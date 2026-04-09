Migue Granados contó el secreto de su transformación física: “Adelgacé para estar cómodo”

Migue Granados habla sobre su constancia y los cambios de hábitos (Video: SQP. América)

El conductor y humorista Migue Granados sorprendió en su reciente aparición televisiva mostrando un aspecto renovado, con más de 20 kilos menos respecto a su peso anterior. La transformación física se hizo evidente durante su visita al programa Sálvese Quien Pueda, donde Granados compartió detalles sobre el proceso que lo llevó a dejar atrás los 120 kilos y alcanzar una cifra inferior a los 100.

Durante la entrevista, el creador de Olga relató cuál fue el principal motor de su decisión: “Adelgacé para estar cómodo”, afirmó ante la pregunta directa sobre el motivo que lo llevó a modificar sus hábitos y adoptar un estilo de vida más saludable. La respuesta resonó entre los presentes, quienes notaron el cambio notable en su cuerpo.

La transformación de Migue Granados ejemplifica cómo la constancia y la decisión pueden conducir a una mejor calidad de vida sin atajos

Granados aclaró que el cambio no sucedió de la noche a la mañana. Según relató, la decisión de bajar de peso obedeció a una búsqueda personal más que a la presión externa. El humorista insistió en que no le interesa opinar sobre cuerpos ajenos ni entrar en debates sobre la imagen, pero sí reconoció el valor de sentirse bien con uno mismo.

Ante las especulaciones surgidas en redes sociales y medios sobre posibles métodos farmacológicos para lograr semejante reducción de peso, Granados se mostró enfático al desmentir cualquier ayuda extra. Explicó que su transformación se debió a la constancia en el entrenamiento físico y la incorporación de rutinas saludables, alejándose de atajos o soluciones rápidas. “Fui a transpirar al gimnasio”, expresó con énfasis, dejando claro que el esfuerzo y la disciplina marcaron la diferencia.

Rumores y aclaraciones de Granados

Migue Granados, conductor y humorista, compartió detalles íntimos sobre su percepción del físico durante una entrevista en el programa SQP, con Yanina Latorre

Las versiones sobre el uso de medicamentos como método de adelgazamiento circularon con insistencia. Consultado sobre estas afirmaciones, Granados manifestó cierto fastidio ante la idea de que su progreso se atribuyera a factores ajenos a su propia dedicación. “En realidad, me jodió porque una vez que tengo voluntad...”, dijo en referencia a los comentarios que restaban mérito a su esfuerzo personal.

El humorista fue contundente al negar cualquier aplicación de inyecciones para perder peso. Confesó que la sola idea le genera temor y que prefiere no recurrir a ese tipo de alternativas. La declaración se dio en un marco de sinceridad, donde también hizo alusión a notas periodísticas que mencionaban supuestos efectos adversos en otras figuras públicas, lo que reforzó su decisión de optar por un camino tradicional.

Granados remarcó que su nueva rutina lo mantiene “metido en algo saludable” y que, aunque está satisfecho con los resultados, aún considera que queda trabajo por hacer en su objetivo de bienestar integral.

Las recciones del público

El conductor reafirmó su compromiso con un estilo de vida saludable

La aparición de Granados generó múltiples reacciones en el público y en el ámbito del espectáculo, donde los cambios físicos de los famosos suelen ser motivo de análisis y debate. La entrevista funcionó como un testimonio sobre la importancia del esfuerzo personal y la voluntad a la hora de encarar transformaciones de fondo.

Más allá del impacto visual, Miguel se mostró enfocado en el bienestar y la salud, evitando caer en discursos moralizantes o normativos sobre el cuerpo y concentrándose en los alimentos que hoy consume y su rutina física. Su mensaje pone el acento en la comodidad y en la búsqueda de hábitos que permitan sostener los logros alcanzados en el tiempo.

En definitiva, el cambio experimentado por Migue Granados es el resultado de una decisión consciente y sostenida, donde la constancia y la disciplina se impusieron sobre cualquier alternativa rápida. El conductor reafirmó su compromiso con un estilo de vida saludable, demostrando que la transformación física puede tener como motor principal la búsqueda de una mejor calidad de vida.