. “Si estamos de vacaciones, indudablemente tendremos otras cosas en la cabeza mucho menos estresantes y mucho más placenteras y eso también nos está ayudando a dormir bien”, concluyó Pérez Castells.

Los beneficios de los espacios azules

El descanso mejora en vacaciones junto al mar tanto por factores físicos como por una menor carga de estrés psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nichols citó en su libro "Blue Mind”, al proyecto BlueHealth, financiado por la Unión Europea, que comenzó en enero de 2016 y finalizó en diciembre de 2020. Según esta investigación, los beneficios que brindan los espacios azules son:

Reducción del estrés Lugares de encuentro para socializar Reseteo cognitivo: ayudan a recuperar la mente cansada Mayor biodiversidad Mayores oportunidades para hacer ejercicio Desarrollo de habilidades prácticas para la vida, por ejemplo, natación, remo, canotaje, etc.