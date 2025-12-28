Tendencias

Los mejores lugares para comer en 2026, según Condé Nast Traveler

Ciudades y regiones de América, Europa, África y Asia sobresalen por propuestas gastronómicas que integran tradición y creatividad, con aperturas, festivales y experiencias centradas en la identidad de cada lugar

La creatividad, diversidad e innovación
La creatividad, diversidad e innovación de la cocina contemporánea convierten la experiencia culinaria en el centro de la agenda turística global, según Condé Nast Traveler (Freepik)

La mesa de un restaurante puede ser una ventana al mundo. Cada año, miles de viajeros reservan vuelos no solo para conocer nuevas ciudades, sino para descubrir los sabores que definen la cultura de cada destino. El 2026 promete experiencias culinarias que van mucho más allá del plato típico o la recomendación del guía turístico.

Según un extenso informe de Condé Nast Traveler, las principales ciudades y regiones del planeta se transformaron en polos gastronómicos que justifican cualquier itinerario. La publicación trazó un mapa global donde la creatividad, la diversidad y la innovación marcan el pulso de la cocina contemporánea, situando el acto de comer como el principal motivo para viajar.

Boston se reinventa: creatividad más allá del marisco y la carne

La escena gastronómica de Boston
La escena gastronómica de Boston se reinventa con propuestas que fusionan tradiciones y vanguardia, desde el Seaport hasta los barrios residenciales Mandatory (Kirby Lee-USA TODAY Sport)

En la costa este de Estados Unidos, Boston se despega de etiquetas tradicionales. La ciudad logró una transformación radical: pasó de lo previsible a un laboratorio de sabores donde la diversidad y la vanguardia conquistan cada barrio. El distrito de Seaport concentra la efervescencia, con la apertura de Ci Siamo y el arribo de propuestas como Mai, una fusión de gastronomía francesa y japonesa que redefine la experiencia local. En el South End, Kaia ofrece pescado fresco del Egeo en un entorno de diseño, mientras que el grupo BCB3 impulsa conceptos coreanos, vascos y japoneses que amplían el horizonte culinario.

La verdadera revolución ocurre fuera del centro histórico, en zonas residenciales donde la cocina peruana y los productos locales encuentran nuevas expresiones.

Creta: el Mediterráneo como despensa del futuro

Creta se prepara para ser
Creta se prepara para ser Región Europea de la Gastronomía en 2026, con productos locales, recetas ancestrales y festivales que celebran la riqueza de la dieta cretense (Chania Tourism)

En el Mediterráneo, Creta se prepara para recibir el título de Región Europea de la Gastronomía en 2026. Condé Nast Traveler detalló que la isla griega se distingue por la abundancia de ingredientes frescos, la herencia de la dieta cretense y la pervivencia de técnicas ancestrales. Las bodegas de Dourakis y Manousakis lideran la producción de vinos sostenibles, mientras que restaurantes en Chania y Heraklion integran productos forrajeados y recetas transmitidas durante siglos.

Durante el festival anual en Rethymnon, las calles se llenan de talleres y degustaciones. Entre los platos recomendados figuran la sfakianopita, el apaki (lomo ahumado) y el dakos, que se sirve con tomates, queso y aceite de oliva extra virgen.

Fez: la tradición marroquí asume el centro del escenario

Fez atrae la atención internacional
Fez atrae la atención internacional con la apertura de nuevos restaurantes y experiencias que exploran la cocina fassi y la tradición marroquí

El 2026 será testigo de la apertura de un restaurante de Alain Ducasse en el renovado Palais Jamai de Fez. Condé Nast Traveler describió cómo la ciudad, famosa por su cocina fassi —una fusión de influencias árabes, bereberes y andalusíes—, se prepara para recibir la atención internacional. Los mercados de la medina, como el R’Cif, son el escenario donde los ingredientes llegan directamente de los campos y se comercializan técnicas y sabores centenarios.

Las experiencias van desde talleres de cocina y degustaciones de miel, hasta rutas de aceite y vino en los alrededores.

