Salud mental y cultura: por qué lo que es un trastorno en un país puede ser normal en otro

La salud mental se interpreta, experimenta y atiende de formas muy variadas según el contexto cultural. Una misma manifestación puede verse como un trastorno, una reacción esperada o incluso como una fortaleza, según la cultura. Las formas de entender la mente y el sufrimiento no son universales, por lo que la experiencia individual se entrelaza con creencias, valores y relatos compartidos que dan sentido a las emociones, pensamientos y comportamientos.

Significados de la enfermedad y la salud según cada sociedad

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que involucra el bienestar y el funcionamiento en la vida cotidiana. Sin embargo, la definición de ese bienestar y de “lo normal” varía radicalmente entre sociedades.

En algunas culturas de Asia oriental, expresar emociones intensas públicamente puede percibirse como una señal de descontrol y debilidad. En cambio, en partes de Occidente, la apertura emocional se interpreta como signo de madurez y sinceridad. Así, alguien que reprime el llanto puede recibir comprensión en un país y ser visto con preocupación en otro.

Según el suplemento Mental Health: Culture, Race, and Ethnicity del Surgeon General, el significado de los síntomas también cambia. Algunas comunidades priorizan los síntomas físicos, como el dolor de cabeza o el agotamiento, por encima de los emocionales. En Tailandia, por ejemplo, la autocrítica abierta o el llanto se consideran inapropiados, mientras que en Estados Unidos se aceptan como parte del afrontamiento.

Sufrimiento, estigma y valoración social

El estigma asociado a los problemas mentales tampoco es igual en todas partes. En Japón, el diagnóstico de una enfermedad mental puede afectar no solo a quien lo recibe, sino a toda su familia y su futuro social. En poblaciones indígenas de América Latina, las explicaciones espirituales del malestar mental están fuertemente arraigadas; se puede buscar ayuda en líderes comunitarios, chamanes o curanderos antes que en un profesional.

Según la investigación internacional, los síndromes “ligados a la cultura” son ejemplos de cómo los sistemas culturales moldean el modo en que se presenta el sufrimiento psíquico. En varias sociedades africanas existe el fenómeno del trance o la posesión, entendido como reacción a conflictos familiares o comunitarios, no como un trastorno individual. En Occidente, síntomas similares pueden recibir un diagnóstico clínico de psicosis o disociación.

En muchas comunidades africanas y asiáticas, las enfermedades mentales se vinculan a fuerzas externas, desequilibrios sociales o castigos divinos, en vez de considerarse el resultado de causas internas o biológicas. Buscar tratamiento psicológico puede implicar reconocer una debilidad personal; en cambio, acudir a un líder espiritual representa una solución aceptada y socialmente comprensible.

Familias, roles y visiones del mundo

El papel de la familia y la comunidad también cambia la conceptualización de la salud mental. En América Latina y regiones mediterráneas, el bienestar psicológico suele considerarse una cuestión colectiva y de relaciones armónicas. En culturas individualistas, como la de Estados Unidos, la salud mental tiende a evaluarse en términos de autonomía personal y autorregulación.

Según los análisis de la Organización Mundial de la Salud, los contextos religiosos y filosóficos generan diferencias notables en la forma de afrontar el sufrimiento. En comunidades budistas, por ejemplo, se favorece la autorreflexión y la aceptación, mientras que en entornos cristianos la búsqueda de apoyo y la confesión pueden tener un peso fundamental.

La percepción de qué conductas requieren atención profesional depende del marco cultural. Algunas culturas normalizan la tristeza profunda tras una pérdida; otras medicalizan el duelo rápidamente. El acceso a tratamientos también depende del prestigio atribuido a los profesionales de la salud mental, al grado de confianza y al tipo de explicación que prevalece en la comunidad.

Miradas cambiantes y atención intercultural

La globalización y los movimientos migratorios han generado nuevas mezclas y retos para la atención de salud mental. En los sistemas de salud actuales, la diversidad cultural requiere profesionales capaces de interpretar síntomas y relatos desde múltiples perspectivas.

La visión intercultural busca reconocer estas diferencias y evitar la estigmatización o la simplificación. Comprender cómo cada cultura define la salud mental resulta clave para ofrecer una atención adecuada, prevenir barreras y garantizar el acceso a recursos efectivos.

El reconocimiento de la pluralidad en la conceptualización del sufrimiento mental es uno de los desafíos centrales de la salud pública global. Respetar estas diferencias asegura respuestas más humanas y efectivas, allí donde conviven cosmovisiones y tradiciones diversas.