AUH y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en abril 2026 tras los aumentos

La ANSES actualizó los montos de AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales en abril 2026 para compensar la inflación ANSES

En abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las principales prestaciones sociales, incluidas las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones, en sintonía con la variación del índice de inflación. Esta medida responde a la necesidad de adecuar los ingresos de los sectores de menores recursos frente a la evolución de los precios, según informó la propia Administración.

El organismo oficializó el nuevo esquema de pagos y valores para los diferentes programas, entre ellos las Pensiones No Contributivas, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y por Maternidad, los beneficios de Pago Único y la Prestación por Desempleo. Los incrementos, que alcanzan un 2,9% en relación al mes anterior, buscan sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios, conforme a la normativa publicada en el Boletín Oficial.

El calendario de pagos de ANSES para abril mantiene el criterio de asignar fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Así, millones de personas en Argentina accederán a sus haberes en distintas jornadas del mes, tanto por ventanilla como por acreditación bancaria.

El nuevo esquema de pagos de ANSES abarca asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo, con aumentos del 2,9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales de ANSES experimentaron un ajuste del 2,9% a partir de abril, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC. Según los datos publicados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se estableció en $136.666 por hijo, mientras que para hijos con discapacidad el monto asciende a $445.003. Para el primer rango de la Asignación Familiar por Hijo, el valor es de $68.341, y para hijos con discapacidad dentro de ese mismo rango, el monto es de $222.511.

Estos montos corresponden a los valores brutos, sujetos a los descuentos y retenciones que se aplican según la normativa vigente. La actualización responde a la dinámica de ajuste automático vinculada a la evolución del costo de vida, mecanismo que busca garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los menores y sus familias.

De cuanto son las jubilaciones y pensiones de ANSES en abril 2026

El haber mínimo de jubilación en abril de 2026, sumado al bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional, alcanza los $450.319,31. El monto garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, y el haber máximo llega a $2.559.188,80, de acuerdo con las resoluciones oficiales 74/2026 y 79/2026. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $304.255,45.

La base imponible mínima para el cálculo de aportes y contribuciones es de $128.091,45, mientras que la máxima se sitúa en $4.162.912,57. Estos valores reflejan la política de actualización adoptada por el Gobierno, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) para preservar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

El haber mínimo de jubilación en abril 2026, más el bono extraordinario del Gobierno, suma $450.319,31 para los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de ANSES de abril 2026

El calendario de pagos de ANSES correspondiente a abril 2026 mantiene el esquema de asignación por terminación de DNI, práctica que agiliza el acceso a los haberes y reduce la congestión en sucursales bancarias. Según el cronograma difundido, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan entre el 10 y el 23 de abril, mientras que quienes perciben haberes superiores cobran entre el 24 y el 30 de abril.

Las asignaciones familiares y la AUH se distribuyen en el mismo período, del 10 al 23 de abril, al igual que la Asignación por Embarazo. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan del 10 al 15 de abril y los beneficios de Pago Único desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo. Por su parte, la Prestación por Desempleo se acredita entre el 22 y el 28 de abril, siempre según la terminación del DNI.