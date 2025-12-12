Por qué algunas palabras no pueden traducirse y qué relevan de cada cultura

El lenguaje y la experiencia colectiva se condicionan mutuamente, limitando la posibilidad de traducir conceptos sin vivencias compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad de traducir ciertas palabras entre idiomas muestra hasta qué punto el lenguaje y la experiencia colectiva se condicionan mutuamente. Es que, lejos de lo que algunos podrían creer, el problema no es solo de diccionario: traducir una palabra puede ser imposible si la experiencia que la fundamenta resulta ajena.

Términos como hygge en danés —bienestar y comodidad—, shibui en japonés —belleza simple y atemporal—, saudade en portugués —añoranza melancólica— o hiraeth en galés —nostalgia vinculada a la cultura—, evidencian cómo algunos conceptos no tienen equivalente en otras lenguas porque, en muchos casos, la cultura de destino carece de la vivencia que les da sentido, tal como indica The Conversation en un análisis de Mark W. Post, profesor titular de Lingüística en la Universidad de Sídney.

Lenguaje: espejo de la experiencia colectiva

La reflexión sobre las palabras intraducibles cobró fuerza con la hipótesis de Sapir-Whorf, que sostiene que el idioma refleja e incluso condiciona el pensamiento de sus hablantes. El lingüista Edward Sapir afirmó en 1929 que los idiomas surgen a partir de las necesidades y vivencias de cada sociedad.

Así, existen palabras para conceptos que una comunidad considera relevantes, mientras que otras culturas, al no compartir esa experiencia, carecen del término. El determinismo lingüístico va más allá y plantea que la ausencia de una palabra no solo reduce el vocabulario, sino que también limita la posibilidad de vivir plenamente ese concepto.

Las palabras intraducibles como hygge, saudade o sisu reflejan experiencias únicas de cada cultura y desafían la traducción literal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es el caso de hygge en Dinamarca, donde quienes lo usan vinculan la palabra a emociones, situaciones e imágenes específicas del entorno danés. Para el hablante externo, comprender el significado real exige mucho más que la traducción de una definición: supone intentar reproducir una vivencia entera.

El entorno y la gramática como frontera

El entorno y los hábitos culturales condicionan el desarrollo del lenguaje. En sociedades del Himalaya, el modo de referirse a objetos y lugares cambia según la orientación —“esa casa arriba”, “esa casa abajo”—, reflejando una geografía montañosa. Si la comunidad se traslada, esas distinciones lingüísticas pueden transformarse o desaparecer, adaptándose a la nueva realidad, según desarrolla el análisis de The Conversation.

En lenguas aslias de la península de Malasia, existe un vocabulario especialmente amplio para describir olores naturales, reflejo del contacto constante con la naturaleza. En Europa, por el contrario, esta riqueza de términos es limitada, lo que evidencia la influencia del entorno en la selección léxica.

Como destaca Mark, estas diferencias gramaticales y léxicas no solo modelan la comunicación, sino también la manera en que las sociedades comprenden y clasifican el mundo que las rodea.

Más allá de las fronteras: nuevas palabras, nuevos mundos

El entorno y los hábitos culturales influyen en el desarrollo del vocabulario y la gramática, como ocurre en lenguas del Himalaya y Malasia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La riqueza de las palabras intraducibles no se limita a los ejemplos más citados. Existen términos en otros idiomas que ofrecen ventanas únicas a experiencias y emociones muy específicas. La palabra alemana fernweh expresa el anhelo de viajar a lugares lejanos, una nostalgia por lo desconocido que no tiene equivalente exacto en español.

En tailandés, greng-jai describe el reparo o la incomodidad ante la posibilidad de causar molestias a otra persona, una emoción socialmente significativa en esa cultura. En finlandés, sisu condensa la resistencia y la valentía para persistir a pesar de las dificultades, un valor central de la identidad nacional. Estos términos ilustran cómo, en cada sociedad, las palabras surgen para nombrar aquello que resulta esencial o habitual en sus vidas cotidianas.

Al explorar estas voces, se amplía no solo el vocabulario, sino también la comprensión de formas distintas de ver y sentir el mundo. Según Mark W. Post, la traducción de estos conceptos suele requerir explicaciones extensas, metáforas o ejemplos, lo que revela los límites del lenguaje ante la complejidad de las experiencias humanas.

Del préstamo al idioma: cuando lo intraducible se vuelve universal

El paso del tiempo y la interacción multicultural han hecho que algunas de estas palabras “intraducibles” sean adoptadas, tal cual, en otros idiomas, incluido el español. Ejemplos como déjà vu, del francés —la sensación de haber vivido antes una situación presente—, o karma, del sánscrito —la creencia en la ley de causa y efecto en la vida—, muestran cómo el idioma puede expandirse para integrar nuevos matices cuando la experiencia se vuelve universal.

La traducción de palabras culturales requiere explicaciones extensas y metáforas, ya que los matices originales suelen perderse fuera del contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas palabras, una vez ajenas, se incorporan y se usan sin explicación adicional, probando que la lengua es capaz de adaptarse a realidades antes lejanas. Aunque estos préstamos abren nuevas posibilidades, cada palabra encierra una historia de adaptación y resignificación. La integración de voces foráneas no elimina por completo la brecha cultural, pero representa una vía para enriquecer la comunicación y sumar experiencias colectivas.

Traducción, sentidos y límites invisibles

El proceso de traducir conceptos culturales revela que, aunque se adopten palabras extranjeras, los matices más profundos pueden quedar fuera del alcance del hablante que no comparte el contexto original. Para nombrar emociones como saudade, suele ser necesario recurrir a descripciones, metáforas o perífrasis, que raramente logran retratar el universo de sensaciones y vínculos culturales que la palabra encierra en su lengua de origen.

Como concluye Mark en su análisis en The Conversation, los idiomas funcionan como hogares: pueden recibir palabras ajenas, pero sus significados más íntimos solo resultan accesibles para quienes comparten la experiencia colectiva.

Cada lengua revela un mapa de lo entrañable, lo cotidiano o lo inefable para su comunidad. Traducir no siempre alcanza para comprender; a menudo, la clave está en experimentar ese mundo desde dentro.