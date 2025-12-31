Piononos, bruschettas y platos fáciles de hacer: recetas rápidas para Año Nuevo

La mesa de Año Nuevo se llena de colores y sabores con recetas sencillas y festivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Año Nuevo representa un momento especial para reunirse, compartir y celebrar.

Las mesas se visten de colores, sabores y tradiciones que invitan a disfrutar de la compañía y a despedir el año con alegría. En estas fechas, la búsqueda de recetas sencillas y sabrosas cobra protagonismo, ya que muchas personas desean agasajar a sus invitados sin pasar largas horas en la cocina.

Platos frescos, fáciles de preparar y con ingredientes habituales permiten crear un menú variado. A continuación, 7 recetas que ofrecen alternativas prácticas:

1- Pionono clásico salado

Los piononos salados y las bruschettas se destacan entre las opciones más elegidas para celebrar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versátil y fresco, el pionono salado es un básico de la cocina festiva. Su base liviana acepta múltiples rellenos y resulta ideal como entrada.

Ingredientes para la masa:

5 huevos

5 cucharadas de azúcar

5 cucharadas de harina 0000

1 pizca de sal

Para el relleno:

1 lata de atún al natural

3 cucharadas de mayonesa

1 zanahoria rallada

2 huevos duros picados

1 cucharada de perejil fresco picado

Paso a paso:

Batir los huevos con el azúcar y la sal hasta duplicar su volumen. Incorporar la harina en forma envolvente. Volcar la mezcla sobre una placa forrada con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 8 minutos. Retirar, desmoldar y cubrir con un paño húmedo para enfriar. Mezclar el atún con mayonesa, zanahoria, huevos y perejil. Distribuir el relleno sobre el pionono, enrollar y llevar a la heladera.

2- Bruschettas de berenjena y queso

Las recetas rápidas permiten compartir la noche sin pasar largas horas en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción vegetariana que suma sabor y cremosidad a la mesa.

Ingredientes:

1 baguette

1 berenjena

100 g de queso crema

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Cortar la berenjena en rodajas finas, dorar en una sartén con aceite. Tostar las rebanadas de pan. Untar con queso crema y agregar una rodaja de berenjena. Salpimentar y servir.

3- Ensalada de papa, huevo y mayonesa

Las ensaladas frescas y los platos vegetarianos ganan espacio en el menú de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada fría acompaña carnes o puede presentarse como plato único en las noches calurosas.

Ingredientes:

4 papas medianas

3 huevos

4 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Hervir las papas con piel hasta que estén tiernas. Pelar y cortar en cubos. Cocinar los huevos durante 10 minutos, pelar y picar. Mezclar las papas, los huevos, la mayonesa y la mostaza. Salpimentar y enfriar antes de servir.

4- Rollitos de jamón y queso

Las alternativas frías y prácticas son ideales para las reuniones de Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fáciles de armar, estos rollitos funcionan como entrada fría o snack.

Ingredientes:

200 g de jamón cocido en fetas

200 g de queso en fetas

2 cucharadas de queso crema

Paso a paso:

Extender una feta de jamón, cubrir con una de queso y untar queso crema. Enrollar y cortar en porciones pequeñas. Repetir hasta terminar los ingredientes.

5- Bruschettas de tomate y albahaca

Los clásicos renovados y las opciones exprés facilitan la organización de la cena festiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crocantes y aromáticas, las bruschettas abren cualquier celebración. La combinación de tomate y albahaca resalta los sabores frescos.

Ingredientes:

1 baguette

2 tomates grandes

2 dientes de ajo

8 hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso:

Cortar la baguette en rodajas y tostar en horno. Pelar y frotar el ajo sobre el pan. Cortar los tomates en cubos pequeños, mezclar con albahaca en tiras, aceite, sal y pimienta. Colocar la mezcla sobre las tostadas y servir.

6- Ensalada caprese en brochettes

Las reuniones familiares se disfrutan más con propuestas culinarias rápidas y sabrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentar la clásica caprese en palitos individuales facilita el servicio y aporta color.

Ingredientes:

12 tomates cherry

12 bocconcinos de mozzarella

12 hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva

Sal

Paso a paso:

Ensartar en cada palito un tomate, un bocconcino y una hoja de albahaca. Rociar con aceite de oliva y sal antes de servir. Tarta de zapallitos exprés

7- Tarta de zapallitos exprés

La celebración de Año Nuevo inspira a preparar platos simples que sorprenden por su sabor y presentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de zapallitos es una solución práctica para quienes buscan un plato liviano y vegetariano.

Ingredientes:

2 zapallitos verdes grandes

1 cebolla pequeña

2 huevos

50 g de queso rallado

1 tapa de masa para tarta

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Cortar los zapallitos y la cebolla en cubos pequeños. Saltear ambos con una pizca de sal hasta que estén tiernos. Batir los huevos, mezclar con el salteado y el queso rallado. Condimentar con pimienta y nuez moscada. Disponer la masa en una tartera, volcar el relleno y hornear a 180°C durante 35 minutos.