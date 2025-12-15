Tendencias

Receta de lentejas al escabeche, rápida y fácil

Un plato tradicional de la cocina criolla permite incorporar legumbres de manera práctica, con una preparación que combina vinagre, especias y vegetales, ideal para consumir frío en diferentes momentos del día

La receta de lentejas al
La receta de lentejas al escabeche ofrece una opción rápida y fácil para disfrutar legumbres durante todo el año (Crédito: Freepik)

Preparar lentejas al escabeche es una forma creativa, fresca y sencilla de disfrutar las legumbres durante todo el año. Esta receta rápida y fácil deriva en una entrada versátil, ideal para picadas, guarniciones o como plato principal ligero.

Gracias al escabeche, las lentejas se impregnan de aromas a vinagre, laurel y especias, logrando un sabor equilibrado entre acidez y suavidad, perfecto para los días calurosos o para sumar variedad al menú semanal.

Originadas en la cocina criolla, las lentejas al escabeche forman parte de esas recetas que aprovechan las virtudes del escabeche —técnica de conservación en vinagre y especias— para realzar ingredientes locales. Son habituales en picadas, entradas o como guarnición fresca, y admiten múltiples variantes: con zanahoria, cebolla, pimientos, hierbas como tomillo u orégano y un punto de ají molido si se desea.

Van perfectas como complemento de carnes a la parrilla o para sumarle proteínas vegetales a una ensalada.

Receta de lentejas al escabeche

Las lentejas al escabeche se preparan cocinando las lentejas hasta que estén tiernas pero firmes, para luego marinarlas en una mezcla de aceite, vinagre, ajo y especias.

El escabeche aporta ese sabor fresco, ligeramente ácido y especiado, ideal para servir frío y dejar reposar unas horas para que las legumbres absorban bien los aromas. Una clave está en equilibrar el vinagre con el aceite y las especias elegidas, asegurando que las lentejas no queden demasiado blandas.

Este plato requiere muy pocos pasos: cocción inicial de las lentejas, elaboración del escabeche con los condimentos preferidos, reposo para que tomen gusto, y listo para servir como entrada, guarnición o incluso plato principal en una comida ligera.

Tiempo de preparación

  • Cocción de las lentejas: 20-25 minutos
  • Preparación del escabeche: 10 minutos
  • Reposo en la heladera (mínimo recomendado): 2 horas

Tiempo total aproximado: 2 horas y 40 minutos, considerando el reposo imprescindible para obtener el sabor justo.

Ingredientes

  • 250 g de lentejas
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 cebolla mediana
  • 1 diente de ajo grande
  • 1 hoja de laurel
  • 150 ml de aceite de girasol o mezcla de oliva y girasol
  • 100 ml de vinagre de alcohol o manzana
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce o páprika
  • 1 pizca de ají molido (opcional)
  • 1 ramita de tomillo fresco u orégano (opcional)

Cómo hacer lentejas al escabeche, paso a paso

  • Si se usan lentejas secas, colocar las lentejas en remojo durante al menos 8 horas. Luego escurrir y cocinar en abundante agua sin sal unos 20-25 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Si se usan lentejas enlatadas, sólo escurrir y enjuagar bien.
  • Pelar y cortar en rodajas finas la zanahoria y la cebolla. Pelar el diente de ajo y dejarlo entero o laminar, según preferencia.
  • En una olla, mezclar el aceite con el vinagre, la hoja de laurel, el ajo, la zanahoria y la cebolla. Condimentar con pimentón, ají molido, sal y pimienta. Si se usa, incorporar el tomillo u orégano.
  • Llevar la mezcla al fuego bajo y cocinar durante 5-6 minutos (sin que hierva fuerte), removiendo para que las verduras suelten su sabor y el aceite tome color.
  • Apagar el fuego, agregar las lentejas ya cocidas y mezclar suavemente para no romperlas.
  • Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera un mínimo de 2 horas antes de servir, para que las lentejas absorban bien todos los aromas del escabeche.
  • Servir bien frío como entrada, guarnición o parte de una picada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 310
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Azúcares: 4 g
  • Proteínas: 10 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las lentejas al escabeche pueden conservarse refrigeradas en un recipiente hermético hasta 5 días. De hecho, ganan sabor con el paso de las horas.

