Punta del Este: los outfits y sets de dos piezas que brillan al atardecer

Se llevan tejidos, de lino, jean o satén, y permiten usarse de día o noche con un simple cambio de calzado

Punta del Este: los vestidos y sets de dos piezas que brillan al atardecer (RSFotos)

(Enviada Especial, desde Punta del Este) Los sets de dos piezas y los vestidos son las prendas favoritas del verano 2026. Los primeros se llevan en camisas y shorts, o tops y pantalones, o chaleco y minifalda. Con bordados en mangas y piernas, estampados o lisos. Se usan en seda y satén, pero los favoritos siempre son los de lino.

Para uno de los primeros atardeceres del año, Zaira Nara lució un conjunto de dos piezas en color vainilla, con top y pantalón ancho. Su bikini aparece debajo en un guiño sexy y divertido.

Zaira Nara junto a los diseñadores Fabián Paz y Gustavo Pucheta (RSFotos)

Esta temporada marca la vuelta definitiva del chaleco. Se llevan confeccionados en distintas telas, pero sobresalen los de jean y lino. Se usan directamente sobre el traje de baño y durante el día se combinan con shorts.

Para la noche, los pantalones anchos son su mejor complemento.

Los chalecos, el nuevo ítem indispensable en la playa (RSFotos)

Los vestidos tejidos son un clásico atemporal en el verano esteño. De día, se llevan en colores claros -como crudo, blanco, beige, amarillo y rosa- mientras que de noche el plata, oro, peltre y el azul son los favoritos.

Crochet, flecos y canutillos: todo vale a la hora de lucirse.

Vestidos tejidos al atardecer, un clásico del verano esteño (RSFotos)

El color blanco es el favorito indiscutido de cada temporada. Por la tarde, un sentador top que resalte la cintura y deje la espalda al descubierto, acompañado por una falda larga pueden ser una elección certera.

Un simple cambio de calzado, y se pasa de un look diurno a uno nocturno en cuestión de segundos.

Los sets de dos piezas son el comodín infalible a toda hora (RSFotos)

Los vestidos con aberturas laterales y volados en la falda son sexys y femeninos. Se llevan con escotes bote, halter o palabra de honor y finos breteles.

Pueden ser el complemento ideal para lucir arriba de un traje de baño en un atardecer o un look completo para una noche templada acompañado de stilettos o texanas.

Un clásico look del verano esteño (RSFotos)

Los vestidos de lencería volvieron directo de los 80 y 90, y planean quedarse por mucho tiempo más. Son versátiles ya que pueden usarse en cualquier momento del día. Al atardecer, se combinan con sandalias bajas o zapatillas de diseño.

Vestidos lenceros a toda hora (RSFotos)

A la noche, imperan los modelos lenceros más osados: combinados con encaje, puntillas y, sobretodo, muchas transparencias. En Punta del Este, todo vale a la hora de lucirse y brillar en cada momento del día.

