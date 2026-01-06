Trucos insólitos e ideas de organización de las celebridades para disfrutar al máximo de cada viaje

Las celebridades proponen viajar con equipaje mínimo para disfrutar de mayor libertad y practicidad en cada destino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización del itinerario para viajar resulta un aspecto fundamental para quienes buscan aprovechar cada desplazamiento. Las estrategias de personalidades internacionales transformaron la manera de planificar aventuras, aportando enfoques que combinan practicidad y disfrute.

Reese Witherspoon, actriz reconocida con el Oscar y el Emmy, explicó que prioriza una experiencia cultural, otra al aire libre y una culinaria significativa en cada destino, según Travel + Leisure.

El bienestar y la gestión del estrés forman parte esencial de los consejos de figuras internacionales para planificar viajes (YouTube: Armchair Expert with Dax Shepard)

Josh Hutcherson, protagonista de “Five Nights at Freddy’s”, opta por itinerarios flexibles: sugiere elegir barrios tranquilos y sentarse en parques para observar la vida local. Eugene Levy, actor canadiense, compartió que solo al abrirse a nuevas experiencias logró comprender el valor de viajar, tras años de preferir la comodidad del hogar.

Manejo del estrés y bienestar durante el viaje

Actrices como Jennifer Aniston recomiendan equilibrar la documentación de recuerdos con el disfrute del presente durante sus aventuras (REUTERS)

El bienestar durante los traslados constituye una preocupación común, incluso entre celebridades. Jennifer Aniston relató su temor a volar y los rituales supersticiosos que solía practicar antes de abordar. Sostuvo que la hipnosis le permitió abandonar estos hábitos: “Ya no llevo a cabo el ritual de la mano y el pie derecho, y ahora todo va sorprendentemente bien”. La actriz recomienda realizar ejercicios de meditación y moverse durante el vuelo para favorecer el bienestar.

Heidi Gardner, de “Saturday Night Live”, aconseja llevar siempre un cepillo de dientes en el equipaje de mano y utilizarlo a mitad del trayecto para refrescarse. Amanda Seyfried destacó el valor de los viajes en tren, que le proporcionan momentos de calma y evocan recuerdos de la infancia.

La conciencia ambiental y las prácticas sostenibles ganan protagonismo en los itinerarios de las estrellas como Amanda Seyfried (REUTERS/Mario Anzuoni)

Recuerdos y conexión: el valor de capturar momentos

La creación de recuerdos constituye una parte esencial del viaje para muchas figuras públicas. Sabrina Carpenter, cantante y actriz, señala la importancia de documentar las experiencias y llevar una cámara para conservar imágenes valiosas. Recomienda equilibrar la toma de fotografías con el disfrute del presente y sugiere llevar una libreta para registrar ideas espontáneas.

Robert Irwin, ganador de “Dancing With the Stars”, valoró la tranquilidad de viajar solo y pasar un día completo en una playa remota, observando el entorno natural. Seyfried destacó cómo los trayectos en tren invitan a la contemplación y a crear recuerdos duraderos.

Trucos prácticos y “hacks” de viaje

Varias figuras han compartido atajos y trucos poco convencionales. Según Travel + Leisure, John Mulaney, comediante, recomienda despreocuparse por los detalles al empacar y sugiere consultar en la recepción del hotel si se olvida un cargador, ya que “siempre hay cinco disponibles”.

Guy Fieri, chef, está dispuesto a desviarse largas distancias para probar platos preferidos, como los perritos calientes de Rhode Island. Al Roker, conductor de televisión, propone exprimir media lima sobre galletas Biscoff durante un vuelo, lo que, según su experiencia, recuerda el sabor de la base de una tarta de lima.

Empaque minimalista y libertad al viajar

El minimalismo en el equipaje se convierte en tendencia gracias a la experiencia de deportistas y artistas internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por viajar ligero se ha instalado entre diversas celebridades. Maria Sharapova, tras su retiro del tenis profesional, detalló que opta por viajar solo con equipaje de mano, una decisión que considera liberadora después de años transportando equipamiento deportivo.

Las sugerencias de figuras públicas como Maria Sharapova incluyen crear recuerdos duraderos mediante fotografías y notas espontáneas durante el viaje (REUTERS)

Mulaney coincide en no angustiarse por los objetos olvidados, ya que suele encontrar soluciones en el destino. El minimalismo en el equipaje se presenta como una vía para disfrutar con mayor libertad.

Sostenibilidad y conciencia ambiental

La conciencia ambiental también forma parte del repertorio de recomendaciones. Benedict Cumberbatch, actor británico y activista ecológico, resalta que todo viaje implica un impacto medioambiental.

Su familia ha optado por “home-cations”, es decir, vacaciones en casa, y prioriza comprender y respetar los ecosistemas visitados, tanto en Costa Rica como en el campo británico. Cumberbatch promueve prácticas responsables, como las “duchas de marinero”, que consisten en cerrar el grifo mientras se enjabona para reducir el consumo de agua.