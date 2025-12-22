Aprender jugando: un estudio afirma que el entorno es clave en el desarrollo cognitivo infantil

Un entorno rico en estímulos durante la infancia potencia la memoria y el aprendizaje, según un estudio realizado en Valencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a un entorno rico en estímulos durante la infancia potencia la memoria y el aprendizaje, según las últimas investigaciones llevadas a cabo en España.

Científicos probaron que el entorno influye directamente en los procesos cerebrales claves para el desarrollo cognitivo. El estudio, realizado en modelos animales, tuvo lugar en Valencia y sus resultados impactan especialmente en cómo se entienden las necesidades educativas y el proceso de desarrollo infantil.

De acuerdo con el equipo del Instituto de Neurociencias, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche, la investigación se enfocó en analizar cómo diferentes ambientes modifican el desarrollo neuronal.

La investigación del Instituto de Neurociencias demuestra que la calidad del entorno modifica la plasticidad cerebral y la expresión genética (VisualesIA)

El investigador principal, Ángel Barco, explicó que observó cambios medibles en la expresión genética y la plasticidad cerebral de los animales de laboratorio. Estos resultados ofrecen la primera demostración experimental de cómo el entorno condiciona la memoria y el aprendizaje a nivel molecular, una hipótesis defendida desde hace décadas.

Según los datos recogidos, los ratones que crecieron en un ambiente enriquecido con juguetes, ruedas de ejercicio y mayor interacción social destacaron en las pruebas cognitivas al compararse con los que vivieron en condiciones estándar o en aislamiento.

Los animales mantenidos en entornos empobrecidos, según los investigadores, obtuvieron los peores resultados en tareas de memoria y aprendizaje.

Estudio experimental y hallazgos

Ratones criados en ambientes enriquecidos superan en pruebas cognitivas a los que vivieron en condiciones estándar o de aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Ángel Barco diseñó tres modelos ambientales para la investigación: uno enriquecido, otro estándar y un tercero empobrecido.

Durante varias semanas, los ratones experimentaron estas condiciones y, posteriormente, realizaron pruebas de aprendizaje y memoria. De acuerdo con los resultados divulgados, los roedores del grupo enriquecido superaron ampliamente al resto en todas las evaluaciones cognitivas.

Barco detalló que uno de los principales logros fue identificar el mecanismo molecular que regula los genes asociados a la plasticidad neuronal. Esto permitió comprender cómo la calidad del entorno deja una huella biológica duradera y positiva en el cerebro en desarrollo.

El estudio identifica mecanismos moleculares que explican cómo la estimulación ambiental deja una huella positiva en el cerebro en desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia obtenida refuerza la importancia de la estimulación durante la infancia y la adolescencia. El contacto social y la variedad de estímulos no solo enriquecen la experiencia diaria de los niños, sino que, según Barco, activan rutas genéticas clave para la memoria.

Implicaciones terapéuticas y sociales

Este avance impulsa el desarrollo de posibles estrategias terapéuticas. Según los autores, las futuras líneas de investigación buscarán replicar los efectos de un entorno enriquecido en terapias para trastornos del neurodesarrollo o deterioro cognitivo.

Barco subrayó la esperanza de que, en los próximos años, los tratamientos puedan aprovechar estos descubrimientos para beneficiar a pacientes con diversas condiciones que afectan la memoria y el aprendizaje.

La evidencia científica refuerza la importancia de la estimulación temprana en la infancia y la adolescencia para el desarrollo cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos actuales permiten avanzar en nuevas fases, aunque los investigadores anticipan que quedan años de trabajo por delante para transferir los hallazgos del laboratorio a aplicaciones clínicas.

De acuerdo con Barco, la continuidad de la investigación asegurará la obtención de resultados que puedan validar estas estrategias en humanos. El equipo también prevé profundizar en las diferencias que produce la estimulación ambiental en distintos momentos del desarrollo, lo que podría tener alto impacto en políticas de educación y salud pública.

Relevancia para la infancia y la adolescencia

Especialistas en neurodesarrollo destacan la relevancia de este estudio para la infancia y la adolescencia. La investigación confirma que la calidad del entorno de los niños condiciona factores clave de su desarrollo cerebral y cognitivo.

El respaldo de instituciones como la Fundación ‘la Caixa’ y la Generalitat Valenciana impulsa la continuidad de la investigación en neurodesarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la evidencia recogida orienta a padres, educadores y responsables sanitarios sobre la importancia de ofrecer a los menores ambientes ricos en estímulos y experiencias variadas.

Los resultados del trabajo destacan que el entorno durante los primeros años resulta decisivo para el desarrollo de capacidades como la memoria y el aprendizaje. Las conclusiones presentadas coinciden con la visión de la comunidad científica internacional y abren nuevas perspectivas para la prevención de dificultades cognitivas desde la infancia.

La posible proyección de estos resultados hacia nuevas terapias, así como su aporte a las políticas públicas de educación y salud, convierte a este hallazgo en un avance relevante para la sociedad.