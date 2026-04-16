Zendaya y Timothée Chalamet sorprenden con looks coordinados y opuestos

Zendaya y Timothée Chalamet sorprendieron con atuendos coordinados en tonos neutros durante la presentación de “Dune: Parte Tres”, logrando un equilibrio visual entre la sofisticación y el estilo casual (REUTERS/Caroline Brehman)

Zendaya y Timothée Chalamet llamaron la atención en su más reciente aparición conjunta, durante la presentación de la película “Dune: Parte Tres”, gracias a la elección de looks coordinados en tonos neutros y tierra, logrando un equilibrio visual pese a la marcada diferencia de estilos.

Zendaya optó por un conjunto de dos piezas en beige claro, compuesto por una chaqueta entallada de solapas anchas y pantalones a juego, el tejido de textura visible aportó volumen y estructura al atuendo. El estilismo se completó con el cabello peinado hacia atrás, de acabado húmedo, que sumó un aire contemporáneo y sofisticado a su imagen.

Por contraste, Timothée Chalamet eligió prendas de inspiración casual. Su chaqueta de gamuza marrón oscuro se combinó con una sudadera negra de capucha y una camiseta blanca asomando bajo el borde. El pantalón de mezclilla en tono beige, similar al conjunto de Zendaya, y el cinturón negro discreto cerraban el conjunto, reforzando la sintonía cromática.

Zendaya y Timothée Chalamet consolidan su estatus como dupla icónica de la moda, sorprendiendo en cada evento (REUTERS/Caroline Brehman)

La armonía de tonos neutros y tierra permitió una composición conjunta coherente, en la que cada uno mantuvo su identidad estilística.

La coordinación cromática, la elección de tejidos con textura y la presencia de cortes definidos y accesorios mínimos fueron elementos clave para proyectar una imagen de dupla cohesionada, a pesar de la diferencia en el nivel de formalidad y experimentación.

Otras apariciones públicas de Zendaya y Timothée Chalamet

En anteriores ocasiones, Zendaya y Timothée Chalamet también compartieron espacio público, mostrando cada vez una marcada diferencia de enfoques en sus estilismos, aunque siempre mantuvieron un equilibrio visual notable.

La dupla formada por Zendaya y Timothée Chalamet posó frente a la Torre Eiffel mostrando el contraste entre el minimalismo futurista de ella y la sofisticación retro de él, unidos por una armonía cromática impecable (Best Image/The Grosby Group)

En una de sus apariciones juntos, durante una sesión de fotos para “Dune: Parte Dos” en 2024, posaron frente a la Torre Eiffel. Zendaya se decantó por un conjunto blanco de dos piezas: un top tipo banda que dejaba los hombros y el abdomen al descubierto, y una falda asimétrica de talle alto con abertura lateral pronunciada y una pequeña cola. El tejido liso y estructurado realzaba la silueta y aportaba un aire minimalista, completado por stilettos blancos y un peinado recogido y pulido.

Timothée Chalamet, por su parte, eligió un suéter negro de cuello alto y pantalones rectos de efecto piel en marrón oscuro con textura de reptil. Los zapatos negros clásicos reforzaron la sofisticación retro del atuendo. El contraste entre el minimalismo futurista de Zendaya y la sofisticación vintage de Chalamet se equilibró por la sobriedad de los colores neutros.

Zendaya y Timothée Chalamet demostraron una vez más su química estilística en la alfombra negra de gala, combinando el brillo del marfil y la sobriedad del negro en una imagen moderna y equilibrada (REUTERS/Tom Nicholson)

En otra presencia conjunta, en la presentación de la primera película, pasaron sobre una alfombra negra. Zendaya lució un vestido largo de color marfil, de textura sutil y corte ajustado, con hombros estructurados que envolvían el cuello en una sola pieza. Sin mangas, el diseño resaltaba la silueta y otorgaba un aire arquitectónico, complementado por joyería plateada y peinado recogido.

Chalamet optó en esa ocasión por un traje negro de campera con detalles metálicos en las mangas y pantalón a juego, acompañado de una camiseta negra y collares delgados. El resultado fue una combinación de sofisticación en los cortes y contraste entre la luminosidad del marfil y la profundidad del negro, generando una imagen de pareja moderna y equilibrada.

