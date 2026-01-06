Tendencias

Moda en los after beach de Punta del Este: los looks elegidos por las celebridades argentinas

Prendas ligeras y accesorios llamativos definen los outfits de Floppy Tesouro, Zaira Nara, Pampita y otras figuras

Las vacaciones de verano traen consigo una invitación a explorar estilos frescos y versátiles, capaces de adaptarse tanto a los encuentros playeros como a las celebraciones nocturnas. En este escenario, las famosas argentinas despliegan propuestas que fusionan comodidad, sensualidad y guiños a las tendencias.

Cada look, desde la impronta de sus protagonistas, ofrece una visión personal de la moda estival, aportando ideas para quienes buscan destacar en after beach y fiestas durante la temporada más esperada del año.

Floppy Tesouro inauguró la galería de estilos con una apuesta llamativa junto a la pileta en sus vacaciones en Punta del Este. Llevó un vestido largo de gasa semitransparente, estampado en animal print de tonos marrón y negro, que se ciñe a su silueta y transmite elegancia sin perder el desenfado.

El cinturón ancho de cuero oscuro marcó la cadera y reforzó la identidad nocturna del atuendo. Complementó con botas de cuero en el mismo tono, logrando una transición fluida del relax junto al agua al ambiente festivo. El cabello lo llevó suelto.

En una atmósfera distinta, Zaira Nara se presentó en un campo abierto al atardecer en Punta del Este, con un look que conjuga sofisticación y comodidad. Su conjunto de pantalón y top ajustados, decorados con un estampado geométrico en blanco y marrón, se combinó con una chaqueta de cuero marrón abierta y sandalias de tiras.

El cabello largo con ondas naturales aportó espontaneidad, evidenciando la capacidad de este outfit para acompañar una tarde de playa que se prolonga en un encuentro social al aire libre.

Pampita, en la playa de Punta del Este, optó por un conjunto audaz que fusiona frescura y modernidad. Lució un body negro de tirantes junto a una minifalda negra adornada con hileras de apliques metálicos circulares, creando un juego de texturas y brillos. Las botas altas de gamuza negra, que cubrían parte de los muslos, sumaron un toque sofisticado y funcional.

En un entorno interior, Luciana Salazar eligió un conjunto largo de tejido translúcido en tonos beige y marrón, compuesto por un top asimétrico y una pollera con aberturas laterales sujetas con argollas metálicas. Este look realzó la silueta y apostó por texturas livianas.

El accesorio elegido, una cartera marrón con cadena dorada, sumó un guiño sofisticado, mientras que el cabello rubio lacio y la postura relajada aportaron naturalidad.

Bonus track: Julieta Poggio en Carlos Paz

Juli Poggio añadió un giro bohemio a la tendencia after beach, en sus vacaciones en Córdoba, con un conjunto de top y falda de crochet beige. El sombrero de ala ancha marrón y el cabello rubio suelto con ondas pronunciadas reforzaron el aire relajado, mientras que el maquillaje en tonos marrones aportó personalidad.

Una tendencia compartida: versatilidad, texturas ligeras y actitud relajada

Más allá de las diferencias individuales, los looks elegidos por las famosas responden a una tendencia común que define la moda de after beach y fiestas de verano. El denominador compartido está en la selección de prendas ligeras y frescas, como tejidos translúcidos, crochet o materiales de caída suave, que permiten transiciones fluidas del día a la noche.

También, los estampados animales, los cortes asimétricos, los detalles metálicos y los accesorios llamativos, como botas altas, cinturones anchos o sombreros de ala ancha, enriquecen cada propuesta y suman personalidad.

La búsqueda de comodidad sin renunciar a la sensualidad es otro eje central, manifestado en siluetas ajustadas, aberturas estratégicas y la elección de accesorios que realzan el look sin sobrecargarlo.

Cada famosa interpreta el glamour estival con una clave versátil y moderna, capaz de adaptarse a distintos escenarios: desde la playa y el campo hasta fiestas en interiores bajo luces cálidas. Así, la temporada de vacaciones se convierte en el escenario perfecto para explorar combinaciones audaces y desenfadadas, donde la moda acompaña el ritmo relajado y celebratorio del verano.

