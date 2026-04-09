El próximo verano podría durar más: un estudio afirma que los días de calor van a aumentar en todo el mundo

El estudio identificó que el verano comienza antes, termina más tarde y concentra más calor que nunca en los registros globales recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano dejó de ser una estación acotada para convertirse en un fenómeno en expansión que gana terreno sobre el resto del año. Las temperaturas elevadas irrumpen antes de lo esperado y se extienden más allá de lo habitual, lo que tiene un impacto la vida cotidiana y los paisajes conocidos. Los días de calor abarcan una porción cada vez mayor del calendario, lo que implica una reorganización de costumbres, actividades y hasta del propio ciclo natural.

Un equipo de la Universidad de Columbia Británica (UBC) logró medir la magnitud y la velocidad de este cambio al analizar más de seis décadas de datos climáticos globales. El estudio, publicado en Environmental Research Letters, muestra que el verano ahora comienza antes, termina más tarde y concentra más calor que nunca.

Los autores utilizaron umbrales de temperatura específicos para cada región y comprobaron que la estación se expande y se intensifica a un ritmo que supera incluso las predicciones más recientes.

Los veranos cada vez más extensos y calurosos

El calor acumulado en el hemisferio norte aumentó a un ritmo muy superior al del pasado, lo que implica veranos más largos e intensos

El análisis indica que los veranos actuales no solamente son más largos, sino que también presentan transiciones más abruptas. El equipo dirigido por Ted Scott, doctorando en geografía, señala que el verano no se definió por el calendario tradicional, sino por el número de días en que las temperaturas superan el umbral considerado históricamente típico para cada lugar durante la estación cálida. Ese rango se fijó a partir de datos climáticos entre 1961 y 1990.

La investigación detectó que, desde 1990, la longitud media del verano creció entre cinco y siete días por década tanto en zonas interiores como en costas y océanos de latitudes medias.

Este aumento representa un ritmo superior al reportado en estudios previos y revela una expansión aproximada de treinta días respecto a la duración de los veranos de los años sesenta.

En ciudades como Sídney, el verano se extendió de 80 a 130 días desde 1990, lo que equivale a un incremento de quince días por década. Toronto, por su lado, experimentó un aumento de ocho días por década, de acuerdo al comunicado oficial de la UBC. En palabras de Ted Scott, dichas en un comunicado oficial de la universidad: “Estos hallazgos desafían lo que creemos sobre el ciclo normal de las estaciones. El momento en que ocurre el verano y la rapidez con que llega influyen sobre patrones y comportamientos de la vida vegetal, animal y humana”.

El estudio subraya la relevancia de estos cambios para sectores como la agricultura, el suministro de agua, la salud pública y los sistemas energéticos, muchos de los cuales se diseñaron bajo supuestos que ya no corresponden con la realidad climática.

Cómo identificaron los cambios en las estaciones

La Organización Meteorológica Mundial informó que la década 2015-2025 fue la más cálida registrada en la historia reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo describe que los investigadores usaron registros diarios de temperatura del aire, medidos a dos metros de altura, entre 1961 y 2024. Para saber exactamente cuándo empieza y termina el verano en cada lugar, aplicaron una técnica matemática que ayuda a detectar los momentos en que la temperatura cruza el valor típico de calor de cada zona. Además, compararon estos resultados con datos de estaciones meteorológicas de todo el mundo.

Para decidir qué días cuentan como verano en cada sitio, tomaron como referencia el nivel de temperatura más alto registrado entre 1961 y 1990. Así, los días de verano son aquellos en los que la temperatura supera ese nivel. El análisis se realizó por separado para zonas de interior, costas y océanos, y excluyó las regiones tropicales y polares porque allí no se distinguen bien las estaciones.

Una novedad importante del estudio fue la creación de una medida llamada “calor acumulado”. Este indicador suma cuánto y durante cuántos días hace calor en verano. Los resultados muestran que, en el hemisferio norte, el calor acumulado aumentó a un ritmo muy superior al del pasado, lo que significa veranos más largos y más intensos.

El método también permitió ver que el paso de la primavera al verano, y del verano al otoño, ocurre cada vez más rápido. Estos cambios bruscos pueden alterar muchos procesos naturales y sociales. Por ejemplo, las flores podrían abrirse antes de tiempo, cuando todavía no hay insectos para polinizarlas, o el deshielo podría causar inundaciones más fuertes en primavera.

Las consecuencias de un verano más largo

El aumento de la duración e intensidad del verano puede exigir más recursos para refrigeración y modificar enfermedades asociadas al calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicancias de estos hallazgos afectan numerosos aspectos de la vida humana y natural. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó en su reporte de marzo de 2026 que la década 2015-2025 fue la más cálida registrada y que los extremos de calor, sequías e inundaciones alteran la estabilidad de las sociedades y los ecosistemas.

Datos de la NASA y del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), citados en el estudio y en fuentes oficiales, confirman que el calentamiento global causado por la actividad humana ya provoca efectos irreversibles, como la pérdida de hielo marino, el ascenso del nivel del mar y olas de calor más intensas.

Además, la Copernicus Climate Change Service señaló que el verano de 2024 fue el más cálido en la historia de Europa, con temperaturas superficiales 1,54°C por encima del promedio 1991-2020 y un incremento notable en el número de días con calor extremo.

El estudio de la UBC advierte que el aumento de la duración y la intensidad del verano puede exigir más recursos para refrigeración, afectar la productividad agrícola y modificar la dinámica de enfermedades asociadas al calor. Las regiones costeras, consideradas tradicionalmente como refugios climáticos moderados, están viendo incrementos rápidos tanto en la longitud del verano como en el calor acumulado, lo que desafía las percepciones previas y plantea nuevos riesgos para millones de personas.

Según la OMM, los cambios observados en la duración y la intensidad del verano forman parte de una alteración más amplia del equilibrio climático global, cuyas consecuencias se proyectan a cientos o miles de años. Frente a este panorama, el equipo de investigadores considera urgente estudiar cómo estas tendencias afectarán los eventos climáticos extremos, la seguridad alimentaria y la salud pública, y si los modelos actuales de planificación y política climática requieren actualizaciones.