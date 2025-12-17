La receta de canapé de lomito ahumado relleno de pepinillo, huevo y mostaza es un clásico de las picadas argentinas y celebraciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los canapés de lomito ahumado relleno de pepino, huevo y mostaza son ideales para cualquier picada, celebración familiar o como parte de una mesa de fiambres al estilo argentino. Este bocado, aunque sencillo, es un verdadero clásico de las fiestas y reuniones: combina el sabor intenso y ahumado del lomito con la frescura del pepino, el toque cremoso del huevo y la profundidad de la mostaza. Sin dudas, un entrante que nunca falla y que suele desaparecer rápidamente de las bandejas.

El lomito ahumado es un embutido típico en muchas regiones argentinas, especialmente en la zona norte y en Córdoba, donde los fiambres artesanales forman parte de la identidad culinaria local. En la elaboración de este canapé se honra esa tradición, utilizando ingredientes simples, frescos y de calidad. Además, se trata de una receta muy versátil: se puede variar el tipo de mostaza (suave o antigua), añadirle un toquecito de mayonesa o reemplazar el pepinillo por alguna otra conserva a gusto. Es una excelente opción para armar con anticipación y disfrutar en reuniones informales, especialmente acompañada de un pan casero o unas buenas galletitas de campo.

Receta de canapé de lomito ahumado relleno de pepinillo, huevo y mostaza

El armado del canapé comienza con la elección de un buen lomito ahumado en fetas bien finas. Se prepara un relleno fresco y simple mezclando huevo duro picado, pepinillo en dados pequeños y una cucharadita de mostaza, que le da el toque picante y aromático característico. Esta preparación se coloca cuidadosamente en el centro de cada lámina de lomito, que luego se enrolla como un cilindro (se puede asegurar con un palillo si es necesario) o se cierra tipo paquetito.

La clave de esta receta está en el equilibrio de sabores entre el ahumado del lomito, el toque ácido y crocante del pepinillo y la cremosidad suave del huevo con la mostaza. Es un canapé frío, ideal para tener listo en la heladera y sacar justo antes de la reunión, permitiendo disfrutar del evento sin estrés.

Tiempo de preparación

Preparar estos canapés lleva aproximadamente 25 minutos:

10 minutos para hervir y enfriar los huevos.

5 minutos para picar los ingredientes y mezclar el relleno.

10 minutos para armar los canapés.

Ingredientes

200 g de lomito ahumado en fetas finas

2 huevos duros

3 pepinillos en vinagre medianos

2 cucharaditas de mostaza (a gusto: común, Dijon o antigua)

Sal y pimienta a gusto

Palillos de madera (opcional, para sujetar)

(Opcional) Unas hojitas de perejil o cebollín para decorar

Cómo hacer canapé de lomito ahumado relleno de pepinillo, huevo y mostaza, paso a paso

Hervir los huevos durante 10 minutos, pelarlos y dejarlos enfriar completamente.

Picar los huevos duros y los pepinillos en cubos pequeños.

Mezclar en un bowl el huevo, los pepinillos y la mostaza. Salpimentar a gusto hasta lograr un relleno homogéneo.

Extender una feta de lomito ahumado sobre una tabla, poner una cucharadita del relleno cerca de uno de los extremos.

Enrollar cuidadosamente cada lonja, formando un cilindro o paquetito. Si hace falta, asegurar con un palillo para que no se desarme.

Colocar los canapés en una bandeja y llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Justo antes de presentarlos, decorar con perejil o cebollín picado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes indicados, se obtienen aproximadamente 10 a 12 canapés, dependiendo del tamaño de las fetas de lomito y de la cantidad de relleno por unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada canapé aporta aproximadamente:

Calorías: 45

Grasas: 2,5 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 1 g

Azúcares: 0,5 g

Proteínas: 4 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los canapés de lomito ahumado rellenos se pueden conservar en la heladera hasta 2 días, siempre cubiertos o en un recipiente hermético para mantenerlos frescos y evitar que se sequen.