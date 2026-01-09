Cinco claves para un diálogo que fortalezca los vínculos e impulse relaciones auténticas, según un experto en comunicación

Las dificultades en la comunicación suelen ser la raíz de los conflictos en relaciones personales y laborales, más allá de los sentimientos involucrados (Freepik)

Las complicaciones en las relaciones personales y profesionales, según el abogado litigante y experto en comunicación efectiva Jefferson Fisher, no suelen originarse por falta de afecto, sino por deficiencias en la manera de dialogar.

Así lo explicó en una entrevista con Steven Bartlett en The Diary Of A CEO, donde expuso su método de cinco claves para una comunicación auténtica, abordó herramientas para afrontar la manipulación emocional y ofreció ejemplos aplicables a la vida cotidiana.

Trayectoria y motivaciones de Jefferson Fisher

Fisher, certificado en litigios de lesiones personales, identificó patrones de incomunicación presentes en todos los ámbitos a partir de su experiencia en tribunales y en la preparación de clientes para contextos de alto estrés.

Durante la charla, el experto observó que el temor a los conflictos y la falta de habilidades para afrontarlos suelen estar en el origen de muchos problemas. Fisher sostiene que la comunicación tiene un costo concreto, aunque a menudo pase desapercibido, y que la habilidad para dialogar se desarrolla y mejora de manera deliberada y constante.

Abogado especializado en litigios y comunicación, Fisher traduce su experiencia en los tribunales en consejos aplicables a la vida cotidiana (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

Las cinco claves para una comunicación auténtica

1. Autenticidad, es la piedra angular según Fisher: “Si no puedo ser genuino contigo, no puedo ser nadie para ti”. Considera que la presencia verdadera construye confianza tanto en las amistades como en el ámbito profesional y que la falta de autenticidad suele estar relacionada con haber crecido en entornos inseguros, donde la supervivencia emocional lleva a ocultar la propia esencia.

2. Reducir las distracciones, especialmente las tecnológicas. Utiliza la imagen de un hilo rojo que une a dos personas para ilustrar cómo la atención se quiebra cuando interviene el teléfono móvil, debilitando el vínculo emocional. En su visión, la presencia es la máxima forma de autenticidad y el primer paso para una conversación significativa.

3. Evitar el exceso de explicaciones: Fisher considera fundamental dejar espacio al silencio, elegir con cuidado el momento de intervenir y no convertir la comunicación en una cascada de palabras. Explicar demasiado, señala, suele evidenciar inseguridad y puede restar fuerza al mensaje.

4. Empatía, recomienda que, en situaciones de tristeza ajena, se recurra a acciones concretas en lugar de ofrecimientos genéricos: gestos simples como llevar comida o realizar un recado aportan más que una promesa vaga de ayuda.

La honestidad, la atención real al interlocutor, la capacidad de escuchar y la empatía marcan la diferencia en los vínculos duraderos (Freepik)

5. El manejo del conflicto y la relación con personas narcisistas o que ejercen gaslighting conforman la quinta clave. Fisher distingue el gaslighting de la mentira, señalando que se trata de una manipulación psicológica donde alguien busca alterar la realidad de otra persona para que dude de sí misma.

Sostiene que todos pueden incurrir en este tipo de conductas, de manera consciente o no, y que sus efectos son más profundos en quienes presentan apego ansioso y necesitan validación constante.

Como estrategias para protegerse, Fisher recomienda limitar la interacción, emplear frases neutrales como “gracias por compartir” y evitar los juegos de manipulación.

Manipular la percepción de la realidad de otra persona puede causar daño psicológico profundo y socavar la confianza en uno mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Género, validación y reparación: factores clave en los conflictos

Fisher observa diferencias de género en la expresión emocional y en la gestión de los conflictos. Muchos hombres tienden a regular sus emociones en soledad, mientras que las mujeres suelen buscar co-regulación en la pareja.

Destaca que la validación de los sentimientos ajenos y la reparación frecuente de los pequeños roces constituyen el principal antídoto contra la erosión de la confianza.

“Las relaciones no fracasan por un gran error, sino por centenares de momentos de micro-reparación desaprovechados”, resume el especialista.

Las maneras de gestionar emociones y desacuerdos varían según el género y resultan claves para fortalecer la confianza en cualquier relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones prácticas en la vida diaria

Al trasladar estas claves a la vida cotidiana, Fisher señala que la autenticidad y los pequeños gestos resultan determinantes.

Ejemplos como recordar el nombre de quien trabaja en segundo plano o establecer reglas de “no teléfonos” en las cenas muestran cómo la influencia genuina reside en los momentos menores y la presencia sincera.

En conflictos sobre la autonomía, como el uso del teléfono en la pareja, considera fundamental alcanzar acuerdos sostenibles y alternativas prácticas que reconozcan el valor y la necesidad de cada persona. Además, defiende que proteger los tiempos y aficiones individuales fortalece la atracción y la autenticidad en la relación.

El uso del celular en momentos compartidos puede interferir con la calidad de las relaciones y debilitar la conexión interpersonal (Freepik)

El valor de resignificar el conflicto

Para Fisher, una comunicación eficaz comienza por resignificar el conflicto: no es bueno ni malo, es inevitable y puede ser constructivo si se enfrenta con autenticidad y voluntad de reparar.

La clave está en validar la experiencia de la otra persona, permitirse retomar el diálogo cuando sea necesario y tratar cada asunto por separado para evitar acumulaciones.

Al cerrar la entrevista con The Diary Of A CEO, Fisher subraya que el poder genuino de la comunicación efectiva reside en prestar atención a las interacciones diarias, ya que esos pequeños momentos definen la calidad de los vínculos y, en última instancia, la identidad personal.