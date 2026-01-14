Ariana Grande revoluciona la moda en alfombras rojas: sus siete looks más impactantes

Ariana Grande impone nuevas tendencias con estilismos que fusionan sofisticación y teatralidad en cada alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

La artista Ariana Grande elevó el estándar de la moda en alfombras rojas con estilismos que combinan sofisticación y teatralidad.

Sus elecciones de vestuario exploran desde el romanticismo etéreo hasta siluetas estructuradas, consolidándola como referente de elegancia moderna.

A continuación, sus siete looks más recientes e impactantes.

1. Vestido negro de escote palabra de honor y flecos fucsias

Los detalles de los vestidos, peinados y maquillajes de Ariana Grande marcan la pauta en el mundo de la moda (REUTERS/Daniel Cole)

Ariana Grande deslumbró para los Globos de Oro 2026 con un vestido largo en color negro, confeccionado en tela ligera y con escote palabra de honor. El diseño se distingue por una franja voluminosa de flecos rizados en tonos rosa y fucsia que rodean el busto y los hombros, sumando dramatismo y movimiento.

Un gran lazo central acentúa el pecho, reforzando el carácter teatral del conjunto. El peinado consiste en un moño alto perfectamente pulido, mientras el maquillaje resalta la mirada con delineado negro y pestañas definidas, manteniendo los labios en tonos neutros.

2. Vestido largo rosa pálido con tul y flores en relieve

El contraste entre corsés, faldas voluminosas y aplicaciones brillantes define la imagen vanguardista de la cantante (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra aparición, para los American Film Institute 2026 apostó por la delicadeza con un vestido largo de tono rosa pálido, realizado en tul y decorado con pequeñas flores en relieve. El escote palabra de honor y un drapeado de tul transparente sobre los brazos aportan textura y sofisticación.

El peinado es una coleta baja que deja al descubierto los detalles florales, acompañada de un maquillaje natural con rubor suave y labios en tono nude.

3. Corsé negro y falda amplia de tul blanco

La elección de tul, satén y bordados florales posiciona a Ariana Grande como referente de elegancia moderna (REUTERS/Kylie Cooper)

Uno de los estilismos más contrastantes fue el que usó para la premiere de Wicked: For Good en Nueva York. Se trató de un vestido de dos tonos: corsé negro de escote corazón y falda amplia de tul blanco que cae hasta el suelo.

La parte superior ajustada y la amplitud etérea de la falda generan una silueta imponente. El cabello está recogido en un moño bajo adornado con un lazo negro, y el maquillaje enfatiza los ojos mediante sombras ahumadas y delineado, con labios en un tono suave.

4. Vestido asimétrico de satén rosa pálido con bordados florales

Ariana Grande apuesta por estilismos que mezclan delicadeza, dramatismo y sofisticación en partes iguales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante eligió para los Academy of Motion Picture and Sciences Governors Awards un vestido asimétrico en satén rosa pálido, decorado con bordados de flores en el hombro y la cintura.

El diseño presentó drapeados suaves sobre la falda y deja un brazo al descubierto, aportando dinamismo visual. El look se completó con un moño alto pulido y maquillaje sobrio, que destaca una piel luminosa y labios naturales.

5. Vestido voluminoso negro con lunares y aplicaciones de pedrería

Cada aparición pública de Ariana Grande sorprende por la originalidad y el trabajo creativo detrás de sus looks (REUTERS/Jack Taylor)

Entre los estilismos más teatrales, Ariana Grande apareció con un vestido negro voluminoso de tul, decorado con lunares brillantes y aplicaciones de pedrería.

El escote palabra de honor se combinó con una manga única abullonada y una falda amplia de formas irregulares. El cabello recogido con raya lateral y un maquillaje que intensifica la mirada con sombras oscuras y cejas definidas completan el conjunto.

6. Vestido largo de satén negro con grandes lunares blancos

Los vestidos asimétricos y las siluetas estructuradas consolidan a Ariana Grande como icono de estilo internacional (REUTERS/Kylie Cooper)

Ariana Grande también lució, para la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, un vestido largo de satén negro decorado con grandes lunares blancos. Este diseño strapless incorpora un peplum beige, igualmente con lunares, que añade volumen en la cintura y resalta la silueta.

El peinado consiste en una coleta alta con lazo negro, mientras el maquillaje sigue una línea clásica, con piel impecable, delineado de ojos y labios nude.

7. Vestido blanco estructurado con corsé y falda de tul

El romanticismo etéreo y los detalles arquitectónicos elevan el estándar de las alfombras rojas (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una de sus apuestas más arquitectónicas, para los Oscars 2025, llevó un vestido blanco estructurado con corsé rígido y falda voluminosa de tul transparente con destellos.

La estructura ondulada en la cadera marcó la transición entre el corsé satinado y la falda ligera, generando una imagen etérea. El maquillaje es luminoso, con énfasis en los pómulos y labios neutros, y el cabello recogido realza el efecto glamuroso.