Alta costura y glamour: las claves del impactante look de Selena Gomez en los Globos de Oro 2026

El terciopelo negro y las plumas blancas destacaron como elementos clave en el diseño elegido por Selena Gomez para la alfombra roja (REUTERS/Mike Blake)

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 se rindió ante la presencia de Selena Gomez, quien deslumbró con un diseño de alta costura. La elección del vestido, una pieza exclusiva de Chanel, marcó tendencia por su silueta y sofisticación y también por el meticuloso proceso artesanal que requirió su confección: 323 horas de trabajo en el taller.

El diseño, firmado por Matthieu Blazy, director creativo, representó la primera gran apuesta del modisto para la histórica casa francesa en la temporada de premios.

Gomez, nominada a mejor interpretación femenina en serie de televisión (musical o comedia) por su papel en “Only Murders in the Building”, eligió para la ocasión un vestido largo de terciopelo negro, ceñido a la figura y de escote palabra de honor.

La parte superior se transforma en un espectáculo visual gracias a una franja de plumas blancas de gran volumen que cubre hombros y parte del pecho, otorgando movimiento y dramatismo al conjunto.

La confección del vestido requirió 323 horas de trabajo y la colaboración de los artesanos más experimentados de Chanel (REUTERS/Daniel Cole)

El bustier se adornó además con un bordado de más de 200 flores confeccionadas en plumas, organza y gasa de seda, elaboradas a mano. Cada flor se integró minuciosamente para lograr un efecto etéreo y multidimensional, que solo puede lograrse en las piezas de alta costura más exigentes.

La confección del vestido requirió la colaboración de los artesanos más experimentados de Chanel, quienes dedicaron semanas a combinar técnicas de bordado y ensamblaje de materiales poco convencionales. El terciopelo negro, seleccionado por su caída perfecta y brillo sutil, contrastó con la ligereza de las plumas y la transparencia de la gasa.

En la alfombra roja, Gomez reafirmó su predilección por la sofisticación monocromática y el lujo atemporal. El estilismo de la artista para la noche incluyó también zapatos negros de punta y joyas de alta gama de Chanel, entre ellas, pendientes de gran tamaño con pedrería y varios anillos plateados.

El bustier, adornado con más de 200 flores hechas a mano, aportó un efecto etéreo y sofisticado al estilismo de la artista (REUTERS/Daniel Cole)

El maquillaje se mantuvo en sintonía con el dramatismo del look: labios en tono burdeos mate, cejas perfectamente delineadas, ojos marcados con delineador negro y pestañas largas, junto a una piel luminosa y rubor suave. El peinado, con ondas definidas y raya lateral, aportó un aire vintage que complementó la silueta clásica del vestido.

El vestido se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la velada, no solo por la presencia de Gomez, sino por el despliegue de savoir-faire y detalle que caracteriza a la casa Chanel.

La pieza desbordó artesanía, desde la selección de materiales hasta el acabado final, dejando claro que la alta costura sigue siendo la máxima expresión de la moda en las grandes citas internacionales.

La impresionante cifra de horas invertidas fue reflejo de una obra maestra que resumió el espíritu de la temporada y la visión renovada de Matthieu Blazy para la maison.

El estilo de Benny Blanco: elegancia relajada y toques metálicos

Benny Blanco apostó por una elegancia relajada y detalles metálicos en su atuendo para acompañar a Selena Gomez (REUTERS/Mike Blake)

El acompañante de Selena Gomez en la alfombra roja, su esposo Benny Blanco, optó por un enfoque sofisticado pero desenfadado. Su atuendo consistió en un traje negro de corte clásico, con solapas anchas y doble botonadura, acompañado por una camisa negra ligeramente abierta, sin corbata.

Los accesorios jugaron un papel destacado: en la solapa izquierda del saco, un broche plateado en forma de estrella añadió un toque distintivo, mientras que varios collares de cadenas plateadas y detalles brillantes aportaron un aire contemporáneo. En las muñecas, Blanco lució pulseras metálicas y un anillo grueso que reforzaron la apuesta por los metales.

El pantalón, de corte recto, terminaba justo por encima del tobillo, permitiendo que los mocasines negros decorados con aplicaciones metálicas plateadas destacaran. El conjunto se completó con un peinado de rulos voluminosos y naturales, enmarcando el rostro del productor musical con frescura y naturalidad.