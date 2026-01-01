El sencillo truco que impulsa el crecimiento de las plantas cultivadas en casa, según la ciencia

La técnica de frotar o acariciar plántulas jóvenes fortalece plantas de interior, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frotar o acariciar plántulas jóvenes puede parecer una práctica excéntrica, pero cuenta con respaldo científico y emerge como una estrategia eficaz para fortalecer plantas cultivadas en interiores.

Según recientes análisis divulgados por New Scientist, la técnica denominada thigmomorfogénesis induce que las plantas desarrollen tallos más gruesos y resistentes. Esta respuesta biológica, avalada por especialistas como el horticultor James Wong, representa una solución sencilla para prevenir que las plántulas crezcan frágiles o desproporcionadas en el hogar.

¿Qué es la thigmomorfogénesis?

La thigmomorfogénesis define la capacidad de las plantas para modificar su crecimiento cuando perciben estímulos mecánicos, como el roce, el viento o la vibración. Tras recibir estos estímulos externos, las plántulas adaptan su patrón de desarrollo, generando tallos más cortos y gruesos, así como tejidos de soporte adicionales.

La thigmomorfogénesis explica cómo las plantas modifican su crecimiento ante estímulos mecánicos como el roce y el viento (Freepik)

Aunque los mecanismos celulares precisos aún se investigan, New Scientist subraya que esta facultad ayuda a las plantas a ganar resistencia estructural frente a amenazas como plagas o periodos de sequía. El fenómeno se observa de forma más evidente en plantas criadas aisladas de las inclemencias naturales, las cuales pueden volverse susceptibles debido a la falta de estrés ambiental.

Distintos experimentos han confirmado la eficacia de la estimulación mecánica en reducir la elongación excesiva de las plántulas. Ensayos realizados en especies comunes de jardín —tomate, lechuga, petunia y caléndula— muestran que la utilización de ventiladores, bancos vibratorios o el simple acto de pasar una hoja de papel sobre el follaje puede disminuir la elongación del tallo entre un 20% y un 50%. Los resultados, destacados por New Scientist, indican que las plántulas sometidas a estos estímulos desarrollan una estructura más robusta y aumentan su capacidad de adaptación ante condiciones adversas.

Cómo y cuándo aplicar la técnica

Los estudios enfocados en cultivares de tomate revelan aspectos importantes: frotar las plantas con una barra suspendida durante períodos breves —en torno a 18 días— reduce el tamaño de las hojas y la longitud de los tallos, aunque ello no implica un aumento en la cantidad ni el peso de los frutos recolectados.

Por otro lado, si la estimulación continúa más allá de ese intervalo, puede observarse una reducción en la producción total de fruta en determinadas variedades. Estos hallazgos destacan la importancia de aplicar la técnica de forma controlada, teniendo en cuenta las características de cada especie.

Frotar plantas de tomate durante 18 días no incrementa el peso ni la cantidad de tomates recolectados en el cultivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación doméstica de la thigmomorfogénesis es sencilla. Según Wong y los datos publicados por New Scientist, basta con acariciar suavemente las plántulas una o hasta diez veces al día empleando las manos, un plumero suave o incluso el borde de un sobre.

No se requieren herramientas sofisticadas ni grandes inversiones, lo que facilita la adopción de este método tanto por aficionados como por pequeños productores. El proceso demanda apenas unos segundos al día por planta y su eficiencia está respaldada por décadas de uso en la industria agrícola, donde se emplean máquinas especializadas para inducir este tipo de estímulo desde la década de 1970.

Limitaciones y advertencias

Aunque la thigmomorfogénesis ofrece ventajas claras para la robustez y supervivencia de las plántulas, la evidencia científica señala que no siempre repercute en mejoras del rendimiento productivo. Los tratamientos de corta duración contribuyen a reducir la fragilidad y el crecimiento excesivo, pero no incrementan la cantidad ni mejoran el tamaño o la calidad de los frutos, como sucede en el tomate.

Tratamientos de thigmomorfogénesis de corta duración reducen la fragilidad y el crecimiento excesivo en plantas jóvenes (Freepik)

Un exceso o una aplicación prolongada podría desembocar en una caída de la producción en algunas variedades. Los expertos también advierten que las plantas de crecimiento vertical responden con mayor intensidad a la estimulación mecánica, mientras que aquellas de porte bajo presentan menor sensibilidad.

La facilidad de aplicación y el respaldo empírico convierten a la thigmomorfogénesis en una herramienta relevante tanto para jardineros domésticos como pequeños cultivadores. Frente a los reguladores químicos de crecimiento, que no están siempre al alcance de los aficionados, el método mecánico se presenta como una alternativa ecológica y de bajo costo para obtener plántulas más fuertes, lo que puede traducirse en plantas adultas más sanas a largo plazo.

Tal como resume New Scientist, dedicar solo unos segundos diarios a esta práctica puede implicar notables beneficios para las plantas, mostrando cómo la ciencia ofrece soluciones prácticas y accesibles al mundo de la jardinería doméstica.