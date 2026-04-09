El momento en el que Messi le rompió la cámara a un fotógrafo de un pelotazo en la previa del partido del Inter Miami

Messi le rompió el lente de la cámara a un fotógrafo de un pelotazo

Un pelotazo de Lionel Messi durante el calentamiento previo al partido de Inter Miami ante Austin FC en la Major League Soccer terminó destrozando el lente de una cámara ubicada detrás del arco, en la jornada inaugural del moderno estadio de la franquicia de Florida. El incidente, captado en video por Manuela Moretta, periodista situada junto al reportero gráfico afectado, se viralizó rápidamente tras el expresivo comentario de la comunicadora: “Pero te lo rompió Messi”. El colaborador del equipo técnico recogió de inmediato los restos del dispositivo dañado, mientras las imágenes del hecho circulaban por las redes y reunían cientos de reacciones entre los aficionados.

Pese a la espectacularidad del suceso previo, el desarrollo del partido también estuvo marcado por datos inéditos: Messi se convirtió en el primer jugador en marcar un gol oficial para Inter Miami en la historia del nuevo estadio Nu, igualando transitoriamente el marcador a los 10 minutos. El conjunto dirigido por Javier Mascherano debió remontar dos desventajas ante Austin FC, equipo que abrió la cuenta a los seis minutos mediante el brasileño Guilherme Biro y retomó la ventaja en la segunda etapa con un gol de Jayden Nelson. La igualdad final 2-2 quedó sellada a los 81 minutos, cuando el uruguayo Luis Suárez capitalizó un tiro de esquina y celebró junto a su amigo Messi.

Inter Miami suma así 11 puntos en la tabla de posiciones, cifra que le permite mantenerse en zona de competencia en la Conferencia Este aunque sin margen de error, ante un torneo que recién inicia su recorrido. El próximo partido de la franquicia tendrá nuevamente como local al conjunto de Mascherano, que recibirá a New York Red Bulls.

El impacto del empate resonó más allá del resultado deportivo. El hecho de que la noche coincidiera con la inauguración oficial del estadio otorgó un valor simbólico al desempeño del equipo, que mostró superioridad en posesión y remates pero fue limitado por la falta de eficacia y por intervenciones clave del arquero rival. La jornada quedará asociada no solo al debut de la nueva sede, sino también al episodio inesperado protagonizado por Messi fuera de la competencia formal, reflejo de la intensidad y la atención mediática que rodean cada aparición del capitán argentino en el fútbol estadounidense.

LA AGENDA DE MESSI CAMINO AL MUNDIAL 2026

Messi juega en Inter Miami con la cabeza en el Mundial (REUTERS/Marco Bello)

Al Inter Miami le restarán disputar nueve partidos oficiales hasta el parate que se llevará a cabo por el desarrollo de la Copa del Mundo que tendrá a Estados Unidos como anfitrión junto a México y Canadá. Solo en el mes de abril, los de Mascherano chocarán contra New York RB, Colorado Rapids, Real Salt Lake y New England Revolution, mientras que a lo largo de mayo se enfrentarán con Orlando City en el clásico de Florida, Toronto FC, Cincinnati FC, Portland Timbers y Philadelphia Union.

Serán cuatro partidos en condición de visitante: unas cuatro horas a Colorado (Denver), unas seis horas a Salt Lake City (Utah), tres horas y media a Toronto (Canadá) y otras tres horas a Cincinnati (Ohio). Será el cuerpo técnico el que evaluará las cargas de los partidos considerando que el capitán de las Garzas está próximo a cumplir 39 años y pretende llegar en óptima forma a la que será su sexta y última Copa Mundial.