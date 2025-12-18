Tendencias

Las personas tienden a exagerar la intensidad de las emociones ajenas: por qué es útil para la convivencia

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Haifa evidenciaron que existe un sesgo generalizado a percibir los sentimientos de los demás. Los beneficios de esta percepción

Guardar
La tendencia humana a sobrestimar
La tendencia humana a sobrestimar emociones ajenas puede fortalecer los lazos sociales y la empatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas tienden a sobreestimar la intensidad de las emociones de los demás, en especial las negativas. Un estudio internacional, liderado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto a la Universidad de Haifa, señaló que este sesgo perceptivo puede favorecer la empatía y fortalecer los lazos sociales. Los hallazgos se publicaron en Nature Communications.

La investigación, desarrollada a lo largo de siete estudios independientes, contó con la participación de más de 2.800 personas.

Metodología y contexto del estudio

Los autores del estudio que fue liderado por Anat Perry y Shir Genzer, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con Noga Cohen, de la Universidad de Haifa analizaron cómo los participantes percibían la intensidad de las emociones de otros en distintos contextos: desde mensajes de texto y videos hasta conversaciones presenciales.

El diseño incluyó tanto interacciones entre desconocidos como entre parejas sentimentales, lo que permitió observar la consistencia del fenómeno en diferentes tipos de relaciones y canales de comunicación.

El sesgo perceptivo en la
El sesgo perceptivo en la intensidad emocional fue analizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Haifa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron un patrón claro: la mayoría de las personas cree que los demás experimentan emociones más intensas de lo que realmente reportan sentir, sobre todo en el caso de emociones negativas como la ira, la tristeza o el miedo.

Este sesgo se mantuvo estable en todos los formatos de interacción y no dependió del grado de cercanía entre los interlocutores. Incluso cuando los participantes evaluaban a sus parejas, la tendencia a sobrestimar la intensidad emocional persistía.

Además, aunque muchos creen que los demás suelen subestimar sus emociones, los datos objetivos demuestran lo contrario: existe una inclinación generalizada a exagerar la percepción de las emociones ajenas.

Impacto social y beneficios del sesgo

Lejos de ser un obstáculo para la comprensión mutua, este sesgo puede tener efectos positivos en la vida social. El estudio publicado en Nature Communications indicó que quienes sobrestiman ligeramente las emociones negativas de los demás tienden a mostrar mayor empatía, especialmente hacia desconocidos, y sus parejas reportan una mayor satisfacción en la relación.

Percibir emociones negativas como más
Percibir emociones negativas como más intensas impulsa respuestas solidarias y compasivas según el estudio (Freepik)

Asumir que la otra persona está más afectada de lo que dice puede motivar respuestas más solidarias y compasivas, lo que contribuye a fortalecer los vínculos afectivos. Además, la investigación subrayó que este mecanismo social ayuda a evitar que se pase por alto el malestar ajeno, promoviendo el apoyo y la atención en momentos de necesidad.

Declaraciones de las autoras

Los autores del estudio sostienen que este sesgo perceptivo tiene raíces evolutivas y cumple funciones adaptativas. La profesora Perry, explicó que los sesgos sistemáticos en la percepción son parte central de los sistemas cognitivos humanos y que, en el ámbito social, pueden aumentar la sensibilidad ante el dolor o la tristeza de los miembros del propio grupo.

Desde una perspectiva evolutiva, la investigación señaló que resulta más ventajoso sobrestimar las emociones negativas de los demás que subestimarlas, ya que esto puede facilitar tanto la empatía como la autoprotección. Interpretar una expresión de miedo o ira como una señal de amenaza real puede preparar mejor para responder ante posibles riesgos, en lugar de ignorarlos.

La profesora Perry destacó: “Tendemos a pensar que la precisión es el estándar de oro en la comprensión emocional, pero nuestra investigación sugiere que un poco de sesgo, creer que los demás sienten más intensamente de lo que expresan, puede promover la empatía y fortalecer los lazos sociales”.

