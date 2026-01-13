Tejidos y transparencias: el dress code de las famosas en las playas de Punta del Este

Vestidos crochet y accesorios: cómo se impone el look playero sofisticado

En las playas de Punta del Este, un desfile no oficial se roba las miradas mucho antes de que caiga el sol. Las celebridades argentinas transforman la playa en una pasarela donde los vestidos tejidos y las transparencias se convierten en el nuevo código de estilo. En esta temporada, la moda de las arenas se compone de materiales nobles, cortes audaces y accesorios que aportan personalidad a cada look.

El fenómeno recorre redes sociales, donde las celebridades protagonizan una competencia silenciosa por marcar tendencia con sus elecciones.

Wanda Nara: crochet geométrico y silueta audaz

Wanda Nara deslumbra con un Crochet Blanco y corte Backless, ideal para realzar el bronceado en destinos exclusivos

Uno de los looks de Wanda Nara redefinió el concepto de vestido tejido. Su elección recayó en un diseño de crochet con patrón de rombos en color blanco marfil. Este tejido, de punto calado y con transparencia estratégica, permitió que la piel se asomara de manera sutil y realzara el bronceado. El corte “backless”, que dejó la espalda completamente descubierta hasta la zona lumbar, aportó un perfil estilizado y atrevido.

El ajuste de ese vestido se ciñó en la parte baja, destacando la figura reloj de arena y manteniendo una silueta elegante. El escote halter y los laterales ultraabiertos sumaron sensualidad al conjunto. La elección del cabello con efecto “wet” reforzó la coherencia estética, sugiriendo una narrativa que conecta con el entorno de la piscina o el mar.

Este diseño trasciende el look playero tradicional y se posiciona como símbolo de lujo relajado.

Soledad Solaro: red funcional y western chic

Soledad Solaro apuesta por Red Calada y Manga Larga, logrando un outfit Boho Western perfecto para días activos junto al mar

La modelo elegido por Soledad Solaro ofrece una interpretación más práctica y bohemia del vestido tejido. Optó por una pieza de punto de red tipo mesh, de trama abierta y uniforme, similar a una red de pescador fina. Esta textura proporciona frescura y ligereza, ideal para jornadas largas bajo el sol. La manga larga, poco habitual en la playa, suma un aire sofisticado y protege la piel.

El corte destacaba por su escote en V profundo en la espalda, que dejaba ver el traje de baño y aportaba un aire despreocupado. El toque diferencial estuvo en esa ocasión en los accesorios: un sombrero cowboy de paja introdujo un guiño western chic, mientras las gafas oversize y el bikini estampado en contraste agregaban dinamismo.

El resultado: una estética effortless que prioriza la comodidad sin sacrificar estilo.

Nicole Neumann: fishnet de lujo y accesorios protagonistas

Nicole Neumann elige Fishnet Nude y Maxi Dress, integrando accesorios de marca para un estilo Boho Chic de lujo

El look de Nicole Neumann lleva la tendencia al extremo del boho chic de lujo. En uno de sus paseos por la playa eligió un vestido de malla tipo fishnet en tonos nude, con una red mucho más abierta que la de las otras celebridades.

Este diseño genera un efecto de “segunda piel” y fusiona la prenda con el entorno playero, logrando un impacto visual fuerte.

El Pañuelo Gipsy y las Sandalias Gucci de Nicole Neumann elevan el outfit, destacando la combinación entre comodidad y glamour

El corte recto y largo maxi da una caída fluida, ideal para eventos al atardecer. Los accesorios elevaron el conjunto: el pañuelo gipsy en tonos marrones y celestes, anudado al estilo pirata, le aportó un aire bohemio, mientras las sandalias Gucci de peluche en tonos lavanda y fucsia rompieron la paleta neutra y sumaron textura. Las gafas XXL completaron un outfit que destacó por el equilibrio entre lo rústico y lo lujoso.

Pampita: negro total y cortes cut-out para la playa

Pampita se distingue con Crochet Negro y Cut-Out, apostando por un look Total Black que realza la figura

El “Summer Black” encuentra en Pampita su mayor exponente. A diferencia de las otras figuras, en una de sus salidas en Punta del Este eligió para una de sus salidas un maxivestido de crochet negro con aberturas cut-out en la cintura y una espalda completamente descubierta.

Este diseño resaltó la silueta y transformó la prenda artesanal en una opción versátil, que puede utilizarse tanto durante el día sobre el traje de baño como en eventos nocturnos de playa.

El Sombrero Texano Negro y las Sandalias Urbanas completan el outfit de Pampita, ideal para after beach y eventos nocturnos

Este look lo acompañó de un sombrero texano negro de rafia o paja con una insignia plateada en el frente, un accesorio que aporta carácter y potencia la estética western-chic. El calzado, compuesto por sandalias trekking o de tiras finas, sumó comodidad. Las gafas geométricas oscuras completaron el estilismo total black.

Anita Espasandín: mix artesanal y vuelo bohemio

La propuesta de la pareja de Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, se distinguió por el espíritu artesanal y bohemio.

Anita Espasandín fusiona Top De Crochet y Falda Liviana, logrando un mix de texturas con aire artesanal y bohemio RS Fotos

Su look combinó en una de sus apariciones públicas un top de crochet con rosetones calados y una falda larga de tela liviana con gran vuelo.

La superposición de texturas aporta movimiento y sofisticación, mientras la elección de una bikini celeste visible debajo del crochet introdujo un punto de color fresco y juvenil.

El corte largo y la cola irregular de la falda convirtieron la prenda en una opción funcional para caminar por la arena y disfrutar del viento. La preferencia por accesorios discretos, como collares choker o aros minimalistas, evita sobrecargar el conjunto.

La tendencia de los vestidos tejidos y las transparencias protagoniza el verano, donde las celebridades eligen materiales nobles, cortes innovadores y accesorios de impacto.