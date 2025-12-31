Piononos, bruschettas y platos fáciles de hacer: recetas rápidas para Año Nuevo

La llegada del Año Nuevo representa un momento especial para reunirse, compartir y celebrar.
Las mesas se visten de colores, sabores y tradiciones que invitan a disfrutar de la compañía y a despedir el año con alegría. En estas fechas, la búsqueda de recetas sencillas y sabrosas cobra protagonismo, ya que muchas personas desean agasajar a sus invitados sin pasar largas horas en la cocina.
Platos frescos, fáciles de preparar y con ingredientes habituales permiten crear un menú variado. A continuación, 7 recetas que ofrecen alternativas prácticas:
1- Pionono clásico salado
Versátil y fresco, el pionono salado es un básico de la cocina festiva. Su base liviana acepta múltiples rellenos y resulta ideal como entrada.
Ingredientes para la masa:
- 5 huevos
- 5 cucharadas de azúcar
- 5 cucharadas de harina 0000
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 1 lata de atún al natural
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 zanahoria rallada
- 2 huevos duros picados
- 1 cucharada de perejil fresco picado
Paso a paso:
- Batir los huevos con el azúcar y la sal hasta duplicar su volumen.
- Incorporar la harina en forma envolvente.
- Volcar la mezcla sobre una placa forrada con papel manteca.
- Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 8 minutos.
- Retirar, desmoldar y cubrir con un paño húmedo para enfriar.
- Mezclar el atún con mayonesa, zanahoria, huevos y perejil.
- Distribuir el relleno sobre el pionono, enrollar y llevar a la heladera.
2- Bruschettas de berenjena y queso
Una opción vegetariana que suma sabor y cremosidad a la mesa.
Ingredientes:
- 1 baguette
- 1 berenjena
- 100 g de queso crema
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
- Cortar la berenjena en rodajas finas, dorar en una sartén con aceite.
- Tostar las rebanadas de pan.
- Untar con queso crema y agregar una rodaja de berenjena.
- Salpimentar y servir.
3- Ensalada de papa, huevo y mayonesa
Esta ensalada fría acompaña carnes o puede presentarse como plato único en las noches calurosas.
Ingredientes:
- 4 papas medianas
- 3 huevos
- 4 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
- Hervir las papas con piel hasta que estén tiernas. Pelar y cortar en cubos.
- Cocinar los huevos durante 10 minutos, pelar y picar.
- Mezclar las papas, los huevos, la mayonesa y la mostaza.
- Salpimentar y enfriar antes de servir.
4- Rollitos de jamón y queso
Fáciles de armar, estos rollitos funcionan como entrada fría o snack.
Ingredientes:
- 200 g de jamón cocido en fetas
- 200 g de queso en fetas
- 2 cucharadas de queso crema
Paso a paso:
- Extender una feta de jamón, cubrir con una de queso y untar queso crema.
- Enrollar y cortar en porciones pequeñas.
- Repetir hasta terminar los ingredientes.
5- Bruschettas de tomate y albahaca
Crocantes y aromáticas, las bruschettas abren cualquier celebración. La combinación de tomate y albahaca resalta los sabores frescos.
Ingredientes:
- 1 baguette
- 2 tomates grandes
- 2 dientes de ajo
- 8 hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Cortar la baguette en rodajas y tostar en horno.
- Pelar y frotar el ajo sobre el pan.
- Cortar los tomates en cubos pequeños, mezclar con albahaca en tiras, aceite, sal y pimienta.
- Colocar la mezcla sobre las tostadas y servir.
6- Ensalada caprese en brochettes
Presentar la clásica caprese en palitos individuales facilita el servicio y aporta color.
Ingredientes:
- 12 tomates cherry
- 12 bocconcinos de mozzarella
- 12 hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva
- Sal
Paso a paso:
- Ensartar en cada palito un tomate, un bocconcino y una hoja de albahaca.
- Rociar con aceite de oliva y sal antes de servir.
7- Tarta de zapallitos exprés
La tarta de zapallitos es una solución práctica para quienes buscan un plato liviano y vegetariano.
Ingredientes:
- 2 zapallitos verdes grandes
- 1 cebolla pequeña
- 2 huevos
- 50 g de queso rallado
- 1 tapa de masa para tarta
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso:
- Cortar los zapallitos y la cebolla en cubos pequeños.
- Saltear ambos con una pizca de sal hasta que estén tiernos.
- Batir los huevos, mezclar con el salteado y el queso rallado.
- Condimentar con pimienta y nuez moscada.
- Disponer la masa en una tartera, volcar el relleno y hornear a 180°C durante 35 minutos.