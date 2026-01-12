Tendencias

Receta de tortilla de brócoli con claras de huevo, rápida y fácil

Una receta sencilla y ligera se impone como favorita para quienes buscan alimentarse bien sin perder tiempo en la cocina, ofreciendo sabor y nutrición en menos de 30 minutos

La tortilla de brócoli con
La tortilla de brócoli con claras de huevo es una opción saludable y fácil de preparar para una comida equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de brócoli con claras de huevo es una opción saludable y deliciosa, ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor. Imaginar una tarde en casa, con poco tiempo y ganas de comer algo nutritivo: esta tortilla es la mejor aliada, lista en pocos minutos, ligera y muy sabrosa. Con ingredientes accesibles y pasos sencillos, es perfecta tanto para un almuerzo exprés como para una cena liviana.

La tradición de las tortillas en la cocina argentina y española tiene raíces profundas, adaptándose a los ingredientes de cada región y a las necesidades de cada comensal. En esta versión, el brócoli aporta fibra, vitaminas y un toque verde irresistible, mientras las claras de huevo reducen las calorías y grasas, manteniendo la textura esponjosa que caracteriza a toda buena tortilla. Esta preparación es ideal para aprovechar vegetales de estación y se puede acompañar con una ensalada fresca, arroz integral o una salsa ligera de yogur.

Receta de tortilla de brócoli con claras de huevo

Esta receta propone una tortilla jugosa y baja en calorías, donde el brócoli es protagonista, acompañado por claras de huevo que aportan proteínas de alta calidad. Es una receta rápida, perfecta para quienes tienen poco tiempo y no quieren descuidar la alimentación. El resultado es una tortilla esponjosa y sabrosa, lista en menos de 30 minutos y sin complicaciones.

El brócoli aporta fibra, vitaminas
El brócoli aporta fibra, vitaminas y minerales, convirtiéndose en el ingrediente estrella de esta tortilla baja en calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en cocinar el brócoli justo el tiempo necesario, para que conserve su color y textura, y en batir bien las claras para lograr una consistencia aireada. Se pueden sumar hierbas frescas como perejil o ciboulette para darle un toque de frescura, o añadir un poco de queso descremado si buscas un extra de sabor.

Tiempo de preparación

Preparar esta tortilla de brócoli con claras de huevo lleva aproximadamente:

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos (corte y cocción rápida del brócoli)
  • Mezcla y batido: 5 minutos
  • Cocción de la tortilla: 10-12 minutos

En total, tendrás tu tortilla lista en unos 25 minutos.

Ingredientes

  • 1 brócoli mediano (aproximadamente 300 g)
  • 6 claras de huevo
  • 1 cebolla pequeña (opcional)
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 2 cucharadas de leche descremada (opcional, para mayor esponjosidad)
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hierbas frescas (perejil, ciboulette) a gusto
Las claras de huevo proporcionan
Las claras de huevo proporcionan proteínas de alta calidad, convirtiendo este plato en una opción fitness para el desayuno o la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortilla de brócoli con claras de huevo, paso a paso

  1. Lavar y cortar el brócoli en ramitos pequeños. Si se prefiere, pelar y cortar en cubos finos el tallo.
  2. Cocinar el brócoli al vapor o hervirlo durante 3-4 minutos, hasta que esté tierno pero aún firme. Escurrirlo y reservar.
  3. Si se usa cebolla y ajo, picarlos finamente. Sofreír en una sartén antiadherente con el aceite de oliva hasta que estén transparentes.
  4. Añadir el brócoli cocido a la sartén y saltear un par de minutos para que tome sabor. Salpimentar a gusto.
  5. En un bol, batir las claras de huevo con la leche (si usas) y las hierbas frescas. Agregar sal y pimienta.
  6. Incorporar el brócoli (y cebolla/ajo si se usaron) a las claras batidas y mezclar suavemente.
  7. Vertir la mezcla en la sartén antiadherente, a fuego medio-bajo. Cocinar tapado durante 7-8 minutos, hasta que la base esté dorada y el centro casi firme.
  8. Con ayuda de un plato, dar vuelta la tortilla y cocinar 2-3 minutos más del otro lado.
  9. Servir caliente o tibia, acompañada de ensalada o una guarnición favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 2 porciones generosas, perfectas para un almuerzo o cena ligera.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de tortilla de brócoli con claras de huevo contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla de brócoli con claras se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierta para mantener su frescura y evitar que tome olores de otros alimentos.

