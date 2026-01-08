Tendencias

De evitar los espejos a limitar el uso de celulares: claves para impulsar el bienestar emocional en los gimnasios

Diversos centros implementaron ajustes inesperados que inciden en la experiencia cotidiana de quienes buscan rutinas más satisfactorias y alejadas de presiones sociales, según destacó L’Équipe

Los comportamientos nocivos en los gimnasios incluyen acaparamiento de máquinas, falta de limpieza, uso excesivo del celular y grabaciones para redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia en los gimnasios en muchos casos se ve alterada por comportamientos nocivos que dificultan el bienestar general. Entre las prácticas más frecuentes, según un estudio citado por L’Équipe, se encuentran el acaparamiento de máquinas, la falta de limpieza en los equipos, el uso excesivo de teléfonos celulares y la grabación de videos para redes sociales.

Asimismo, dicho medio indica que 6 de cada 10 mujeres experimentaron situaciones incómodas en estos espacios, lo que revela la magnitud y persistencia del problema.

La Cleveland Clinic advierte que la suma de estas conductas y el ambiente de observación constante pueden incrementar el malestar psicológico, reducir la motivación y afectar la autoestima, especialmente en quienes experimentan inseguridad corporal o presión social en espacios de entrenamiento.

La presión social y el juicio constante provocan que muchas personas abandonen los gimnasios o busquen espacios alternativos más inclusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de estas prácticas genera un ambiente adverso y aumenta la presión social. La dificultad para intervenir ante cada acto de incivilidad lleva a que muchas personas, especialmente quienes no se identifican con ciertos estándares físicos, abandonen sus rutinas o busquen entornos alternativos.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la presión social y la constante comparación en gimnasios pueden llevar al abandono de la actividad física, afectando el bienestar emocional y la adherencia al ejercicio. En tanto, testimonios citados por L’Équipe, destacan que el escrutinio constante y la observación por parte de otros pueden reducir el disfrute de la actividad física y disminuir la motivación, afectando la autoestima de quienes asisten con regularidad.

La institución médica señala que estos factores de presión y vigilancia refuerzan el “body checking” y la autocrítica, lo que impacta negativamente en la experiencia de los usuarios y en su salud mental.

Estrategias adoptadas para frenar conductas inapropiadas

Un estudio citado por L'Équipe revela que seis de cada diez mujeres vivieron situaciones incómodas en gimnasios, mostrando la magnitud del problema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para combatir este escenario, diversos gimnasios implementaron estrategias que buscan mejorar la convivencia y promover el respeto entre los usuarios.

Algunas cadenas colocaron carteles con normas visibles, establecido exclusiones temporales o permanentes y aplicado penalizaciones económicas ante infracciones graves, como hurtos. Además, se crearon zonas exclusivas para mujeres o se restringe el uso de trípodes y grabaciones a horarios específicos.

L’Équipe citó casos en los que el personal debe emitir advertencias escritas de manera constante, lo que evidencia la magnitud de las incidencias. Estos esfuerzos requieren vigilancia continua y la aplicación estricta de normas para desalentar los comportamientos nocivos y garantizar el bienestar colectivo.

Eliminar los espejos, una medida para disminuir la presión social

La retirada de espejos en las salas de entrenamiento se convirtió en una de las acciones más visibles para enfrentar la presión social y favorecer la autoaceptación. Según L’Équipe, esta práctica, impulsada bajo el concepto body positive, promueve la aceptación del propio cuerpo y celebra la diversidad física, evitando la comparación constante con modelos irreales.

La eliminación de espejos en salas de entrenamiento busca reducir la presión social, fomentar la autoaceptación y promover la diversidad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Cleveland Clinic, los espejos pueden potenciar la autocrítica y la ansiedad social, y que su ausencia ayuda a reducir la presión social, facilitando un ambiente más inclusivo y confortable para el entrenamiento.

Al prescindir de los espejos, se busca crear un entorno más confortable, donde las personas puedan ejercitarse sin sentir el juicio constante de otros o de sí mismas. Testimonios recogidos por L’Équipe señalan que esta medida facilita la participación de quienes experimentan inseguridad o incomodidad al entrenar frente al reflejo, alentando una mayor permanencia y compromiso con la actividad.

Ventajas y objeciones ante la ausencia de espejos

La eliminación de los espejos genera opiniones contrapuestas. Algunas personas citadas por L’Équipe consideran que los espejos son herramientas útiles para la corrección postural y el perfeccionamiento técnico, ya que permiten ajustar posturas y trabajar de forma más eficaz ciertos grupos musculares.

Algunas personas consideran los espejos como herramientas útiles para la corrección postural y el perfeccionamiento técnico, mientras otras priorizan la comodidad sin su presencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras sostienen que entrenar sin espejos reduce el temor al juicio, disminuye la presión social y resulta más alentador, especialmente para quienes se inician en la actividad física o no se identifican con los estándares estéticos predominantes. Esta diversidad de opiniones refleja el debate actual sobre qué tipo de ambiente favorece realmente la motivación y el bienestar.

Nuevas tendencias hacia espacios inclusivos y motivadores

El sector fitness atraviesa una etapa de expansión, con un aumento significativo en la cantidad de abonados y una oferta cada vez más diversa. Según L’Équipe, las estrategias implementadas y la creación de espacios inclusivos responden a la necesidad de mantener ambientes respetuosos y estimulantes.

Eliminar los espejos y poner el foco en el bienestar personal representa una alternativa para quienes desean ejercitarse sin la presión del juicio ajeno o propio, favoreciendo que la actividad física sea una fuente genuina de satisfacción y autoestima para un público más amplio.

La tendencia apunta a que los gimnasios sean espacios donde cada persona pueda sentirse cómoda y motivada, independientemente de su experiencia o condición física. La evidencia recogida por Cleveland Clinic respalda la importancia de crear entornos respetuosos y libres de juicios para sostener la motivación y el bienestar general de los usuarios.

