La cantante Olivia Rodrigo sorprendió al usar un vestido vintage de 2001: las claves del deslumbrante look

La artista eligió una pieza histórica combinada con accesorios minimalistas y un estilo que reafirma la estética Y2K

Olivia Rodrigo junto a su
Olivia Rodrigo junto a su amiga utilizando el vestido (@oliviarodrigo)

Olivia Rodrigo sorprendió al lucir un vestido vintage de 2001 durante la celebración de Año Nuevo, una elección que acentuó la moda Y2K y despertó especulaciones sobre el futuro de su carrera musical.

La prenda, seleccionada por las estilistas Chloe y Chenelle Delgadillo, fue adquirida en una tienda especializada en moda de archivo en Nueva Jersey y permaneció sin alteraciones durante 25 años.

El impacto de la imagen de la cantante en redes sociales marcó el inicio de 2026 y situó la moda vintage en el centro de la escena.

Una pieza de archivo con historia

El vestido que eligió Olivia Rodrigo presenta tirantes finos, escote cuadrado, lentejuelas y aberturas laterales, elementos característicos de la estética Y2K que domina actualmente la escena pop.

El auge de la moda
El auge de la moda Y2K se refleja en la elección de prendas de archivo por parte de artistas internacionales como Olivia Rodrigo

La prenda se mantuvo en perfecto estado por más de dos décadas y su dueña original prefirió permanecer en el anonimato.

En la interpretación de la cantante, la pieza se combinó con sandalias flip-flop negras y un brazalete plateado, creando una propuesta minimalista y adaptada a un contexto vacacional.

Este contraste entre la pasarela original y el estilismo contemporáneo refuerza la capacidad de la moda vintage para resignificarse y adaptarse a nuevas narrativas visuales.

El impacto de la tendencia Y2K en el pop global

La apuesta por prendas vintage y accesorios discretos consolida la imagen de Olivia Rodrigo como una de las referentes de la generación que lidera el regreso de la moda Y2K. El fenómeno, impulsado por artistas y celebridades internacionales, revaloriza piezas de archivo y da visibilidad a tiendas especializadas en prendas de colección.

La publicación de las imágenes de Año Nuevo incluyó a Madison Hu, amiga de la cantante, con un vestido midi de lentejuelas que también remite a la moda de principios de siglo. Una de las fotografías mostró la leyenda “The Album” escrita en un carrito de golf, lo que generó debate entre los seguidores sobre el posible lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico.

Además, la cuenta oficial de la artista anunció una novedad para el 8 de enero de 2026, fecha que coincide con el aniversario de su sencillo más reconocido.

La colaboración entre estilistas y
La colaboración entre estilistas y tiendas vintage fortalece la presencia de referencias visuales del año 2000 en la cultura pop actual (REUTERS/Jaimi Joy)

El rol de las estilistas y la curaduría vintage

Chloe y Chenelle Delgadillo, responsables del estilismo de Rodrigo, buscaron piezas que dialogaran con la identidad visual de la cantante y su propuesta musical. La selección de un vestido anterior a su nacimiento refuerza el carácter simbólico de la prenda y su vínculo con la narrativa personal de la artista.

El trabajo de curaduría de las estilistas y la colaboración con tiendas especializadas en vintage se convirtió en una estrategia habitual para figuras de la música pop.

Moda y música: más looks de la cantante

La integración de referencias visuales, prendas vintage y colaboraciones creativas potencia la proyección de Olivia Rodrigo en la industria pop. La tendencia Y2K, en auge entre artistas y diseñadores, encuentra en la cantante una de sus exponentes más visibles.

La moda vintage se resignifica
La moda vintage se resignifica en la actualidad mediante combinaciones contemporáneas y colaboraciones creativas en la escena artística (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para un evento de GQ en Los Angeles, llevó un vestido largo de color azul oscuro con acabado de lentejuelas que refleja la luz de forma uniforme. El diseño era de tirantes finos y escote pronunciado en forma de U, con un corte ajustado que marcaba la silueta y una pequeña cola que se extendía sobre la alfombra roja.

El calzado consistió en sandalias negras de tiras finas. El peinado es un recogido alto con mechones sueltos enmarcando el rostro, y el maquillaje es tenue, con labios en tono natural. Como accesorios, llevó pendientes pequeños y una pulsera delgada en la muñeca izquierda.

La moda vintage se resignifica
La moda vintage se resignifica en la actualidad mediante combinaciones contemporáneas y colaboraciones creativas en la escena artística (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Annual Academy Museum Gala llevó un conjunto de dos piezas compuesto por un top blanco decorado con aplicaciones brillantes y flecos, con escote profundo en V y una flor negra de gran tamaño al centro. La falda era larga, de color negro y corte sirena, con una amplia cola que se extiende sobre el suelo.

El cabello lució suelto, peinado en ondas suaves hacia un lado. Los pendientes son grandes y de forma circular, mientras que el maquillaje es discreto, con labios en tono rosado.

