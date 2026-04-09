Teleshow

Migue Granados contó el secreto de su transformación física: “Adelgacé para estar cómodo”

El conductor relató la combinación de perseverancia y rutinas saludables en sus cambios de hábitos y destacó la importancia del esfuerzo propio

Guardar
Migue Granados habla sobre su constancia y los cambios de hábitos (Video: SQP. América)

El conductor y humorista Migue Granados sorprendió en su reciente aparición televisiva mostrando un aspecto renovado, con más de 20 kilos menos respecto a su peso anterior. La transformación física se hizo evidente durante su visita al programa Sálvese Quien Pueda, donde Granados compartió detalles sobre el proceso que lo llevó a dejar atrás los 120 kilos y alcanzar una cifra inferior a los 100.

Durante la entrevista, el creador de Olga relató cuál fue el principal motor de su decisión: “Adelgacé para estar cómodo”, afirmó ante la pregunta directa sobre el motivo que lo llevó a modificar sus hábitos y adoptar un estilo de vida más saludable. La respuesta resonó entre los presentes, quienes notaron el cambio notable en su cuerpo.

Migue Granados en un escenario, vestido con camisa a cuadros roja y negra, sobre un fondo rojo y piso amarillo, gesticulando con la mano derecha
La transformación de Migue Granados ejemplifica cómo la constancia y la decisión pueden conducir a una mejor calidad de vida sin atajos

Granados aclaró que el cambio no sucedió de la noche a la mañana. Según relató, la decisión de bajar de peso obedeció a una búsqueda personal más que a la presión externa. El humorista insistió en que no le interesa opinar sobre cuerpos ajenos ni entrar en debates sobre la imagen, pero sí reconoció el valor de sentirse bien con uno mismo.

Ante las especulaciones surgidas en redes sociales y medios sobre posibles métodos farmacológicos para lograr semejante reducción de peso, Granados se mostró enfático al desmentir cualquier ayuda extra. Explicó que su transformación se debió a la constancia en el entrenamiento físico y la incorporación de rutinas saludables, alejándose de atajos o soluciones rápidas. “Fui a transpirar al gimnasio”, expresó con énfasis, dejando claro que el esfuerzo y la disciplina marcaron la diferencia.

Rumores y aclaraciones de Granados

Migue Granados, con camisa a cuadros y barba, sentado en un sillón gris frente a una mujer rubia en un set de televisión con luces de neón amarillas
Migue Granados, conductor y humorista, compartió detalles íntimos sobre su percepción del físico durante una entrevista en el programa SQP, con Yanina Latorre

Las versiones sobre el uso de medicamentos como método de adelgazamiento circularon con insistencia. Consultado sobre estas afirmaciones, Granados manifestó cierto fastidio ante la idea de que su progreso se atribuyera a factores ajenos a su propia dedicación. “En realidad, me jodió porque una vez que tengo voluntad...”, dijo en referencia a los comentarios que restaban mérito a su esfuerzo personal.

El humorista fue contundente al negar cualquier aplicación de inyecciones para perder peso. Confesó que la sola idea le genera temor y que prefiere no recurrir a ese tipo de alternativas. La declaración se dio en un marco de sinceridad, donde también hizo alusión a notas periodísticas que mencionaban supuestos efectos adversos en otras figuras públicas, lo que reforzó su decisión de optar por un camino tradicional.

Granados remarcó que su nueva rutina lo mantiene “metido en algo saludable” y que, aunque está satisfecho con los resultados, aún considera que queda trabajo por hacer en su objetivo de bienestar integral.

Las recciones del público

La emocion de Migue Granados tras la entrevista con Messi
El conductor reafirmó su compromiso con un estilo de vida saludable

La aparición de Granados generó múltiples reacciones en el público y en el ámbito del espectáculo, donde los cambios físicos de los famosos suelen ser motivo de análisis y debate. La entrevista funcionó como un testimonio sobre la importancia del esfuerzo personal y la voluntad a la hora de encarar transformaciones de fondo.

Más allá del impacto visual, Miguel se mostró enfocado en el bienestar y la salud, evitando caer en discursos moralizantes o normativos sobre el cuerpo y concentrándose en los alimentos que hoy consume y su rutina física. Su mensaje pone el acento en la comodidad y en la búsqueda de hábitos que permitan sostener los logros alcanzados en el tiempo.

En definitiva, el cambio experimentado por Migue Granados es el resultado de una decisión consciente y sostenida, donde la constancia y la disciplina se impusieron sobre cualquier alternativa rápida. El conductor reafirmó su compromiso con un estilo de vida saludable, demostrando que la transformación física puede tener como motor principal la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Temas Relacionados

Migue GranadosOlgaSQPAdelgazarRutina diaria

Últimas Noticias

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

La modelo permanece bajo observación luego de sufrir una fuerte reacción alérgica, tras haber sido tratada por neuralgia del trigémino y pulpitis

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

El grupo liderado por Adam Levine tocará en el Hipódromo de San Isidro, donde presentará su nuevo disco y repasará todos sus clásicos

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

Mientras atraviesa un escándalo mediático con Fabián Cubero que involucra a una de sus hijas, la modelo hizo referencia a las versiones de una crisis con el piloto

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Durante la emisión de este jueves, la conductora recibió un romántico detalle de su esposo para celebrar su vida juntos. La conductora se emocionó al recordar cómo fue el pedido de mano

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

El amigo y confidente de la modelo detalló las razones de su alejamiento de la producción

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna
DEPORTES
Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

El representante de Enzo Fernández confirmó que hicieron “las paces con Chelsea” y que el futbolista no quiere dejar el club: “Aclaramos las cosas”

Los Pumas 7s confirmaron el plantel para afrontar la definición del circuito mundial de rugby seven

Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Argentina: “Entrega especial a Buenos Aires”

El momento en el que Messi le rompió la cámara a un fotógrafo de un pelotazo en la previa del partido del Inter Miami

TELESHOW
Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

INFOBAE AMÉRICA

La casa donde David Bowie soñó con ser estrella abrirá sus puertas a los fans

La casa donde David Bowie soñó con ser estrella abrirá sus puertas a los fans

Comidas reconfortantes y cultivos en el espacio: así es la dieta en la nueva era de la exploración lunar

Los detenidos por el caso Patrick Sammir en Honduras fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones

Estados Unidos lanza jornadas especiales para tramitar pasaportes y reducir la alta demanda en 2026

El próximo verano podría durar más: un estudio afirma que los días de calor van a aumentar en todo el mundo