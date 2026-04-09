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Benjamin Netanyahu informó que Israel mantendrá conversaciones de paz directas con el Líbano

El primer ministro indicó que los diálogos se centrarán en el desarme del grupo terrorista Hezbollah y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre los países

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó este jueves que su país iniciará negociaciones con el Líbano “lo antes posible”, según declaró en un comunicado.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al gabinete para que comenzara las negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, expresó.

Los diálogos se centrarán en el desarme del grupo terrorista Hezbollah y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano, informó Netanyahu.

También señaló que Israel “agradece el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut”.

El anuncio del primer ministro de Israel llegó luego de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el Líbano está incluido en la tregua pactada con Estados Unidos y advirtió que cualquier violación al alto el fuego recibiría una respuesta contundente.

Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, publicó Qalibaf en X, consolidándose como uno de los actores políticos más influyentes en su país.

Un soldado israelí gesticula mientras camina junto a vehículos militares, después de que las fuerzas de Israel lanzaran una nueva campaña contra Hezbollah en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, 30 de marzo de 2026 (REUTERS/Shir Torem)
Un soldado israelí gesticula mientras camina junto a vehículos militares, después de que las fuerzas de Israel lanzaran una nueva campaña contra Hezbollah en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, 30 de marzo de 2026 (REUTERS/Shir Torem)

El ex guardia revolucionario reiteró que las violaciones al “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”.

Detengan el fuego inmediatamente”, exigió en referencia a los ataques de Israel contra el Líbano.

Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Horas después, Israel lanzó una ofensiva sobre el Líbano, lo que generó críticas desde el régimen de Teherán, que sostiene que el país árabe está bajo la protección de la tregua.

Por su parte, Estados Unidos niega que el Líbano forme parte de ese acuerdo.

Está previsto que ambos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el cese definitivo del conflicto, mientras la tregua se mantiene en estado frágil.

Tras el alto el fuego en IránIsrael realizó ataques a más de 100 objetivos en el Líbano, incrementando la tensión en una zona que Teherán considera clave para sostener el pacto con Estados Unidos.

Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)
Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

Emiratos Árabes Unidos exige a Irán el cumplimiento de la tregua

En otro orden, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos subrayó su expectativa de que el régimen teocrático de Irán cumpla de forma estricta el alto al fuego anunciado entre Estados Unidos y Teherán, y reclamó la reapertura inmediata y total del Estrecho de Ormuz tras una ola de ataques desde el 28 de febrero que incluyó el lanzamiento de 2.819 misiles balísticos y de crucero y el uso de drones contra infraestructuras, instalaciones energéticas y zonas civiles en la región.

Las autoridades emiratíes solicitaron detalles precisos sobre las condiciones del acuerdo, con el objetivo de verificar el compromiso iraní con el fin inmediato de todas las acciones militares en el Golfo y la reanudación sin restricciones del paso marítimo estratégico de Ormuz.

El comunicado oficial destaca que los ataques atribuidos a Irán en los últimos 40 días provocaron pérdidas humanas y materiales y afectaron infraestructuras clave, incluidas las energéticas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores remarcó la necesidad de que Irán asuma plena responsabilidad por estos daños y se haga cargo de las reparaciones correspondientes. “Estos actos requieren una postura firme”, señala el documento, que reclama que la comunidad internacional garantice la rendición de cuentas.

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