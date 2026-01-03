Los “viajes conscientes”, la nueva tendencia que favorece el bienestar emocional y ayuda a reducir el estrés

El auge del turismo global plantea interrogantes sobre el impacto social y cultural de viajar en el mundo actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Viajar nos transforma en mejores personas o, por el contrario, nos enfrenta a nuestras propias contradicciones? El auge del turismo global, junto con fenómenos como el sobreturismo y la creciente autocrítica sobre el impacto del viajero moderno, ha reavivado un debate central: ¿el acto de viajar contribuye al bienestar colectivo y personal, o perpetúa desigualdades y problemas sociales? Además, cuál es el impacto en la salud mental de estas travesías.

Condé Nast Traveler explora esta cuestión, analizando tanto los beneficios de viajar como los riesgos que implica recorrer el mundo en la actualidad. Asimismo, diversos estudios científicos y sitios de referencia internacional han analizado el impacto de este comportamiento y destacaron el surgimiento de los “viajes conscientes” como una tendencia clave para maximizar los beneficios y reducir los riesgos del turismo actual.

El debate sobre el valor transformador del viaje se ha intensificado en los últimos años. Mientras algunos defienden que viajar amplía horizontes y fomenta la empatía, otros advierten sobre los efectos negativos del turismo masivo y la tendencia a consumir destinos como si fueran productos; y su impacto en el bienestar.

El contacto con nuevas culturas durante los viajes potencia la empatía y promueve el equilibrio emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los cambios de entorno, el desfase horario, la exposición a situaciones desconocidas y la falta de apoyo habitual pueden desencadenar o agravar síntomas de ansiedad y depresión, especialmente en personas con antecedentes de trastornos mentales. La preparación previa y la conciencia sobre el bienestar emocional son factores recomendados al planificar viajes, en especial cuando son internacionales.

El CDC también subraya que el estrés del viaje puede manifestarse tanto antes como durante la experiencia, desde la planificación hasta la adaptación a nuevas costumbres, y que la falta de sueño o los problemas con la alimentación pueden aumentar la vulnerabilidad a síntomas emocionales. Por este motivo, recomiendan estrategias de autocuidado. Es que la pregunta de que si viajar nos mejora o nos perjudica no tiene una respuesta sencilla.

Los beneficios de viajar: apertura y cuestionamiento

Entre los argumentos a favor de los beneficios de viajar, destacan la apertura mental, el intercambio cultural y la capacidad de cuestionar prejuicios. La Clínica Mayo destaca que la exposición a entornos naturales, una experiencia frecuente durante los viajes, puede reducir el estrés, mejorar el ánimo y favorecer la claridad mental. Incluso actividades sencillas al aire libre aportan beneficios psicológicos, ayudando a la mente a recuperarse del agotamiento cotidiano y promoviendo el bienestar general.

Viajar fomenta la apertura mental y el intercambio cultural, según expertos en sociología y turismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sociólogo Javier Arenas, consultado por Condé Nast Traveler, sostiene que “los viajes nos pueden convertir en mejores personas cuando interactuamos con empatía: si tenemos ocasión no solo de ver otras realidades, sino de habitarlas, aunque sea brevemente, entenderemos mejor las desigualdades, los privilegios y las luchas cotidianas de esas sociedades”.

Esta visión coincide con la célebre frase de Mark Twain, citada en el reportaje: “Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras, y muchas personas necesitan de ello con urgencia. Una visión amplia, sana y caritativa de los hombres y las cosas no puede adquirirse vegetando toda la vida en un pequeño rincón de la tierra”.

El contacto directo con otras culturas y realidades puede favorecer la economía local y enriquecer la perspectiva del viajero. Sin embargo, Arenas advierte que estos beneficios no son automáticos y dependen de la actitud con la que se viaja.

Actividades simples al aire libre y la búsqueda de experiencias auténticas durante el viaje contribuyen al equilibrio psicológico y al bienestar general, según la Clínica Mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Cleveland Clinic, afirman que las vacaciones y los viajes permiten desconectarse del estrés cotidiano, lo que contribuye a reducir el riesgo de agotamiento emocional, mejorar la creatividad y fortalecer los vínculos personales. Además, las experiencias fuera del entorno habitual pueden aumentar la satisfacción y la felicidad, generando un impacto positivo en la salud mental.

No obstante, el turismo contemporáneo enfrenta críticas crecientes por su impacto ambiental, social y cultural. El fenómeno del sobreturismo ha transformado destinos como Bali, Tulum o Hoi An, generando problemas de gentrificación, encarecimiento de la vivienda y pérdida de autenticidad.

Una mirada crítica al turismo y la modernización

Arenas subraya que, en ocasiones, el turismo puede convertirse en una trampa que perpetúa la dependencia. “Un caso particular son los viajes benéficos con el objetivo de ayudar a la gente en un destino que suponemos menos favorecido desde nuestros estándares. Esta intención, que en principio es magnífica y digna de aplauso, en algunas ocasiones se convierte en una trampa: vamos disfrazados de curiosos, pero en realidad vamos pensando que tenemos que ‘enseñarles’ las ventajas de nuestra visión del mundo”, advierte el sociólogo.

El sociólogo Arenas advierte sobre el riesgo de mantener una visión eurocentrista en el turismo solidario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reportaje de Condé Nast Traveler destaca que el consumo irreflexivo de destinos, la búsqueda de comodidades propias y la imposición de expectativas pueden transformar el viaje en una experiencia superficial y perjudicial para las comunidades locales.

“Hay gente que enfoca los viajes como si fuera el consumo de cualquier otro producto. La actitud es de imposición y condescendencia: buscan encontrar las mismas condiciones que en su casa, las mismas tiendas, los mismos servicios, sobre todo cuando se viaja a destinos ‘menos desarrollados’, desde su punto de vista. Que la camarera sonría, que el camarero entienda nuestro idioma, que el entorno esté ‘listo para Instagram’. Es como estar en un decorado o en un parque temático, no es real”, reflexiona Arenas.

Al realizar un viaje, la clave, según las voces consultadas por Condé Nast Traveler y los distintos sitios de referencia internacional, reside en la capacidad de viajar con conciencia, respeto y apertura hacia la diversidad, evitando caer en la trampa del consumo y la imposición cultural.

Solo así, el viaje puede convertirse en una oportunidad genuina de aprendizaje y transformación tanto para el viajero como para las comunidades que lo reciben.