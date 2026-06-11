De Shakira a J Balvin: los looks más audaces y coloridos de la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reunió a un elenco diverso de artistas, marcando un comienzo sin precedentes para la Copa del Mundo

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México reunió a un elenco diverso de artistas que marcaron el comienzo de la Copa del Mundo con una puesta en escena sin precedentes. Shakira encabezó el show con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, acompañada por Burna Boy.

El espectáculo contó también con Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs y Danny Ocean. El show no solo se destacó por la diversidad musical, sino también por la originalidad y el carácter de los looks presentados sobre el escenario. Los artistas lograron reflejar la identidad de la ceremonia a través de sus elecciones estéticas, sumando a la fiesta una dimensión visual tan comentada como la musical.

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Shakira eligió para la inauguración un conjunto en tonos amarillos vibrantes, compuesto por body asimétrico de malla y falda corta (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Shakira eligió para la inauguración del Mundial 2026 un conjunto en tonos amarillos vibrantes, compuesto por un body asimétrico de malla y una falda corta con detalles gráficos y paneles en lila y blanco.

El look incluyó guantes y micrófono a juego, además de gafas de sol oscuras, aportando un estilo moderno y deportivo que se integró con la estética festiva del evento. Estuvo acompañada por bailarinas vestidas con uniformes inspirados en la indumentaria deportiva, en blanco con detalles amarillos y negros, lo que reforzó el espíritu futbolero y dinámico de la apertura.

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El atuendo de Burna Boy incluyó gafas de sol espejadas y pendientes llamativos, aportando un estilo urbano y contemporáneo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Burna Boy, cantante nigeriano y referente del afrobeat, optó por un conjunto denim en tono celeste claro, formado por chaqueta y pantalón holgado. Su atuendo incluyó gafas de sol espejadas y pendientes llamativos, aportando un estilo urbano y contemporáneo que contrastó con los colores vibrantes del resto del espectáculo.

Las trenzas largas reforzaron su sello personal en una presentación que combinó modernidad y elegancia relajada, en sintonía con la magnitud del evento.

J Balvin llevó un look llamativo con camisa roja brillante, pantalón verde claro y corbata blanca, en una silueta oversize (REUTERS/Eloisa Sanchez)

J Balvin llevó un look llamativo. Eligió una camisa roja brillante, pantalón verde claro y una corbata blanca, en un conjunto que combinó colores intensos de la bandera del país anfitrión y silueta oversize.

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El equipo de bailarines que lo acompañó lució trajes de colores vibrantes (rojo, azul, amarillo, verde y lila) con camisas, corbatas y accesorios en tonos contrastantes, lo que creó un efecto visual enérgico y festivo, acorde al espíritu global del evento.

Belinda y Loas Ángeles Azules fusionaron el pop con la cumbia mexicana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Belinda y Los Ángeles Azules participaron juntos en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Los artistas fusionaron el pop con la cumbia mexicana. La cantante se inclinó por un estilo moderno con un top rosa con brillos encorsetado de mangas largas con recortes en los hombros, acompañado por pantalones de denim con detalles brillantes, que resaltaron su estilo juvenil y audaz sobre el escenario.

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Por su parte, Los Ángeles Azules, emblemático grupo mexicano, apostaron por la elegancia clásica: los integrantes masculinos lucieron trajes beige con moño negro, mientras que las integrantes femeninas eligieron vestidos brillantes en tonos dorados. Su presencia aportó un aire festivo y tradicional que realzó la diversidad musical y visual de la jornada inaugural.

Danny Ocean, cantante venezolano, realizó su performance con chaqueta y pantalón en tono borgoña oscuro y camiseta negra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El cantante venezolano conocido por su estilo pop y urbano, Danny Ocean, realizó su performance con un conjunto de chaqueta y pantalón en tono borgoña oscuro, acompañado de una camiseta negra y zapatillas deportivas a tono.

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Su look aportó un aire moderno y relajado, en contraste con las bailarinas que lo rodearon, vestidas con trajes típicos mexicanos de colores vivos, lo que destacó la fusión entre la música contemporánea y la tradición cultural.

Fher Olvera, cantante de Maná, lució una chaqueta larga de cuero rojo con tachas metálicas, combinada con camiseta negra y pantalones oscuros (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fher Olvera, cantante de Maná, lució una chaqueta larga de cuero rojo adornada con cordones del mismo color y tachas metálicas, combinada con una camiseta negra y pantalones oscuros que llevaban detalles de botones plateados en el lateral.

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Completó su vestimenta con gafas de sol, lo que aportó una presencia rockera y distintiva que conectó tanto con el público local como internacional en este escenario de gran visibilidad.

Lila Downs abrió la ceremonia junto a bailarines que vistieron prendas inspiradas en las culturas originarias de México, resaltando la diversidad (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La ceremonia inaugural comenzó con la presentación de Lila Downs, cantante mexicana reconocida por su fusión de música tradicional y contemporánea. La artista estuvo acompañada por un grupo de bailarines que vistieron prendas inspiradas en las culturas originarias de México, resaltando texturas, colores y accesorios característicos de los pueblos indígenas, en un homenaje a la diversidad y riqueza cultural del país anfitrión.

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