Más de 2.800 personas participaron
Más de 2.800 personas participaron en la investigación sobre percepción emocional publicada en Nature Communications (Freepik)

Por su parte, Shir Genzer señaló: “Las personas que perciben las emociones ajenas como más intensas tienden a sentir mayor empatía y a responder de manera solidaria y compasiva. En cierto modo, esta exageración es un mecanismo social que nos ayuda a no pasar por alto el sufrimiento de los demás”.

La profesora Cohen concluyó que “los hallazgos indican que existe un sesgo en la percepción de la intensidad de las emociones ajenas, más allá del tipo de interacción interpersonal. El hecho de que este efecto se haya replicado en estudios con textos, videos y comunicación en la vida real demuestra su relevancia evolutiva y su impacto en la forma en que percibimos las emociones en redes sociales, encuentros ocasionales y relaciones cercanas”.

Temas Relacionados

EmocionesSesgo perceptivoEmpatíaUniversidad Hebrea de JerusalénNature Communications

Últimas Noticias

El ADN de antiguos cazadores podría revelar por qué algunas personas viven 100 años

Un análisis en Italia halló que quienes alcanzan el siglo de vida presentan una mayor proporción de variantes heredadas de poblaciones prehistóricas

El ADN de antiguos cazadores

Un novedoso estudio científico relaciona el consumo de algunos lácteos grasos con menor riesgo de demencia

Una investigación realizada en Suecia aportó evidencia sobre cómo la elección de ciertos derivados de la leche puede ofrecer beneficios inesperados para la salud cerebral

Un novedoso estudio científico relaciona

Siete recetas rápidas y fáciles de huevos rellenos para Navidad

Un clásico versátil que permite combinar sabores, ideal para quienes buscan practicidad sin perder el toque especial de las fiestas

Siete recetas rápidas y fáciles

Cantar puede mejorar la salud del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico, según expertos

Especialistas en neurociencia y musicoterapia recopilaron evidencia internacional que demuestra efectos positivos de prácticas vocales habituales. Cómo obtener todos los beneficios, de acuerdo con un informe de The Telegraph

Cantar puede mejorar la salud

Moverse todos los días está asociado a un sistema inmune más joven y a un menor riesgo de cáncer

Entre el 26% y el 34% de las muertes oncológicas ligadas a la inflamación podrían evitarse con actividad física suficiente, según un estudio. Los investigadores advierten sobre el impacto del sedentarismo en la salud

Moverse todos los días está
DEPORTES
Oficial: Conmebol confirmó día, hora

Oficial: Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Georgina Rodríguez reveló los detalles de la boda con Cristiano Ronaldo y contó el mensaje sobre el dinero que le transmiten a sus hijos

Reglas especiales, una impactante diferencia física y el rumor sobre una astronómica bolsa: los detalles de la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

Dolor en Inglaterra por la muerte de un ex futbolista del Wolverhampton a los 21 años en un accidente de tránsito

Polémica en el fisicoculturismo: una leyenda definió a los atletas actuales como “neveras” y el campeón del Mr Olympia le contestó

TELESHOW
Mica Viciconte fue tajante contra

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

Fue a Ahora Caigo y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Hoy es un programa distinto”

Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

Paula Chaves mostró las heridas que sufrió mientras jugaba con sus hijos: “Ni un límite tengo”

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Funcionarios occidentales aseguran que Rusia

Funcionarios occidentales aseguran que Rusia está intentando abrumar a Europa con operaciones de sabotaje

Diego Rivera y Frida Kahlo conquistan Nueva York: muestra en el MoMA y un músical en la Ópera

El Reino Unido detuvo a manifestantes propalestinos mientras endurece leyes contra el discurso de odio

El régimen cubano implementará una nueva tasa de cambio flotante para exportadores

Santiago Peña anunció que Standard & Poor’s mejoró la calificación de Paraguay