Looks de Zendaya en diferentes eventos

El vestido de satén negro, silueta ajustada y cuello halter, destacó la apuesta de Zendaya por el dramatismo y la sencillez en la moda de alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

La paleta cromática y la selección de texturas marcaron los estilismos más recientes de Zendaya en eventos destacados. Durante la premiere de Euphoria, eligió un vestido largo de satén negro, de silueta ajustada y cuello halter alto, que dejaba la espalda y los costados completamente descubiertos. El brillo del tejido resaltó bajo la luz, mientras que la cola del vestido aportó dramatismo. El cabello corto, peinado con volumen y textura, enmarcaba el rostro, y la ausencia de accesorios excesivos mantenía el enfoque en el vestido.

Zendaya deslumbró con un vestido voluminoso de base negra y detalles en azul eléctrico, mostrando creatividad y dominio de texturas en eventos de gala (The Grosby Group)

En otra ocasión, llevó un vestido de gala voluminoso, con base negra y detalles en azul eléctrico. El corsé strapless presentaba aplicaciones en azul que se extendían hacia la falda, compuesta por varias capas de tul y texturas alternando negro y azul, creando un efecto degradado llamativo. El peinado corto hacia atrás y los pendientes azules completaban la coordinación cromática.

El vestido negro de corte recto, escote profundo y aplicaciones tridimensionales, acompañado de maquillaje rojizo y ondas suaves, reafirmó la versatilidad estilística de Zendaya (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Para la premiere de la película “The Drama”, optó por un vestido negro de corte recto y largo, con escote profundo en V adornado con aplicaciones tridimensionales en la misma tonalidad. Los tirantes anchos y la estructura de la falda resaltaban el diseño, mientras el maquillaje con sombras rojizas y el cabello en ondas suaves acentuaban el estilismo.

Zendaya eligió un vestido de satén blanco marfil, hombros descubiertos y escote drapeado, logrando una estética limpia y elegante con detalles sutiles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra premiere de la película “The Drama”, eligió un vestido de satén blanco marfil, de hombros descubiertos y escote drapeado que caía suavemente sobre los brazos. Los pliegues en la cintura generaban movimiento, y el cabello liso con raya lateral, junto con pendientes largos de pedrería, reforzaban la estética limpia del conjunto.

Looks de Timothée Chalamet en diferentes eventos

El conjunto monocromático en blanco, con saco clásico, camiseta y botas a juego, definió uno de los looks más armónicos y minimalistas de Timothée Chalamet (REUTERS/Carlos Barria)

El estilo de Timothée Chalamet se caracterizó por la variedad en la elección de colores y cortes, así como por el uso estratégico de accesorios. Para los Premios Oscar 2026, lució un esmoquin blanco de doble botonadura y solapa ancha, junto con camisa y corbata del mismo tono. La uniformidad del blanco se mantuvo en los pantalones y zapatos, mientras que las gafas de sol rectangulares oscuras aportaban modernidad al conjunto.

La combinación de chaqueta blanca y pantalón negro aportó un contraste marcado y moderno al estilo de Timothée Chalamet durante un evento destacado (REUTERS/Mike Blake)

Durante los Actor Awards 2026, el actor combinó una chaqueta blanca de doble botonadura y camisa blanca con pantalón negro de corte clásico y zapatos negros, logrando un contraste marcado entre la parte superior clara y la inferior oscura.

El traje marrón satinado de corte amplio y camisa blanca sin corbata reflejó la preferencia de Timothée Chalamet por el estilo relajado y contemporáneo en alfombras rojas (REUTERS/Benoit Tessier)

Durante la premiere de la película “Marty Supreme”, combinó un traje de dos piezas en tono marrón satinado, de corte amplio y doble botonadura, junto con camisa blanca de cuello abierto. El brillo del tejido y la ausencia de corbata subrayaban un estilo contemporáneo y relajado.

El total black de terciopelo, con chaqueta, pantalón y chaleco, junto a botas y detalles metálicos, consolidó el carácter sofisticado de Timothée Chalamet en eventos formales (REUTERS/Mike Blake)

Finalmente, en una ocasión formal, Chalamet llevó un conjunto total black de terciopelo, compuesto por chaqueta, pantalón y chaleco abotonado, con camiseta negra y botas de suela gruesa. Los detalles metálicos en los botones y el collar aportaban un toque de brillo discreto, mientras la selección de materiales y la sobriedad en los accesorios reforzaban el carácter sofisticado de su propuesta estilística.