Hong Kong: la fusión permanente y la coctelería creativa

Hong Kong combina clásicos cantoneses,
Hong Kong combina clásicos cantoneses, alta cocina internacional y coctelería creativa en una ciudad que impulsa la innovación culinaria (REUTERS/Tyrone Siu)

En Hong Kong, la escena culinaria se eleva literalmente. La ciudad reúne desde clásicos de la cocina cantonesa hasta alta cocina francesa y japonesa. La apertura de Terrace Boulud y la reinvención de Tate, de la chef Vicky Lau, confirman la tendencia. La coctelería de autor y los bares temáticos, como Quinary y Bar Leone, aportan nuevas dimensiones sensoriales.

Mercados, pastelerías y restaurantes de autor conviven en una ciudad que nunca deja de experimentar con técnicas e ingredientes. “El desafío en Hong Kong es decidir cuál será la próxima experiencia gastronómica”, apuntó el informe.

Medellín: biodiversidad y creatividad en el corazón de Colombia

Medellín destaca por su biodiversidad
Medellín destaca por su biodiversidad y creatividad, integrando la cocina paisa tradicional con propuestas experimentales y vida nocturna vibrante (diezhotel.com)

La ciudad colombiana de Medellín se consolida como uno de los destinos más dinámicos de América Latina. Condé Nast Traveler resaltó el complejo Wake, donde chefs como Jaime David Rodríguez y laboratorios de fermentación exploran la riqueza de los ecosistemas colombianos. El grupo Carmen sigue marcando tendencia, y la vida nocturna suma coctelería experimental y espacios como Mamba Negra.

El informe señaló que la cocina paisa tradicional se integra con propuestas de vanguardia, lo que permite a la ciudad posicionarse como referencia internacional para los viajeros que buscan autenticidad y creatividad.

Minas Gerais: quesos, vinos y raíces rurales en Brasil

Minas Gerais apuesta por quesos
Minas Gerais apuesta por quesos artesanales, vinos y mercados locales, consolidando su reputación como epicentro de la cultura rural brasileña

La región brasileña de Minas Gerais fue reconocida por la UNESCO por su producción de quesos artesanales. La ruta de Serro, los viñedos de Tiradentes y la actividad en los mercados de Belo Horizonte construyen una escena diversa y en expansión. Según Condé Nast Traveler, eventos como el Viradão Gastronômico y restaurantes de nueva generación conviven con clásicos que mantienen vivas las tradiciones.

Parramatta: el cruce de culturas en Sídney

El distrito de Parramatta,
El distrito de Parramatta, en Sídney, se posiciona como cruce de culturas con restaurantes y eventos que fusionan sabores de todo el mundo

El distrito de Parramatta, en Sídney, se reafirma como polo multicultural. Harris Park, conocido como “Little India”, suma cerca de 50 restaurantes, mientras que nuevas aperturas fusionan sabores libaneses, tailandeses y japoneses. La apertura del Powerhouse Parramatta promueve talleres y eventos que fortalecen la identidad gastronómica local.

Patan: tradición y modernidad en el Valle de Katmandú

Patan impulsa la cocina
Patan impulsa la cocina de proximidad y la coctelería autóctona, mostrando la vitalidad gastronómica del Valle de Katmandú

En Patan, la creatividad florece en bares como Barc y restaurantes como Old Nepal Tokyo, que trasladará su propuesta desde Japón. Condé Nast Traveler destacó la presencia de coctelería basada en ingredientes autóctonos y un creciente interés por la cocina de proximidad y los tés artesanales.

Prince Edward County: el secreto mejor guardado de Canadá

Prince Edward County, en Canadá,
Prince Edward County, en Canadá, se afirma como destino para amantes del vino y la cocina de cercanía, con bodegas y chefs conectados al territorio (The Cosmonaut https://commons.wikimedia.org)

Entre Toronto y Montreal, Prince Edward County se convierte en refugio para amantes del vino y la cocina de cercanía. Con más de 40 bodegas y una comunidad de chefs ligados a los productores locales, la región se consolida como destino obligado para quienes buscan hospitalidad y autenticidad.

Sevilla: el tapeo como arte y la vanguardia como motor

Sevilla renueva el arte del
Sevilla renueva el arte del tapeo y suma propuestas de jóvenes chefs que dialogan con la tradición andaluza desde una perspectiva innovadora (Sevilla)

La ciudad de Sevilla mantiene el carácter de sus mercados y bares de tapas, pero suma una generación de jóvenes chefs que renuevan la escena. Restaurantes como Leartá y Cañabota exploran nuevas técnicas sin perder de vista el legado andaluz.

